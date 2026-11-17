Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, otoyol ve köprülerde yaşanan HGS ihlalli geçişlerine yönelik uygulamaların yeniden ele alınacağını açıkladı. Mevcut sistemin iyileştirilmesi amacıyla işletmecilerle toplantı yapacaklarını belirten Uraloğlu, vatandaşların avukatlık sürecine ve 4 kat ceza uygulamasına maruz kalmadan önce çözüm yollarını değerlendireceklerini söyledi.

HGS geçişlerinde etiket ve plaka üzerinden iki ayrı kontrol yöntemi kullandıklarını aktaran Uraloğlu, eskiyen etiketler veya kirlenerek deforme olan plakalar nedeniyle zaman zaman tespit sorunları yaşanabildiğini ifade etti. Yapay zeka destekli sistemle plaka tahmini yapılarak işlemlerin yürütüldüğünü belirten Bakan, hatalı işlem yapıldığının bildirilmesi halinde geriye dönük tüm işlemlerin iptal edildiğini vurguladı.

HGS İHLALLERİNDE 15 GÜNLÜK ÖDEME SÜRESİ

İhlalli geçiş tespit edildiğinde vatandaşlara, sistemde kayıtlı telefon numaraları üzerinden 15 gün içinde SMS gönderilerek bilgilendirme yapılıyor. Uraloğlu, aynı bildirimin HGS hesabında yeterli bakiye bulunmadığında da gerçekleştirildiğini belirterek iletişim bilgilerinin güncel tutulmasının önemine dikkat çekti.

HGS hesabına tanımlı plakanın sorumlusunun cep telefonu numarasını e-Devlet, HGS sistemi veya kara yolları üzerinden güncellemesi gerektiğini söyleyen Uraloğlu, özellikle e-Devlet üzerinden yapılan güncellemelerin bildirimlerin vatandaşa ulaştırılmasını kolaylaştırdığını kaydetti.

Bakan Uraloğlu, HGS aboneliği bulunmayan araçların da geçiş yapabileceğini belirterek, "Vatandaş geçti; ‘sen geçemezsin’ demiyoruz. 15 gün içerisinde bir HGS hesabı açar, öderse yine hiçbir problem yok" ifadelerini kullandı.

45'İNCİ GÜNE KADAR BİR KAT CEZA UYGULANIYOR

İlk 15 günlük süre içerisinde ödeme yapılmaması halinde ihlalli geçiş sürecinin devam ettiğini aktaran Uraloğlu, 15'inci günden 45'inci güne kadar bir kat ceza uygulanarak ödeme yapılabileceğini bildirdi.

45 günlük sürenin aşılması durumunda ise özellikle Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) modeliyle işletilen otoyollarda farklı bir aşamaya geçiliyor. Bu kapsamda vatandaşlara en az 15 gün içerisinde tebligat gönderilerek ödeme sürecinin tamamlanması için yeniden bildirim yapılıyor.

Tebligata rağmen ödeme gerçekleştirilmemesi ve herhangi bir başvuruda bulunulmaması halinde dosyanın avukat aracılığıyla takip edilmesi aşamasına geçilebildiğini belirten Uraloğlu, bu sürecin kendilerinin de istemediği bir durum olduğunu dile getirdi.

HATALI İŞLEMLERDE İŞLETMECİLERE YAPTIRIM UYGULANABİLİYOR

Vatandaşın gerekli bildirimlere rağmen mağduriyet yaşaması veya belirtilen prosedürlerin dışında bir uygulamayla karşılaşması halinde işletmecilerin de denetlendiğini belirten Uraloğlu, gerekli durumlarda ilgili şirketlere idari yaptırım uygulanabildiğini söyledi.

Vatandaşlardan otoyol geçişi sırasında HGS kullanımının ve hesap bakiyesinin farkında olmalarını isteyen Bakan, herhangi bir eksiklik bulunması halinde SMS ve e-Devlet üzerinden gönderilen bildirimlerin takip edilmesi gerektiğini vurguladı. Uraloğlu, bu sayede hem vatandaşların hem de idarenin süreci daha sorunsuz yürütebileceğini ifade etti.

HGS CEZALARI İÇİN İŞLETMECİLERLE YENİ TOPLANTI

Geçmişte herhangi bir plakaya ait HGS geçişlerinin sorgulanabildiğini hatırlatan Uraloğlu, Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararı sonrasında bu işlemin yalnızca ilgili kişi tarafından yapılabildiğini belirtti.

Mevcut uygulamanın daha iyi hale getirilmesi için yeni seçenekleri değerlendirdiklerini söyleyen Uraloğlu, işletmecilerle yapılacak toplantının amacını şu sözlerle açıkladı:

"Amacımız vatandaşa asla ceza vermek, cezalandırmak değil. Biz işletmecileri yarın tekrar topluyoruz. Avukata gitmeden, 4 kat cezaya gitmeden daha ne yapabiliriz? Bunu da bir masaya oturup etraflıca değerlendirmiş olacağız."

Belirtilen uygulamaların dışında bir durumla karşılaşan vatandaşların kendileriyle iletişime geçebileceğini de kaydeden Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğüne mevcut sistemin iyileştirilmesi yönünde talimat verdiğini ve bu kapsamda işletmecilerle toplantı gerçekleştirileceğini bildirdi.

Kaynak: DHA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır