FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. THY maaş zammı ne kadar oldu? THY çalışanlarına ne kadar zam yapılacak?

THY maaş zammı ne kadar oldu? THY çalışanlarına ne kadar zam yapılacak?

10.07.2021 11:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’nin en köklü firmalarından olan Türk Hava Yolları (THY), Türkiye Sivil Havacılık Sendikası ile 2021’in ikinci 6 aylık dönemi için maaş zammı oranında anlaşmaya vardı. Anlaşma ile birlikte THY çalışanlarının alacağı zam miktarı belli oldu.

Havacılık tarihinde yaşanan en büyük krizlerden olan Kovid-19 salgını, çalışanlarla birlikte yöneticileri de etkiledi. Buna rağmen faaliyetlerine salgın şartlarında da devam eden THY’de maaş zammında herhangi bir problem yaşanmadı. Şirketin yetkili çalışan sendikası Hava-İş ile yaptığı anlaşma ile birlikte THY’nin çalışanlarına vereceği maaş zammı belirlendi.

THY çalışanlarına ne kadar zam yapılacak?

Türk Hava Yolları (THY), yetkili çalışan sendikası Hava-İş (Türkiye Sivil Havacılık Sendikası) ile 2021’in 2. 6 aylık dilimi için maaş zam oranında anlaşmaya vardı.
Anlaşma kapsamında THY çalışanları yılın 2. 6 aylık dönemi için ilk 6 ay enflasyon farkına ilave olarak yüzde 10 oranında maaş zammı alacak.
THY Basın Müşavirliği tarafından yapılan açıklamada, havacılık tarihinin en büyük krizi olarak belirtilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının tüm çalışanları ile birlik içinde yönetildiği kaydedilirken, THY’nin yetkili çalışan sendikası Hava-İş ile 2021’in ikinci 6 aylık dönemi için maaş zam oranında anlaşma sağladığı vurgulandı.

THY MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLDU?

THY MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLDU?
Hava-İş Sendikası Genel Başkanı Ali Kemal Tatlıbal ile THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı arasında imzalanan anlaşmaya göre, THY çalışanlarının, yılın ikinci altı aylık dilimi için ilk 6 ay enflasyon farkına ilave olarak yüzde 10 oranında maaş zammı alacak.
Toplamda yüzde 18,45 olarak yansıyacak zam oranının Türkiye’de görevli çalışanlar ile operasyonları başlayan hatlarda görev yapan yurt dışı çalışanlarını içine alacağı açıklandı.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Dubai'deki gökdelende soyunan kadınlardan yeni skandal!

Dubai'deki gökdelende soyunan kadınlardan yeni skandal!

Yoğunluk artıyor! Her gün onlarca kişi geliyor

Yoğunluk artıyor! Her gün onlarca kişi geliyor

Akbank CEO'su Hakan Binbaşgil'den ilk açıklama

Akbank CEO'su Hakan Binbaşgil'den ilk açıklama

THY'den 'Maaş Zammı' açıklaması

THY'den 'Maaş Zammı' açıklaması

Yargıtay'dan emsal karar: 24 saat çalışana 4 saat mola

Yargıtay'dan emsal karar: 24 saat çalışana 4 saat mola

Altında ibre aşağıyı gösteriyor

Altında ibre aşağıyı gösteriyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

BDDK'dan kredi kolaylığı! Yürürlüğe girdi

BDDK'dan kredi kolaylığı! Yürürlüğe girdi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Aylık satış sayısı 8'den 25'e yükseldi

Aylık satış sayısı 8'den 25'e yükseldi

Bayram ikramiyelerinin ödenme tarihi belli oldu

Bayram ikramiyelerinin ödenme tarihi belli oldu

Akbank'tan kademeli çalışma açıklaması

Akbank'tan kademeli çalışma açıklaması

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.