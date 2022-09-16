TOKİ başvurusu yaparken bu detaylara dikkat! Ucuz konut için bankalara akın ettiler

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı ve başvuruların geçtiğimiz gün itibarıyla başladığı sosyal konut projesine vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Bankalardan başvuru yapmak isteyenler şubelerin önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Bankalar aracılığıyla yapılacak başvurular, 14 Eylül-31 Ekim 2022 tarihleri arasında kabul edilecek. e-Devlet başvuruları ise 28 Ekim'de sona erecek. Sabahın erken saatlerinde bankaya gelen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Başvuru sayısı, saat 11.40 itibarıyla 1 milyon 565 bin 841 oldu. İşte son dakika haberinin detayları...

BAŞVURU TC KİMLİK NUMARISINA GÖRE ALINIYOR

Çevrim içi başvuruda yaşanabilecek yoğunluğun önüne geçebilmek için e-devlet üzerinden başvurular kademeli olarak alınacak.

Buna göre T.C. Kimlik Numarasının son hanesi;

0 olan vatandaşlar 14 Eylül 2022 Çarşamba,

2 olan vatandaşlar 15 Eylül 2022 Perşembe,

4 olan vatandaşlar 16 Eylül 2022 Cuma,

6 olan vatandaşlar 17 Eylül 2022 Cumartesi,

8 olan vatandaşlar 18 Eylül 2022 Pazar gününden itibaren başvurabilecekler.*

19 Eylül 2022 Pazartesi gününden itibaren ise herhangi bir sınırlama olmaksızın tüm vatandaşlar başvurularını iletebilecek.