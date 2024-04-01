Tarihi seçim sonrası AK Parti'de tepkilerin odağında o 6 isim var! Erdoğan'ın en yakınındalardı

31 Mart seçimlerinde istediği sonucu elde edemeyen AK Parti'de önde gelen isimler tepkilerin odağı oldu. AK Parti'de 31 Mart yerel seçimlerinde elde edilen sonuçlar, masaya yatırılmaya başlanıyor. Kurulduğu günden bu yana ilk kez bir seçimlerde ikinci parti olan AK Parti'de, beklenmedik sonuçlar gündemde.

6 ÜST DÜZEY İSİM İSTİFAYA DAVET EDİLDİ

Özellikle İstanbul seçim sonuçlarında yaşanan başarısızlık sonrası sosyal medyada bazı kullanıcılar, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'yi, genel başkan yardımcıları Erkan Kandemir'i, Yusuf Ziya Yılmaz'ı, Ali İhsan Yavuz'u, Mustafa Şen'i genel başkan vekili Efkan Ala'yı istifaya davet etti!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da sonuçların belli olmasının ardından yaptığı açıklamada milletin sandık yoluyla siyasetçilere mesajını ulaştırdığını söylemiş, istedikleri sonucu alamadıklarını belirterek "Partimizin organlarında mahalli idareler seçimlerinin neticelerini açık yüreklilikle değerlendireceğiz, öz eleştirimizi cesaretle yapacağız" diye konuşmuştu.

SEÇİM SONRASI İLK MYK

Seçim sonuçlarının ardından harekete geçen AK Parti'de, Merkez Yürütme Kurulu da (MYK) yarın toplanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak toplantıda seçim sonuçlarının değerlendirilmesi bekleniyor.

ERKAN KANDEMİR, EFKAN ALA, ALİ İHSAN YAVUZ, OSMAN NURİ KABAKTEPE TEPKİLERİN HEDEFİNDE!

Yerel seçim sonuçlarında istenilen başarının elde edilmemesinin ardından, AK Parti içinde bazı isimlere tepkiler olduğu iddia edildi. Özellikle sosyal medyada alınan sonuçların sorumlusu olarak bazı isimlere yönelik tepkiler dikkat çekti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe yönelik tepkilerini dile getiren bazı sosyal medya kullanıcıların paylaşımları gündem oldu.

O İSİMLERİ İSTİFAYA ÇAĞIRDILAR

Daha çok İstanbul'da elde edilen sonuçların parti içinde yeni tartışmalara yol açtığı belirtilirken, AK Partili isimleri istifaya davet eden paylaşımlar olduğu görüldü.

Yapılan paylaşımlar arasında "Bu sonuç sizin eseriniz, mekanı terk etme vakti geldi" mesajı ise dikkat çekti.

İşte o paylaşımlardan bazıları

