THY maaş zammı ne kadar oldu? THY çalışanlarına ne kadar zam yapılacak?

Havacılık tarihinde yaşanan en büyük krizlerden olan Kovid-19 salgını, çalışanlarla birlikte yöneticileri de etkiledi. Buna rağmen faaliyetlerine salgın şartlarında da devam eden THY’de maaş zammında herhangi bir problem yaşanmadı. Şirketin yetkili çalışan sendikası Hava-İş ile yaptığı anlaşma ile birlikte THY’nin çalışanlarına vereceği maaş zammı belirlendi.
THY çalışanlarına ne kadar zam yapılacak?
Türk Hava Yolları (THY), yetkili çalışan sendikası Hava-İş (Türkiye Sivil Havacılık Sendikası) ile 2021’in 2. 6 aylık dilimi için maaş zam oranında anlaşmaya vardı.
Anlaşma kapsamında THY çalışanları yılın 2. 6 aylık dönemi için ilk 6 ay enflasyon farkına ilave olarak yüzde 10 oranında maaş zammı alacak.
THY Basın Müşavirliği tarafından yapılan açıklamada, havacılık tarihinin en büyük krizi olarak belirtilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının tüm çalışanları ile birlik içinde yönetildiği kaydedilirken, THY’nin yetkili çalışan sendikası Hava-İş ile 2021’in ikinci 6 aylık dönemi için maaş zam oranında anlaşma sağladığı vurgulandı.
THY MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLDU?
Hava-İş Sendikası Genel Başkanı Ali Kemal Tatlıbal ile THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı arasında imzalanan anlaşmaya göre, THY çalışanlarının, yılın ikinci altı aylık dilimi için ilk 6 ay enflasyon farkına ilave olarak yüzde 10 oranında maaş zammı alacak.
Toplamda yüzde 18,45 olarak yansıyacak zam oranının Türkiye’de görevli çalışanlar ile operasyonları başlayan hatlarda görev yapan yurt dışı çalışanlarını içine alacağı açıklandı.
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