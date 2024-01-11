Tezgahın başında isyan etti: Günlük 1500 TL, ayda 30 bin TL maaş var ama çalışacak eleman yok! Kimse kabul etmiyor

GÜNLÜK 1500 TL'YE ÇALIŞACAK ELEMAN YOK

Pazarda bu kez müşterinin yanında esnaf da dertli. Pazarcı esnafı yeterli derecede kalifiye eleman bulamamaktan şikayet ediyor. Günlük 1500 TL yevmiye verdiklerini ancak çalışacak eleman bulamadıklarını belirten pazarcı esnafı, eleman eksikliğine çare olarak ise eş, dost, akraba çalıştırarak çare arıyor.