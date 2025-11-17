TEB, Akbank, Enpara, ING, Garanti... İhtiyaç kredisi çekecekler dikkat! 100 bin TL'nin geri ödemesi belli oldu

Merkez Bankası’nın faiz indirimi kararı bankaları harekete geçirdi. Bazı bankaların ihtiyaç kredilerinde faiz oranları yüzde 3'ün altına geriledi. Bankaların 100 bin TL'lik kredilerinin faiz oranları ise merak ediliyor.
İşte 100 bin TL'nin 6 ay vade ile toplam ödeme tutarı...
TEB
- Tutar: 100.000 TL
- Faiz Oranı: %2,99
- Toplam geri ödemesi: 114.611,42 TL
QNB
- Tutar: 100.000 TL
- Faiz Oranı: %2,99
- Toplam geri ödemesi: 114.611,42 TL
AlternatifBank
- Tutar: 100.000 TL
-
Faiz Oranı: %3,49
-
Toplam geri ödemesi: 116.965,94 TL
ING BANK
- Tutar: 100.000 TL
- Faiz Oranı: %3,69
- Toplam geri ödemesi: 117.944,18 TL
Okuyucu Yorumları 0 yorum