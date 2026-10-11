Dünyanın en zengin ülkeleri değişti: ABD'yi geçen ülke şaşırttı

Dünyanın en zengin ülkeleri listesinde son 20 yılda dengeler değişti. Uluslararası Para Fonunun (IMF) Dünya Ekonomik Görünüm verileri üzerinden yapılan karşılaştırma, 2006 ile 2026 yılları arasında bazı ülkelerin sıralamada önemli yükselişler kaydettiğini ortaya koydu. Singapur ve İrlanda üst sıralara tırmanırken, petrol üretimiyle ekonomik büyümesini hızlandıran Guyana'nın ABD'yi geride bırakması dikkat çekti.

Satın alma gücü paritesine (SGP) göre hesaplanan kişi başına gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verileri, özellikle küçük nüfuslu Avrupa ekonomilerinin listenin üst sıralarında yer aldığını gösterdi.

DÜNYANIN EN ZENGİN ÜLKESİ LİHTENŞTAYN OLDU

IMF'nin 2026 yılına ilişkin tahminlerine göre kişi başına düşen GSYH bakımından dünyanın en zengin ülkesi Lihtenştayn oldu.

Avrupa'nın küçük ekonomilerinden Lihtenştayn'da satın alma gücü paritesine göre kişi başına GSYH 195 bin 372 dolara ulaştı.

Listenin ikinci sırasında 173 bin 708 dolarla Singapur bulunurken, İrlanda 159 bin 129 dolarla üçüncü sıraya yerleşti.

Lüksemburg 156 bin 719 dolarla dördüncü, Makao ise 140 bin 423 dolarla beşinci sırada yer aldı.

İlk beşte bulunan ekonomilerin büyük bölümünün küçük nüfuslu olması ve finans, uluslararası ticaret ile yüksek katma değerli sektörlerde faaliyet göstermesi dikkat çekti.

SİNGAPUR 20 YILDA 7 BASAMAK YÜKSELDİ

Sıralamadaki en dikkat çekici değişimlerden biri Singapur'da yaşandı.

2006 yılında 59 bin 942 dolarlık kişi başına GSYH ile dokuzuncu sırada bulunan Singapur, 2026 tahminlerinde 173 bin 708 dolarla ikinci sıraya yükseldi.

Böylece ülkenin satın alma gücü paritesine göre kişi başına ekonomik üretimi 20 yılda yaklaşık 2,9 katına çıktı.

Singapur'un yükselişinde yarı iletkenler, ilaç sanayisi, uluslararası finans ve ticaret gibi yüksek katma değerli sektörlerin etkili olduğu belirtildi.

İRLANDA İLK ÜÇE GİRMEYİ BAŞARDI

Son 20 yılda sıralamadaki konumunu önemli ölçüde değiştiren ülkelerden biri de İrlanda oldu.

2006 yılında kişi başına 49 bin 519 dolarlık GSYH ile 12'nci sırada bulunan ülke, 2026 tahminlerinde 159 bin 129 dolara ulaşarak üçüncü sıraya yerleşti.

İrlanda'nın ekonomik büyümesinde çok uluslu teknoloji, ilaç ve finans şirketlerinin faaliyetleri belirleyici rol oynadı.

Ancak ülkedeki yabancı sermayeli şirketlerin kârları ve fikrî mülkiyet varlıkları GSYH verilerini önemli ölçüde etkiliyor. Bu nedenle yüksek kişi başına GSYH rakamları, ülkede yaşayanların aynı düzeyde harcanabilir gelire sahip olduğu anlamına gelmiyor.

PETROL ZENGİNİ GUYANA ABD'Yİ GERİDE BIRAKTI

2026 sıralamasının dikkat çeken sonuçlarından biri Güney Amerika ülkesi Guyana'dan geldi.

Aralık 2019'da petrol üretimine başlayan Guyana, açık denizdeki petrol rezervlerini ekonomiye kazandırmasının ardından hızlı bir büyüme sürecine girdi.

IMF'nin 2026 tahminlerine göre ülkede satın alma gücü paritesine göre kişi başına düşen GSYH 95 bin 477 dolara yükseldi.

Bu rakamla Guyana, kişi başına GSYH'si 94 bin 430 dolar olan ABD'yi geride bıraktı.

Guyana dünyanın en zengin 11'inci ekonomisi olurken, ABD 12'nci sırada yer aldı.

Petrol gelirleri ülkede altyapı yatırımlarının ve kamu harcamalarının finansmanında önemli bir kaynak haline gelirken, gelirlerin yönetilmesi amacıyla doğal kaynak fonu da oluşturuldu.

KATAR VE BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ GERİLEDİ

2006 yılında 86 bin 252 dolarlık kişi başına GSYH ile üçüncü sırada bulunan Katar, 2026 tahminlerinde 112 bin 312 dolara ulaşmasına rağmen yedinci sıraya geriledi.

Birleşik Arap Emirlikleri ise 2006'da dördüncü sıradayken, 2026'da 87 bin 774 dolarla 14'üncü sırada yer aldı.

Buna karşılık Norveç, 2006 yılındaki 11'inci sıradan 2026'da altıncı sıraya yükseldi. Ülkede kişi başına GSYH 115 bin 548 dolar olarak hesaplandı.

İsviçre de 105 bin 680 dolarlık kişi başına GSYH ile sekizinci sırada kendisine yer buldu.

TÜRKİYE İLK 20 ÜLKE ARASINA GİREMEDİ

IMF'nin 2026 tahminlerine dayanan sıralamada Türkiye, satın alma gücü paritesine göre kişi başına düşen GSYH bakımından ilk 20 ekonomi arasında yer almadı.

Listenin üst sıralarında Avrupa'nın küçük ve gelişmiş ekonomileri ağırlık kazanırken, Singapur, Katar, Brunei, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan gibi Asya ve Orta Doğu ekonomileri de ilk 20'ye girdi.

20 YIL ÖNCE DÜNYANIN EN ZENGİN ÜLKELERİ HANGİLERİYDİ?

2006 yılına ait veriler incelendiğinde Lihtenştayn'ın o dönemde de ilk sırada olduğu görülüyor. Ancak listenin devamında 2026'ya kıyasla önemli farklılıklar bulunuyor.

20 YILDA LİSTE NASIL DEĞİŞTİ?

2006 ve 2026 verileri karşılaştırıldığında Singapur'un dokuzunculuktan ikinciliğe, İrlanda'nın 12'ncilikten üçüncülüğe yükseldiği görülüyor.

Norveç 11'inci sıradan altıncılığa çıkarken, Katar üçüncülükten yedinciliğe, Birleşik Arap Emirlikleri ise dördüncülükten 14'üncülüğe geriledi.

ABD'nin 2006'da 13'üncü sırada bulunan konumu, 2026 tahminlerinde 12'nciliğe yükseldi. Guyana ise petrol üretimindeki büyümenin etkisiyle ABD'nin önüne geçti.

Öte yandan 2006 yılında ilk 20'de bulunan Kuveyt, Avusturya, Bahreyn ve Belçika, 2026 listesinin dışında kaldı. Bu ülkelerin yerini Guyana, Tayvan, Hong Kong ve Malta aldı.