TOKİ duyurdu! Detaylar belli oldu... 43 ilde konut ve iş yeri satışı

TOKİ İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında olduğu, 26 ilde 132 konut ve 29 ilde 296 iş yerini vadeli, açık artırma ile satışa sunuyor. TOKİ başvuru süreci 43 il için başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 26 ilde 123 konut ile 29 ilde 296 iş yerini 07-08 Şubat 2024 tarihlerinde açık artırma yöntemiyle satacak.
TOKİ 26 ilde 123 konut ile 29 ilde 296 iş yerini satışa sundu.
TOKİ, 7-8 Şubat 2024 tarihlerinde açık artırma yöntemiyle satılacak konutlar ile ilgili detayları açıkladı. TOKİ, konut ve iş yerlerini almak isteyen alıcıların, konutları yüzde 25 peşinat 72 ay vade ile iş yerlerini ise yüzde 15 peşinat 60 ay vade ile alabileceklerini duyurdu
Açık artırma, iş yerleri için 07 Şubat 2024 Çarşamba, konutlar için 08 Şubat 2024 Perşembe günlerinde saat 10.30'da yapılacak.
Açık artırmalar, Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacak. Ayrıca internetten üzerinden de (www.emlakmuzayede.com.tr) teklif verilebilecek. Açık artırmaya internet katılımı için kayıtlar 06.02.2024 Salı günü saat 10.30’a kadar alınacaktır.
Alıcılar, Adana, Afyonkarahisar, Ankara (Kızılcahamam yüzde 25 Peşin-120 ay vade), Aydın, Balıkesir, Batman, Çorum, Elazığ, Erzurum, Gümüşhane, Hakkari, İstanbul, İzmir, Karaman, Karsa, Kayseri, Kırıkkale, Konya, Rize, Samsun, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Van ve Yozgat illerinde satışa sunulan konutlara yüzde 25 peşinat 72 ay vadeyle sahip olabilecek.