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'Tespit ederlerse sizi emekli etmezler' Kimlerin emekliliği ret ya da iptal olur? Maaşı bağlanmayan EYT'liler dikkat! 'Emekli olayım derken...'

14.12.2023 17:54 | Son Güncelleme:
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EYT düzenlemesiyle emeklilik başvurusunda bulunanlardan 1 milyon 632 bininin aylık bağlama işlemi tamamlanırken yaklaşık 200 bin kişinin de başvurusu reddedildi. Emekli olmayı bekleyen çok sayıda vatandaş kimlerin başvurusunun reddedildiğini veya sonradan iptal olduğunu merak ediyor. Tüm merak edilen durumları madde madde sıralayan Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, dikkat edilecekleri anlattı. Peki, kimlerin emekliliği iptal olacak, emeklilik başvurusu neden reddedilir? İşte detaylar...

Maaşı bağlanmayan EYT'liler emeklilik başvurusunun reddedildiği ya da emekliliğin iptal olduğu durumları merak ediyor. Emeklilik bekleyen çok sayıda vatandaş kimlerin emekliliğinin iptal edilebileceğini araştırıyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun tüm merak edilen detayları tek tek sıraladı ve emekli olabilmek için hangi hataların düzeltilmesi gerektiğini anlattı.

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KİMLERİN EMEKLİLİĞİ İPTAL EDİLEBİLİR? UZMAN İSİM TEK TEK ANLATTI

NTV yayınında, Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, "Ben 12 maddeye ayırdım. EYT'li olup ya da emekliliği gelmiş, emeklilik için müracaatta bulunup da emekliliği reddolacaklar. Birincisi, kendi şirketinde sigortalı olanlar, ortağı olduğu şirkette sigortalı olanlar, kuralına uygun bir şekilde bir kişi 2008 yılından önce bir şirkette çalışırken hisse almış ise sigortalılığı bugüne kadar devam edebilir ancak şirketi kurduktan sonra kendi şirketinde sigortalı olan kişiler o sigorta primlerini boşuna ödediler, hepsinin Bağ-Kur'a geçmesi gerekiyor. 1.10.2008'den sonra zaten kanunlar buna izin vermiyor. 1.10.2008'den sonra da sigortalı olarak kendi iş yerinde çalışan kişiler SSK'dan emekli olacağını düşünüp de emeklilik için müracaatta bulundukları zaman hayal kırıklığı yaşayacaklar. Emeklilikte sonra 2520 güne bakılarak hangi statüden emekli olunacağı belirlenir. Bu nedenle de SSK primleri ödendi diye SSK'dan emekli olacağını zannederken bir anda primler Bağ-Kur'a geçtiğinde SSK'dan işe başlama tarihine göre 5975 günle emekli olunurken Bağ-Kur'a geçerse Bağ-Kur'da kadın ise 7200, erkek ise 9000 güne tamamlaması gerekir. Emekli olayım derken belki 3-5 yıl daha beklemesi gerekebilir, daha uzun süre de bekleyebilir." dedi.

"EMEKLİLİĞİ BEKLERKEN ŞÖYLE BİR CEVAP ALABİLİRSİNİZ..."

"EMEKLİLİĞİ BEKLERKEN ŞÖYLE BİR CEVAP ALABİLİRSİNİZ..."

Erdursun, "Bir de başkasının primleri sehven sizin hesabınıza katılmışsa... Hizmet dökümünde emeklilik için örnek veriyorum 5975 gün isteniyor, siz de 5975 gününüzü tamamladınız, emeklilik için gittiniz müracaatta bulundunuz, emekliliği beklerken şöyle bir cevap alabilirsiniz; 'Sizin gününüz eksik'. Siz 'Olur mu öyle bir şey, benim 5975 günüm vardı ve müracaatta bulundum' deseniz de başka birisinin sehven yanlışlıkla prim günleri sizin hizmetlerinizin içine dahil olmuş ise bu tespit edildiğinde emekli olmuşsanız emekliliğiniz iptal edilir, emekli değilseniz müracaatta bulunduğunuzda tespit edildiğinde de emeklilik başvurunuzda ret cevabıyla karşı karşıya kalırsınız." şeklinde konuştu.

"TESPİT EDERLERSE SİZİ EMEKLİ ETMEZLER"

"TESPİT EDERLERSE SİZİ EMEKLİ ETMEZLER"

Devamında Erdursun "Bağ-Kur primlerini ödemediği günlere borçlanma yapanlar var. Bir kişi kendi adına iş yeri açtıysa ya da şirket ortağı olduysa o dönemlerde de Bağ-Kur primlerini ödemediyse yanlışlıkla doğum borçlanması, askerlik borçlanması, bu sürelerle ilgili borçlanma yapıp, parasını ödese dahi emekli olsa dahi o emeklilik yanlış bir emeklilik olur, daha sonra Sosyal Güvenlik Kurumu arayarak 'Kusura bakmayın, siz Bağ-Kur'lu olduğunuz sürelerde primlerinizi ödememişsiniz, o süreleri de borçlanma yapmışsınız, şimdi biz bu borçlanmaları iptal ediyoruz, emekliliğinizi de iptal ediyoruz' derler, ya da emeklilik için başvurunuzda başlangıçta tespit ederlerse sizi emekli etmezler, başvurunuza ret cevabı alırsınız." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Erdursun "Birden fazla iş yerinde çalışanlar var, bir ayda 30 gün, bir yıl 360 günden fazla olamaz. Yine sehven prim günlerini yanlış topladıysanız bir yılda 360 günün üstündeki günlerinizi dikkat etmeden prim günlerinizi tamamladığınızı zannedip müracaatta bulunduğunuzda birkaç işletmede çalışsanız dahi bir ay 30 günü geçemeyeceği için 30 günün üstündeki günleriniz silinir, bu nedenle emeklilik başvurunuz kabul edilmeyebilir. Başvuruda bulunmuşsanız ve emekli olmuşsanız birkaç yıl sonra da tespit edildiğinde yine emekliliğiniz ret olur." dedi.

"EN ÖNEMLİ KONU"

"EN ÖNEMLİ KONU"

Bunların yanı sıra Erdursun "En önemli konu; çalışmadığı halde bir kişi kendisini çalışıyormuş gibi bir işletmede sigortalı gösterip eksik günlerini tamamlarsa ve bu sahte sigortalılık olarak kanunda geçen durumu Sosyal Güvenlik Kurumu fark ederse ister emeklilik üstünden 3, 5, 8, 10 yıl geçsin bu durumu tespit ederse geriye doğru emekliliği iptal eder, ödediği emekli aylıklarını ve sağlık harcamalarının parasını sigortalıdan geri talep eder." şeklinde konuştu.

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