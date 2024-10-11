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Ters köşe yapan Köfteci Yusuf hamlesi! Müşteriler elini ayağını çekerken, İYİ Partili Ergun gidip yemek yedi

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
11.10.2024 14:23
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Köfteci Yusuf'taki domuz eti skandalı sonrası İYİ Partili isimden herkesi ters köşe yapan bir hamle geldi. Muğla Milletvekili Metin Ergun, tepkilerin odağı haline gelen Köfteci Yusuf'a gidip yemek yedi. O anları sosyal medya hesabından yayımlayan Ergun'ın paylaşımı, vatandaşları ise ikiye böldü. Sosyal medya kullanıcıları söz konusu paylaşıma çok sayıda yorum yaptı.

Köfteci Yusuf, domuz eti skandalı sonrası bir anda Türkiye'nin gündemine oturdu. 200'e yakın bulunan firmanın hem köftesinde hem de dönerinde domuz eti kullanıldığı tespit edilince adeta yaylım ateşine tutuldu.

AÇIKLAMALAR PEŞ PEŞE GELDİ

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıklamasında; Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bulunan 'Köfteci Yusuf' isimli firmanın köfte ve dana eti döner ürünlerinde domuz eti tespit edildiği belirtilirken, firmadan ise açıklama gelmişti.

KÖFTECİ YUSUF KENDİNİ SAVUNDU AMA...

Yapılan analiz sonuçlarının maddi gerçeği yansıtmadığını savunulan açıklamada "Ürünlerimizde asla domuz eti kullanılmamıştır" denilse de çoğu kişinin ikna olmadığı ortaya çıkmış, Köfteci Yusuf'a ait bazı şubelerin çoktan boş kaldığı görülmüştü.

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BAZI ŞUBELERİ BOŞ KALDI

Öyle ki İstanbul'un Avcılar ve Kadıköy ilçelerindeki Köfteci Yusuf şubelerinde çekilen görüntüler firmanın karşı karşıya kaldığı durumu gözler önüne serdi.

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İYİ PARTİLİ ERGUN'DAN TERS KÖŞE

Köfteci Yusuf'la ilgili tartışmalar sürerken İYİ Partili isimden ezber bozan bir hamle geldi.

KÖFTECİ YUSUF'A GİDİP YEMEK YEDİ

Şubelerinden müşteriler adeta yavaş yavaş kaçan Köfteci Yusuf'a giden İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun, destek için arkadaşlarıyla oturup yemek yedi.

İYİ Partili Ergun, söz konusu anları sosyal medyadan paylaştı.

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Sosyal medyayı adeta ikiye bölen yorumlardan bazıları şöyle;

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Anahtar Kelimeler:
Milletvekili İYİ Parti Köfteci Yusuf
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