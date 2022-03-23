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Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman? Fuat Oktay açıkladı! Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler?

23.03.2022 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde araştırılan konulardan biri Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı oldu. Tarihi ve başvuru şartları sorgulanan personel alımı için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan sevindiren haber geldi. Peki Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman? İşte Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru şartları ve merak edilenler...

Yapılan duyuruya göre adı geçen kurumlar için 5 bin 64 personel alımı yapılacak.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Tarım ve Orman Bakanlığı ile ilgili bir personel alımı müjdesi geldi.
Oktay, "Tarım ve Orman Bakanlığımızın taşra teşkilatlarında, Orman Genel Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü emrinde görev yapmak üzere toplam 5 bin 64 personel alımı yapılacaktır" ifadelerini kullandı.
Oktay, ayrıca "Mühendis, veteriner hekim, pilot, orman muhafaza memuru, laborant, biyolog, sağlık teknikeri, güvenlik görevlisi gibi kadrolarda istihdam edilmek üzere alınacak bu personellerimizin bakanlığımıza, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.
Bu heyecanlandıran gelişmenin hemen sonrasında "Başvurular ne zaman, şartlar nelerdir?" sorusu gelmeye başladı. Tarım ve Orman Bakanlığı taşra teşkilatlarında, Orman Genel Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'ne alınacak 5 bin 64 personel için başvuru şartları araştırmaları hız kazandı.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Ancak henüz Tarım ve Orman Bakanlığı ve DSİ personel alımı başvuruları için net bir tarih henüz verilmedi. Önümüzdeki günlerde şartlar ile birlikte tüm diğer detaylar açıklanacak.
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personel alımı Fuat Oktay
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