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Tarih 23 Mart, rakam 5 bin TL! Seçim öncesi emekliye seyyanen zam mı geliyor? AK Parti'den açıklamalar peş peşe geldi, gözler Erdoğan'a çevrildi: Sürpriz olabilir!

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
21.03.2024 07:34
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Emekliye seyyanen zam iddiaları iyiden iyiye arttı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomiyle ilgili mesajları ve AK Parti cephesinden gelen peş peşe gelen yeni açıklamalar zam beklentilerini artırdı. Gazeteci Fatih Portakal da "Bir sürpriz olabilir. Hafta sonu Cumhurbaşkanı Erdoğan, seyyanen zam açıklayabilir." ifadelerini kullandı. Kulislerde ise 'Emekliye 5 bin TL seyyanen zam yapılacak' söylentileri dillendirilmeye başlandı. Tüm gözler 23 Mart'ta yapılacak açıklamaya çevrildi.

Seçim öncesi emekli maaşlarına seyyanen zam mı yapılacak? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan gelen ekonomi mesajları ve ardından AK Partili isimlerin yaptığı peş peşe açıklamalar, Ankara kulislerini hareketlendirdi. Milyonlarca emekli 31 Mart'ta yapılacak yerel seçim öncesi maaşlarına zam beklerken; Milyonlarca emekli seçim öncesi ve AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin'den gelen açıklamalar dikkat çekti. Tüm gözler ise 23 Aralık'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı açıklamaya çevrildi. Kulislerde ise 5 bin TL seyyanen zam iddiaları konuşulmaya başlandı. İşte detaylar...


Anlık Borsa

Milyonlarca emekli seçim öncesi müjde beklerken, iktidar cephesinden açıklamalar peş peşe geldi. Önce Turgut Altınok sonra Fatih Şahin tarafından yapılan açıklamalar, emeklinin maaşlarda iyileşme beklentisi arttı.

ALTINOK: "İYİLEŞTİRME YAPILACAK"

ALTINOK: "İYİLEŞTİRME YAPILACAK"

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tutgut Altınok "Cumhurbaşkanımız ile konuştum, emeklilerle ilgili bütçe imkanlarına göre iyileştirme yapılacak. Hiçbir emeklimizi mağdur etmeyeceğiz. Bayram ikramiyesiyle ilgili bir rakam telaffuz etmedi. Durumu biraz konuştum. Cumhurbaşkanımız da olayın farkında." diye konuştu.

Detayları ise açıklamayan Altınok, "Bunu Cumhurbaşkanımızın açıklaması daha doğru" dedi.

"CUMHURBAŞKANI'NIN MASASINDA"

"CUMHURBAŞKANI'NIN MASASINDA"

Bir açıklamada da AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin'den geldi. Katılığı televizyon programına milyonlarca emekliyi ilgilendiren ifadeler kullanan Şahin, "Vatandaşımızın derdi neyse, gündemi neyse bize ne geliyorsa biz bunu masaya koyup değerlendirmemizi yapıyoruz. Bununla ilgili çalışmalar olgunlaştığında Sayın Cumhurbaşkanımız kamuoyu ile paylaşacaktır. Emekliler ile ilgili beklentilerin farkındayız." dedi.

EMEKLİYE 5 BİN TL SEYYANEN ZAM MI VERİLECEK?

EMEKLİYE 5 BİN TL SEYYANEN ZAM MI VERİLECEK?

AK Parti cephesinden peş peşe gelen açıklamalar seçim öncesi emekliye maaş zaamı yapılacak iddialarını güçlendirirken, kulislerde emekliye 31 Mart yerel seçimleri öncesi 5 bin TL seyyanen zam yapılacağı konuşulmaya başlandı.

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Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı Zam
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