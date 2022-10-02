Tarım Kredi Kooperatif Market sosyal medyadan duyurdu! İşte Ekim ayında fiyatı düşen ürünlerin listesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı sonrası sayıları artırılan ve kar amacı gütmeden satış yapan Tarım Kredi Kooperatif marketlerde Ekim ayı indirimleri başladı. Sosyal medyada duyurulan indirimler, 1-15 Ekim tarihleri arasında geçerli olacak. İşte Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde Ekim ayında indirimli satışa sunulacak ürünlerin listesi ve fiyatları...
TARIM KREDİ KOOPERATİF MARKET EKİM AYI İNDİRİMLİ ÜRÜN LİSTESİ
Tarım Kredi Kooperatifi Marketleri'nin sosyal medyadan paylaştığı görsellerde, 5 litrelik ayçiçek yağının 135 liraya düşmesi dikkat çekti. Öte yandan süzme peynirin fiyatı 48,90 TL olurken, dana kangal sucuk 139,90 TL' den satışa sunuldu.
İndirime giren ürünlerin tam listesi şu şekilde:
Elma Golden-Starking: 9,90 TL
AOÇ Ankara Süzme Çiçek Balı (850 gr): 69,90 TL
TK fermente Dana Kangal Sucuk: 139,90 TL
TK dana kokteyl sosis (200 gr): 18,25 TL
ESK Gövde Tavuk kilo: 31 TL
ESK Tavuk sarma kilo: 42,25 TL
Torku Süzme peynir (850 gr): 48,90 TL
Tarsüt Az Yağlı Beyaz Peynir (500gr) 25,90 TL
Torku Yağlı süt (1Litre): 14,50 TL
Torku Yarım yağlı Süt ( 1 Litre): 13,50 TL
TMO Ayçiçekyağı (5 litre) 135 TL
TK Anadolu Un (1 kilo) 9,90 TL
TKK un (1 kilo): 9,90 TL
TMO kırmızı mercimek (1 kilo): 18,50 TL
Işıl Tuz (750 gr) 2,75 TL
TKK Dondurulmuş Bohça Mantı (400gr) 17,90 TL
Okuyucu Yorumları 0 yorum