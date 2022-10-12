FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. TOKİ ARSA YERLERİ LİSTESİ! TOKİ İlk Evim Arsa başvuru şartları nedir? İşte il il arsa yerleri...

TOKİ ARSA YERLERİ LİSTESİ! TOKİ İlk Evim Arsa başvuru şartları nedir? İşte il il arsa yerleri...

12.10.2022 09:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOKİ arsa yerleri listesi, başvuru sürecinin başlamasının ardından vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gerçekleşen son Kabine Toplantısı'nda konuya ilişki detayları aktardı. Öte yandan 1 milyon arsa projesinde arsa yerleri listesi de dahil olmak üzere fiyatlar ve taksitler de netleşmiş oldu. Peki, TOKİ İlk Evim Arsa başvuru şartları nedir? İşte TOKİ arsa yerleri listesi...

TOKİ arsa yerleri listesi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Kabine Toplantısı sonrası yapılan açıklama nedeniyle merak edildi. Arsa fiyatını piyasanın çok altında bir rakamla vatandaşa sunacaklarını belirten Cumhurbaşkanın Erdoğan, tapuların Aralık ayı itibarıyla alınabileceğini ve tamamının dağıtımının 2 senede sona ereceğini vurguladı. TOKİ İlk Evim Arsa başvuru şartları merak konusu olurken birçok kişi arama motorlarında konuya ilişkin sorgulama yapmaya devam ediyor. İşte TOKİ arsa yerleri listesi...

TOKİ ARSA BAŞVURULARI SON GÜN NE ZAMAN?

TOKİ arsa başvuruları için e-Devlet'te yaşanması muhtemel yoğunluk sebebiyle kimlik numarası uygulaması getirildi.

Yapılan açıklamaya göre; TC kimlik numarasının son hanesi "0" olanlar bugün ve yarın, "2" olanlar 12 Ekim'de, "4" olanlar 13 Ekim'de, 6 olanlar 14 Ekim'de, 8 olanlar ise 15 Ekim'de başvuru yapabilecek.

TOKİ arsa başvuruları için 16 Ekim Pazar günü itibarıyla herhangi bir sınırlama olmaksızın başvuruda bulunabilecek.

TOKİ arsa başvuruları, 10 Ekim'de başladı. 7 Kasım 2022 son gün. Başvurular, Ziraat Bankası şubelerinden yapılacak. Öte yandan TOKİ'den yapılan açıklamaya göre arsa tahsis bedelinin 1/10'u peşin geriye kalanı 9 yılda 9 eşit taksitle ve faizsiz olarak ödenecek. Arsa tahsisi yapıldıktan sonra, 1/10 arsa tahsis bedeli peşinatı ödenecek, noter taahhütnamesi imzalanarak arsa tahsis bedelinin geriye kalan 9 taksitin 9 yılda 9 eşit taksite bölünecek.

TOKİ ARSA ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TOKİ arsalarının taksit ödeme tarihi; peşinat bedelinin yatırılmasının ardından, sözleşme imza tarihinden itibaren 1 sene sonraki tarih olarak belirlenecek.

Arsa projelerinin illere göre dağılımı merak konusu oldu.

TOKİ ARSA VE İŞ YERLERİ TAM LİSTE! İŞTE O İLLER: İSTANBUL, ANKARA, İZMİR...

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
toki arsa satışı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Şoke eden anlar! Suikastı, normal bir şeymiş gibi izlediler

Şoke eden anlar! Suikastı, normal bir şeymiş gibi izlediler

Kadıköy’deki patlamada inanılmaz gerçek! ‘İntikam’ için yapmış…

Kadıköy’deki patlamada inanılmaz gerçek! ‘İntikam’ için yapmış…

Bu da iPhone turizmi: 20 bin lira daha ucuz...

Bu da iPhone turizmi: 20 bin lira daha ucuz...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden 'yüzde 50 indirim' kararına tepki! 'Asgari ücret yüzde 81 arttı' sözleriyle karşılık verdiler

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden 'yüzde 50 indirim' kararına tepki! 'Asgari ücret yüzde 81 arttı' sözleriyle karşılık verdiler

Yine zamlandı, artık 'lüks' oldu! Haftalık 550 lira...

Yine zamlandı, artık 'lüks' oldu! Haftalık 550 lira...

Durumları belirsiz: ‘Emekliliği hak ettiniz’ diyerek…

Durumları belirsiz: ‘Emekliliği hak ettiniz’ diyerek…

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Ailesini katledip hapse girmişti... Kendi gözünü çıkarıp yedi

Ailesini katledip hapse girmişti... Kendi gözünü çıkarıp yedi

Jakuzide balayı keyfi yapıyorlardı! Odadaki kamerayı görünce...

Jakuzide balayı keyfi yapıyorlardı! Odadaki kamerayı görünce...

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Bu alışkanlığı hemen bırakın: Sizi hasta ediyor

Bu alışkanlığı hemen bırakın: Sizi hasta ediyor

Kızını öldürdüğünü fark edince mahvoldu! Defalarca yapma demişti

Kızını öldürdüğünü fark edince mahvoldu! Defalarca yapma demişti

Fiyatı 3000 TL'ye düştü! Airfryer fritözde kaçırılmayacak fırsat

Fiyatı 3000 TL'ye düştü! Airfryer fritözde kaçırılmayacak fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.