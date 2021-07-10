THY maaş zammı ne kadar oldu? THY çalışanlarına ne kadar zam yapılacak?

Havacılık tarihinde yaşanan en büyük krizlerden olan Kovid-19 salgını, çalışanlarla birlikte yöneticileri de etkiledi. Buna rağmen faaliyetlerine salgın şartlarında da devam eden THY’de maaş zammında herhangi bir problem yaşanmadı. Şirketin yetkili çalışan sendikası Hava-İş ile yaptığı anlaşma ile birlikte THY’nin çalışanlarına vereceği maaş zammı belirlendi.

THY çalışanlarına ne kadar zam yapılacak?

Türk Hava Yolları (THY), yetkili çalışan sendikası Hava-İş (Türkiye Sivil Havacılık Sendikası) ile 2021’in 2. 6 aylık dilimi için maaş zam oranında anlaşmaya vardı.

Anlaşma kapsamında THY çalışanları yılın 2. 6 aylık dönemi için ilk 6 ay enflasyon farkına ilave olarak yüzde 10 oranında maaş zammı alacak.

THY Basın Müşavirliği tarafından yapılan açıklamada, havacılık tarihinin en büyük krizi olarak belirtilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının tüm çalışanları ile birlik içinde yönetildiği kaydedilirken, THY’nin yetkili çalışan sendikası Hava-İş ile 2021’in ikinci 6 aylık dönemi için maaş zam oranında anlaşma sağladığı vurgulandı.

THY MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLDU? Hava-İş Sendikası Genel Başkanı Ali Kemal Tatlıbal ile THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı arasında imzalanan anlaşmaya göre, THY çalışanlarının, yılın ikinci altı aylık dilimi için ilk 6 ay enflasyon farkına ilave olarak yüzde 10 oranında maaş zammı alacak.