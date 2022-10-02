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Tarım Kredi Kooperatif Market sosyal medyadan duyurdu! İşte Ekim ayında fiyatı düşen ürünlerin listesi

02.10.2022 09:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarım Kredi Kooperatif Market, Ekim ayında indirimli satılacak ürünlerin listesini sosyal medyadan paylaştı. Ayçiçek yağından temizlik ürünlerine, tavuk etinden kırmızı ete kadar birçok ürün indirime girdi. İndirim kapsamında 5 litre ayçiçek yağının fiyatı 135 liraya kadar düştü. İşte Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde Ekim ayında indirimli satışa sunulacak ürünler ve fiyatları...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı sonrası sayıları artırılan ve kar amacı gütmeden satış yapan Tarım Kredi Kooperatif marketlerde Ekim ayı indirimleri başladı. Sosyal medyada duyurulan indirimler, 1-15 Ekim tarihleri arasında geçerli olacak. İşte Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde Ekim ayında indirimli satışa sunulacak ürünlerin listesi ve fiyatları...

TARIM KREDİ KOOPERATİF MARKET EKİM AYI İNDİRİMLİ ÜRÜN LİSTESİ

Tarım Kredi Kooperatifi Marketleri'nin sosyal medyadan paylaştığı görsellerde, 5 litrelik ayçiçek yağının 135 liraya düşmesi dikkat çekti. Öte yandan süzme peynirin fiyatı 48,90 TL olurken, dana kangal sucuk 139,90 TL' den satışa sunuldu.
İndirime giren ürünlerin tam listesi şu şekilde:

Elma Golden-Starking: 9,90 TL

AOÇ Ankara Süzme Çiçek Balı (850 gr): 69,90 TL

TK fermente Dana Kangal Sucuk: 139,90 TL

TK dana kokteyl sosis (200 gr): 18,25 TL
ESK Gövde Tavuk kilo: 31 TL

ESK Tavuk sarma kilo: 42,25 TL

Torku Süzme peynir (850 gr): 48,90 TL

Tarsüt Az Yağlı Beyaz Peynir (500gr) 25,90 TL
Torku Yağlı süt (1Litre): 14,50 TL

Torku Yarım yağlı Süt ( 1 Litre): 13,50 TL

TMO Ayçiçekyağı (5 litre) 135 TL

TK Anadolu Un (1 kilo) 9,90 TL
TKK un (1 kilo): 9,90 TL

TMO kırmızı mercimek (1 kilo): 18,50 TL

Işıl Tuz (750 gr) 2,75 TL

TKK Dondurulmuş Bohça Mantı (400gr) 17,90 TL
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Anahtar Kelimeler:
tarım kredi kooperatifi market
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