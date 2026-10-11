Bunun adı kısıtlamaymış... Bu düğünde maksimum '11 Cumhuriyet altını' takabilirsiniz!

Şemdinli’de Besna ile Sıtkı Fırat çifti, düğün salonunda yapılan törenle evlendi. Şemdinli Belediye Başkanı Fahri Şakar, Esendere Beldesi Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, Büyükçiftlik Beldesi Belediye Başkanı Çayan Çiçek, Pinyanişi Aşiret Lideri Ali İhsan Zeydan, eski Hakkari Milletvekili Esat Canan, bölgenin sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile yurt içi ve yurt dışından çok sayıda davetli katıldı. Düğünün sağdıçlığını ise Herki Aşireti kanaat önderlerinden Mehmet Fırat yaptı. Gelin ve damat, düğüne katılan davetlilerle halaylar çekti.

‘SADELİĞİ TERCİH ETMELİYİZ’

Düğünde geline 11 Cumhuriyet altını takıldığını belirten Mehmet Fırat, Herki Aşireti olarak düğünlerde sadeliği ön plana çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Yüksek altın talepleri ve düğün masraflarının aileleri ekonomik açıdan zorladığını ifade eden Fırat, bundan sonraki süreçte de evlenecek damatların veya ailesinin, gelinlere en fazla 11 Cumhuriyet altını takması çağrısında bulundu.

Toplumun ileri gelenlerinin gençlere örnek olması gerektiğini belirten Fırat, düğünlerde yapılan yüksek harcamaların aileleri ekonomik açıdan zor durumda bıraktığını anlatarak, "Bazı gençler evlilik masraflarını karşılayabilmek için farklı şehirlere giderek uzun süre çalışıyor. Gençler inşaatlarda, zincir marketlerde ve farklı iş kollarında çalışarak düğün masraflarını biriktirmeye çalışıyor. Artık bu yükün azaltılması gerekiyordu. Biz bunu yaptık. Evlilik süreçlerinde gençlerimiz çok büyük zorluklar yaşıyor. Gençlerimizin sorunlarının dikkate alınması ve toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesi gerekir. Herki Aşireti olarak takı geleneğini kendi çocuklarımın düğününde uyguladık. Gösterişten uzak, sade törenlerin yaygınlaşması, gençlerin evlilik sürecini de kolaylaştırır" dedi.

Kaynak: DHA