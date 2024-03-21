Tarih 23 Mart, rakam 5 bin TL! Seçim öncesi emekliye seyyanen zam mı geliyor? AK Parti'den açıklamalar peş peşe geldi, gözler Erdoğan'a çevrildi: Sürpriz olabilir!

"CUMHURBAŞKANI'NIN MASASINDA"

Bir açıklamada da AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin'den geldi. Katılığı televizyon programına milyonlarca emekliyi ilgilendiren ifadeler kullanan Şahin, "Vatandaşımızın derdi neyse, gündemi neyse bize ne geliyorsa biz bunu masaya koyup değerlendirmemizi yapıyoruz. Bununla ilgili çalışmalar olgunlaştığında Sayın Cumhurbaşkanımız kamuoyu ile paylaşacaktır. Emekliler ile ilgili beklentilerin farkındayız." dedi.