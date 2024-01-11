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Tezgahın başında isyan etti: Günlük 1500 TL, ayda 30 bin TL maaş var ama çalışacak eleman yok! Kimse kabul etmiyor

11.01.2024 07:57 | Son Güncelleme:
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Asgari ücret, memur ve emekli maaş zammı derken yeni yılda yevmiyeler de arttı. Günlük yevmiyeler neredeyse iki katına çıksa da özellikle pazardaki dertler yeni yılda da bitmedi. Müşteriler fiyatlardan şikayet ederken, tezgah sahipleri de 1500 TL'ye çalışacak eleman bulamadıklarını söylüyor. Pazarcı esnafı "Aylık 30 bin TL maaşla kimse çalışmıyor" derken, artan maliyetlerin kendilerini zorladığını belirtti.

Yeni yıl ile birlikte zam haberleri peş peşe gelmeye devam ederken, özellikle gıda ve hizmet sektöründe çalışanlar dertli. Müşteriler pazarlardaki fiyatlardan şikayet ederken, pazar esnafı da eleman sıkıntısı çekiyor. Günlük 1500 TL yevmiye, aylık 30 bin TL maaşla çalıştıracak eleman bulamadıklarını belirten tezgah sahipleri artan maliyetlerden dert yanıyor. 2024 yılıyla birlikte pazardaki dertler de artmış durumda. İşte detaylar...


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GÜNLÜK 1500 TL'YE ÇALIŞACAK ELEMAN YOK

GÜNLÜK 1500 TL'YE ÇALIŞACAK ELEMAN YOK

Pazarda bu kez müşterinin yanında esnaf da dertli. Pazarcı esnafı yeterli derecede kalifiye eleman bulamamaktan şikayet ediyor. Günlük 1500 TL yevmiye verdiklerini ancak çalışacak eleman bulamadıklarını belirten pazarcı esnafı, eleman eksikliğine çare olarak ise eş, dost, akraba çalıştırarak çare arıyor.

Maliyetlerin artıp, kar marjının düştüğünü söyleyen tezgah sahipleri yevmiyeleri ise yüksek buluyor.

"GÜNE 12 BİN TL GİDERLE BAŞLIYORUZ"

"GÜNE 12 BİN TL GİDERLE BAŞLIYORUZ"

Habertürk'ün miktofon uzattığı tezgah sahipleri günlük kontak çalıştırmaya 12 bin TL para gittiğini belirtti. "İşçi pahalı, mazot pahalı, poşet pahalı" diyen pazarcı esnafları adeta dert yandı.

"YEVMİYE FİYATLARI YETERLİ DEĞİL"

"YEVMİYE FİYATLARI YETERLİ DEĞİL"

İşçiler ise veilen yevmiyelerin yeterli olmadığını belirtiyor. "Sabah erken kalkması var, indir bindir yapması var, müşteriyle ilgilenmesi var, akşama kadar ayakta durması var, hava şartları" diyen işçiler verilen yevmiylerin emeklerini karşılamadığını savundu.

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Anahtar Kelimeler:
Esnaf Pazar maaş
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