Taşıt kredisi olmadan araba almayı düşünenler dikkat! ‘Yüzde 15 indirimler görüyoruz’ diyerek duyurdular: İşte Kasım ayı en ucuz sıfır otomobil fiyatları listesi

2023 sonuna doğru gelirken araba sahibi olmak isteyenlerin en çok aradıkları konu güncel fiyatlar oldu. Sıfır otomobilde indirim ve kampanyalar ise hız kazandı. Otomotiv sektöründe satışlar ve fiyatlar aydan aya rekor kırarak bugüne kadar gelirken, artık fiyat artışları yavaşladı, indirim ve kampanya dönemi başladı. 3-6 aylık bekleme listeleri artık hemen teslime kadar geldi. Markaların ellerinde araçlar arttıkça piyasa eski günlerine dönmeye başladı. Sıfır otomobil alacaklar için internet sitelerinde yer alan fiyat listelerine göre en uygun modelleri belli oldu.

Konuyla ilgili Milliyet’e açıklamalarda bulunan İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel şu ifadeleri kullandı:

“İMAS Derneği olarak yaz sezonu ortasında yaptığımız yazılı ve sözlü mülakatlarda sıfır araçta yaşanan bollaşma ve Ticaret Bakanlığı’mızın piyasa düzeni ve ayrıca fiyat istikrarına dair attığı etkili adımlar neticesinde kayıt dışı ticaretin sektörden el çekeceği, fiyat dengelerinin pandemi öncesi hale geri geleceği ve yıl sonunda sıfır araçta ciddi indirimler ve kampanyalar düzenleneceğinden sık sık bahsetmiştik.

“YÜZDE 15 İNDİRİMLER GÖRÜYORUZ”

Geldiğimiz noktada bayilerin kendi bünyelerinde sıfır ya da çok uygun faiz oranlı kredi imkanları sunduğu ya da yüzde 15’e varan ciddi indirimler uyguladığını görüyoruz. Dikkat çekici ve avantajlı olan kampanyalar ise sunulan krediler ve fiyat düşüşleri.

BAYİLERDEN UYGUN KREDİ TEKLİFİ

Banka kredisine ulaşmanın güç olduğu ve yüksek faizler talep edilen ortamda bayilerin sunduğu uygun faizli krediler, otomobil almak isteyen vatandaşlarımız için önemli bir avantaj. Öte yandan kredi kullanmadan otomobil almayı düşünen vatandaşlarımız da cazip fiyat indirimlerini değerlendirerek otomobil sahibi olabilirler.”



