TEB, Akbank, Enpara, ING, Garanti... İhtiyaç kredisi çekecekler dikkat! 100 bin TL'nin geri ödemesi belli oldu

İhtiyaç kredisi çekmek isteyenler bankaların faiz oranlarını merak ediyor. Merkez Bankası'nın faiz indirimi sürecine başlaması ile bazı bankalar ihtiyaç kredilerinde faiz oranlarını düşürmeye başladı. Peki, hangi banka yüzde kaç ile kredi veriyor? 100 bin TL'lik kredinin geri ödemesi ne kadar? İşte detaylar...

Ezgi Sivritepe

Merkez Bankası’nın faiz indirimi kararı bankaları harekete geçirdi. Bazı bankaların ihtiyaç kredilerinde faiz oranları yüzde 3'ün altına geriledi. Bankaların 100 bin TL'lik kredilerinin faiz oranları ise merak ediliyor.

İşte 100 bin TL'nin 6 ay vade ile toplam ödeme tutarı...

TEB, Akbank, Enpara, ING, Garanti... İhtiyaç kredisi çekecekler dikkat! 100 bin TL'nin geri ödemesi belli oldu G1

TEB

TEB, Akbank, Enpara, ING, Garanti... İhtiyaç kredisi çekecekler dikkat! 100 bin TL'nin geri ödemesi belli oldu G2
  • Tutar: 100.000 TL
  • Faiz Oranı: %2,99
  • Toplam geri ödemesi: 114.611,42 TL

QNB

TEB, Akbank, Enpara, ING, Garanti... İhtiyaç kredisi çekecekler dikkat! 100 bin TL'nin geri ödemesi belli oldu G3
  • Tutar: 100.000 TL
  • Faiz Oranı: %2,99
  • Toplam geri ödemesi: 114.611,42 TL

AlternatifBank

TEB, Akbank, Enpara, ING, Garanti... İhtiyaç kredisi çekecekler dikkat! 100 bin TL'nin geri ödemesi belli oldu G4
  • Tutar: 100.000 TL
  • Faiz Oranı: %3,49
  • Toplam geri ödemesi: 116.965,94 TL

ING BANK

TEB, Akbank, Enpara, ING, Garanti... İhtiyaç kredisi çekecekler dikkat! 100 bin TL'nin geri ödemesi belli oldu G5
  • Tutar: 100.000 TL
  • Faiz Oranı: %3,69
  • Toplam geri ödemesi: 117.944,18 TL
Anahtar Kelimeler:
ihtiyaç kredisi banka
