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TOKİ duyurdu! Detaylar belli oldu... 43 ilde konut ve iş yeri satışı

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
26.01.2024 11:51 | Son Güncelleme:
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TOKİ başvuru 43 il için başladı! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 26 ilde 123 konut ile 29 ilde 296 iş yerini 7-8 Şubat 2024 tarihlerinde açık artırma yöntemiyle satacak. İller arasında İstanbul, Ankara ve İzmir de var. Satışlara ilişkin detayları açıklayan TOKİ, konutlara yüzde 25 peşinat 72 ay vade ile, iş yerlerine de yüzde 15 peşinat 60 ay vade ile sahip olunabileceğini duyurdu. İşte TOKİ'nin satışa sunduğu yerler ve başvuru detayları...

TOKİ İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında olduğu, 26 ilde 132 konut ve 29 ilde 296 iş yerini vadeli, açık artırma ile satışa sunuyor. TOKİ başvuru süreci 43 il için başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 26 ilde 123 konut ile 29 ilde 296 iş yerini 07-08 Şubat 2024 tarihlerinde açık artırma yöntemiyle satacak.

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43 İLDE TOKİ İŞ YERİ VE KONUT SATIŞLARI DETAYLARI

TOKİ 26 ilde 123 konut ile 29 ilde 296 iş yerini satışa sundu.

TOKİ, 7-8 Şubat 2024 tarihlerinde açık artırma yöntemiyle satılacak konutlar ile ilgili detayları açıkladı. TOKİ, konut ve iş yerlerini almak isteyen alıcıların, konutları yüzde 25 peşinat 72 ay vade ile iş yerlerini ise yüzde 15 peşinat 60 ay vade ile alabileceklerini duyurdu

TOKİ KONUTLARI 7 ŞUBAT 2024'TE SATILACAK

TOKİ KONUTLARI 7 ŞUBAT 2024'TE SATILACAK

Açık artırma, iş yerleri için 07 Şubat 2024 Çarşamba, konutlar için 08 Şubat 2024 Perşembe günlerinde saat 10.30'da yapılacak.

TOKİ KONUT VE İŞ YERİ SATIŞLARI NEREDE OLACAK?

TOKİ KONUT VE İŞ YERİ SATIŞLARI NEREDE OLACAK?

Açık artırmalar, Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacak. Ayrıca internetten üzerinden de (www.emlakmuzayede.com.tr) teklif verilebilecek. Açık artırmaya internet katılımı için kayıtlar 06.02.2024 Salı günü saat 10.30’a kadar alınacaktır.

TOKİ'DEN 26 İLDE KONUT

TOKİ'DEN 26 İLDE KONUT

Alıcılar, Adana, Afyonkarahisar, Ankara (Kızılcahamam yüzde 25 Peşin-120 ay vade), Aydın, Balıkesir, Batman, Çorum, Elazığ, Erzurum, Gümüşhane, Hakkari, İstanbul, İzmir, Karaman, Karsa, Kayseri, Kırıkkale, Konya, Rize, Samsun, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Van ve Yozgat illerinde satışa sunulan konutlara yüzde 25 peşinat 72 ay vadeyle sahip olabilecek.

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Anahtar Kelimeler:
TOKİ toki konutları
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