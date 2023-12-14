'Tespit ederlerse sizi emekli etmezler' Kimlerin emekliliği ret ya da iptal olur? Maaşı bağlanmayan EYT'liler dikkat! 'Emekli olayım derken...'

NTV yayınında, Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, "Ben 12 maddeye ayırdım. EYT'li olup ya da emekliliği gelmiş, emeklilik için müracaatta bulunup da emekliliği reddolacaklar. Birincisi, kendi şirketinde sigortalı olanlar, ortağı olduğu şirkette sigortalı olanlar, kuralına uygun bir şekilde bir kişi 2008 yılından önce bir şirkette çalışırken hisse almış ise sigortalılığı bugüne kadar devam edebilir ancak şirketi kurduktan sonra kendi şirketinde sigortalı olan kişiler o sigorta primlerini boşuna ödediler, hepsinin Bağ-Kur'a geçmesi gerekiyor. 1.10.2008'den sonra zaten kanunlar buna izin vermiyor. 1.10.2008'den sonra da sigortalı olarak kendi iş yerinde çalışan kişiler SSK'dan emekli olacağını düşünüp de emeklilik için müracaatta bulundukları zaman hayal kırıklığı yaşayacaklar. Emeklilikte sonra 2520 güne bakılarak hangi statüden emekli olunacağı belirlenir. Bu nedenle de SSK primleri ödendi diye SSK'dan emekli olacağını zannederken bir anda primler Bağ-Kur'a geçtiğinde SSK'dan işe başlama tarihine göre 5975 günle emekli olunurken Bağ-Kur'a geçerse Bağ-Kur'da kadın ise 7200, erkek ise 9000 güne tamamlaması gerekir. Emekli olayım derken belki 3-5 yıl daha beklemesi gerekebilir, daha uzun süre de bekleyebilir." dedi.