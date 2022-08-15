Tarım Kredi Kooperatiflerinde indirimli satış başladı! CHP'li vekilden çarpıcı iddia

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gıda fiyatlarında yaşanan artış sonrasında Tarım Kredi Kooperatiflerinin kar amaçlı kurulmadığına dikkat çekerek 30'dan fazla temel ihtiyaç ürünlerinde indirim yapılması talimatı vermişti. İndirimli satışların başlamasıyla birlikte Tarım Kredi Kooperatiflerine ait bin 400 markette vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. ÇARPICI İDDİA! SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI Sosyal medyadan paylaşım yapan CHP'li vekil Ali Fazıl Kasap, Tarım Kredi Kooperatiflerine ait bir marketten alışveriş yaptıktan sonra çarpıcı bir iddiada bulundu.

"YALNIZ DİKKATİMİ ÇEKEN BİR ŞEY OLDU"

Kasap yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Tarım Kredi marketine geldik. İçerisi tıklım tıklım dolu, yalnız dikkatimizi çeken bir şey oldu. Birçok ürün ya miadına çok az zaman kalmış ya da bu örnekte olduğu gibi 15.08.2022 yani bugün son kullanma tarihi.

Yani bugün kullandınız, kullandınız. Kaşar peyniri, çoğu şarküteri ürünü, inanmayanlar olabilir diye burada fişi de var.