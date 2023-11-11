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Taşıt kredisi olmadan araba almayı düşünenler dikkat! ‘Yüzde 15 indirimler görüyoruz’ diyerek duyurdular: İşte Kasım ayı en ucuz sıfır otomobil fiyatları listesi

11.11.2023 10:58 | Son Güncelleme:
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Sıfır otomobil için alınan tedbirler fiyatlarda düşüş getirdi ancak bu kez da yüksek taşıt kredisi faizleri araba almak isteyenlerin hayallerini erteletti. Sektör temsilcileri fiyatlarda yüzde 15'lik bir gerileme olduğunu kaydederken, "Banka kredisine ulaşmanın güç olduğu ve yüksek faizler talep edilen ortamda bayilerin sunduğu uygun faizli krediler, otomobil almak isteyen vatandaşlarımız için önemli bir avantaj" ifadelerini kullandı. İşte Kasım ayı en ucuz sıfır otomobil listesi...

2023 sonuna doğru gelirken araba sahibi olmak isteyenlerin en çok aradıkları konu güncel fiyatlar oldu. Sıfır otomobilde indirim ve kampanyalar ise hız kazandı. Otomotiv sektöründe satışlar ve fiyatlar aydan aya rekor kırarak bugüne kadar gelirken, artık fiyat artışları yavaşladı, indirim ve kampanya dönemi başladı. 3-6 aylık bekleme listeleri artık hemen teslime kadar geldi. Markaların ellerinde araçlar arttıkça piyasa eski günlerine dönmeye başladı. Sıfır otomobil alacaklar için internet sitelerinde yer alan fiyat listelerine göre en uygun modelleri belli oldu.

Konuyla ilgili Milliyet’e açıklamalarda bulunan İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel şu ifadeleri kullandı:

“İMAS Derneği olarak yaz sezonu ortasında yaptığımız yazılı ve sözlü mülakatlarda sıfır araçta yaşanan bollaşma ve Ticaret Bakanlığı’mızın piyasa düzeni ve ayrıca fiyat istikrarına dair attığı etkili adımlar neticesinde kayıt dışı ticaretin sektörden el çekeceği, fiyat dengelerinin pandemi öncesi hale geri geleceği ve yıl sonunda sıfır araçta ciddi indirimler ve kampanyalar düzenleneceğinden sık sık bahsetmiştik.

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“YÜZDE 15 İNDİRİMLER GÖRÜYORUZ”

Geldiğimiz noktada bayilerin kendi bünyelerinde sıfır ya da çok uygun faiz oranlı kredi imkanları sunduğu ya da yüzde 15’e varan ciddi indirimler uyguladığını görüyoruz. Dikkat çekici ve avantajlı olan kampanyalar ise sunulan krediler ve fiyat düşüşleri.

BAYİLERDEN UYGUN KREDİ TEKLİFİ

Banka kredisine ulaşmanın güç olduğu ve yüksek faizler talep edilen ortamda bayilerin sunduğu uygun faizli krediler, otomobil almak isteyen vatandaşlarımız için önemli bir avantaj. Öte yandan kredi kullanmadan otomobil almayı düşünen vatandaşlarımız da cazip fiyat indirimlerini değerlendirerek otomobil sahibi olabilirler.”

Canlı Borsa

İŞTE EN UCUZ SIFIR OTOMOBİLLER

VOLKSWAGEN

VOLKSWAGEN
  • Polo 1.0 80 PS Manuel Impression
  • 2023 Ekim fiyatı: 922.800 TL
  • Golf 1.0 lt TSI 110 PS Impression
  • 2023 Ekim fiyatı: 1.144.400 TL

SEAT

SEAT
  • IBIZA 1.0 Evo 80 HP Style
  • Kasım ayına özel fiyat: 795.000 TL

SKODA

SKODA
  • Yeni Fabia 1.0 TSI 95 PS Elite
  • 2023 Kasım fiyatı: 914.900 TL

CITROEN

CITROEN
  • C3 FEEL 1.2 PureTech 83 BVM S&S 5 İleri Manuel
  • 2023 Kasım fiyatı: 813.000 TL

DACIA

DACIA
  • YENİ DUSTER Essential TCe 90 bg
  • Kasım fiyatı: 899.000 TL
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Anahtar Kelimeler:
otomobil fiyatları
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