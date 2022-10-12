TOKİ ARSA YERLERİ LİSTESİ! TOKİ İlk Evim Arsa başvuru şartları nedir? İşte il il arsa yerleri...

TOKİ arsa yerleri listesi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Kabine Toplantısı sonrası yapılan açıklama nedeniyle merak edildi. Arsa fiyatını piyasanın çok altında bir rakamla vatandaşa sunacaklarını belirten Cumhurbaşkanın Erdoğan, tapuların Aralık ayı itibarıyla alınabileceğini ve tamamının dağıtımının 2 senede sona ereceğini vurguladı. TOKİ İlk Evim Arsa başvuru şartları merak konusu olurken birçok kişi arama motorlarında konuya ilişkin sorgulama yapmaya devam ediyor. İşte TOKİ arsa yerleri listesi...

TOKİ ARSA BAŞVURULARI SON GÜN NE ZAMAN?

TOKİ arsa başvuruları için e-Devlet'te yaşanması muhtemel yoğunluk sebebiyle kimlik numarası uygulaması getirildi.

Yapılan açıklamaya göre; TC kimlik numarasının son hanesi "0" olanlar bugün ve yarın, "2" olanlar 12 Ekim'de, "4" olanlar 13 Ekim'de, 6 olanlar 14 Ekim'de, 8 olanlar ise 15 Ekim'de başvuru yapabilecek.

TOKİ arsa başvuruları için 16 Ekim Pazar günü itibarıyla herhangi bir sınırlama olmaksızın başvuruda bulunabilecek.

TOKİ arsa başvuruları, 10 Ekim'de başladı. 7 Kasım 2022 son gün. Başvurular, Ziraat Bankası şubelerinden yapılacak. Öte yandan TOKİ'den yapılan açıklamaya göre arsa tahsis bedelinin 1/10'u peşin geriye kalanı 9 yılda 9 eşit taksitle ve faizsiz olarak ödenecek. Arsa tahsisi yapıldıktan sonra, 1/10 arsa tahsis bedeli peşinatı ödenecek, noter taahhütnamesi imzalanarak arsa tahsis bedelinin geriye kalan 9 taksitin 9 yılda 9 eşit taksite bölünecek.

TOKİ ARSA ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TOKİ arsalarının taksit ödeme tarihi; peşinat bedelinin yatırılmasının ardından, sözleşme imza tarihinden itibaren 1 sene sonraki tarih olarak belirlenecek.

Arsa projelerinin illere göre dağılımı merak konusu oldu.