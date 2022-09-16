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TOKİ başvurusu yaparken bu detaylara dikkat! Ucuz konut için bankalara akın ettiler

16.09.2022 10:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ev alma hayali kuran milyonlarca kişi "TOKİ sosyal konut projesinde başvurular nasıl yapılır?" sorusunu araştırken yeni detaylar gelmeye devam ediyor. TOKİ ucuz konut projesinin detayları açıklanmasının ardından başvurular 2 gün önce başladı. Ev sahibi olmak isteyen binlerce kişiden başvuru geldi. Sabahın erken saatlerinde bankaya gelen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı ve başvuruların geçtiğimiz gün itibarıyla başladığı sosyal konut projesine vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Bankalardan başvuru yapmak isteyenler şubelerin önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Bankalar aracılığıyla yapılacak başvurular, 14 Eylül-31 Ekim 2022 tarihleri arasında kabul edilecek. e-Devlet başvuruları ise 28 Ekim'de sona erecek. Sabahın erken saatlerinde bankaya gelen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Başvuru sayısı, saat 11.40 itibarıyla 1 milyon 565 bin 841 oldu. İşte son dakika haberinin detayları...

Milyonlar araştırıyor! TOKİ ucuz konut başvuruları E-devlet'ten nasıl yapılır? İşte adım adım detaylarMilyonlar araştırıyor! TOKİ ucuz konut başvuruları E-devlet'ten nasıl yapılır? İşte adım adım detaylar

BAŞVURU TC KİMLİK NUMARISINA GÖRE ALINIYOR

Çevrim içi başvuruda yaşanabilecek yoğunluğun önüne geçebilmek için e-devlet üzerinden başvurular kademeli olarak alınacak.

Buna göre T.C. Kimlik Numarasının son hanesi;

0 olan vatandaşlar 14 Eylül 2022 Çarşamba,
2 olan vatandaşlar 15 Eylül 2022 Perşembe,
4 olan vatandaşlar 16 Eylül 2022 Cuma,
6 olan vatandaşlar 17 Eylül 2022 Cumartesi,
8 olan vatandaşlar 18 Eylül 2022 Pazar gününden itibaren başvurabilecekler.*

19 Eylül 2022 Pazartesi gününden itibaren ise herhangi bir sınırlama olmaksızın tüm vatandaşlar başvurularını iletebilecek.

VATANDAŞLAR BAŞVURU İÇİN BANKALARA AKIN ETTİ

Eskişehir’de Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi için müracaat evraklarını hazırlayan vatandaşlar, Ziraat Bankası ve Halk Bankası şubeleri önünde yoğunluk oluşturdu.
Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi hakkında detayları duyurdu. TOKİ sosyal konut projesi çerçevesinde 81 il ve tüm ilçelerde 2023-28 yılları arasında 500 bin sosyal konut, 250 bin konut amaçlı arsa, 50 bin işyeri yapılacak. Eskişehir genelinde 7 ilçede toplam 2 bin 499 konut yapılması planlanıyor.
Ziraat Bankası ve Halk Bankası şubelerinin yanı sıra e-Devlet üzerinden alınan başvurular 14 Eylül'de başladı. 31 Ekim’e kadar sürecek olan başvurular için banka şubeleri önünde uzun kuyruklar oluştu.

“YENİ EVLENDİK, OLURSA İLK EVİMİZ OLACAK”

“YENİ EVLENDİK, OLURSA İLK EVİMİZ OLACAK”
Eşiyle birlikte başvuru sırasında bekleyen Emre Bakırcı, yeni evli olduklarını ve ilk evlerini bu proje sayesinde alabilmeyi ümit ettiklerini söyledi. Bakırcı, “Toplu konut projesi için 2 saattir bekliyoruz. Ülke genelinde gençlere yüzde 20’lik bir kontenjan ayrıldığını duyduk. Eskişehir’in nüfusu artıyor, genç nüfus da çok burada. Eskişehir’e kayıtlı olan birçok genç var, öğrenci şehri burası. Bakalım kime niyet kime kısmet göreceğiz hep birlikte. Kontenjan Eskişehir için yeterli, çok büyük bir imar projesi. Tarihte görülmemiş bir şey yapılıyor. Cumhuriyet tarihinde ilk defa 250 bin konut yapımına aynı anda ‘start’ verilecek. Ülke adına önemli bir şey. Ben daha önce TOKİ’de oturdum ama babamın eviydi. Biz yeni evlendik, inşallah olursa ilk evimiz olacak” dedi.

“YATIRIM İÇİN DEĞİL, OTURMAK İÇİN KENDİ EVİMİZ OLSUN DİYE”

“YATIRIM İÇİN DEĞİL, OTURMAK İÇİN KENDİ EVİMİZ OLSUN DİYE”
Türkiye genelinde yoğun talep gören sosyal konut projesine başvuru için sırada bekleyen emekli Abdullah Güngör ise, oturmak için bir ev almak istediğini belirtti. Güngör, “TOKİ sosyal konut projesinden yararlanmak için bekliyoruz. İnternetten baktığımız bilgilere göre şartları biliyoruz. Banka ne bilgi verecek bilmiyoruz. Kurada ev çıktıktan sonra ödeme başlıyor diye biliyorum. Yatırım için değil, oturmak için kendi evimiz olsun diye başvuracağız. Devlet her zaman büyüktür. Bir imkan sunuldu, biz de bu imkandan yararlanmak istedik, şansımıza kalmış bir şey” diye konuştu.
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Anahtar Kelimeler:
e-devlet TOKİ başvuru
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