TOKİ duyurdu! Detaylar belli oldu... 43 ilde konut ve iş yeri satışı

TOKİ İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında olduğu, 26 ilde 132 konut ve 29 ilde 296 iş yerini vadeli, açık artırma ile satışa sunuyor. TOKİ başvuru süreci 43 il için başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 26 ilde 123 konut ile 29 ilde 296 iş yerini 07-08 Şubat 2024 tarihlerinde açık artırma yöntemiyle satacak.



