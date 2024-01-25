Trafiğe girmek ücretli mi olacak? İstanbul'da iki ilçe pilot bölge seçildi: Uzman isim 'yanlış tercih' dedi

Dünyanın en güzel şehirlerinden biri olan İstanbul'un çözülemeyen sorunlarının başında trafik geliyor. Hem ticaret merkezi hem de turizmin aranan şehri olan Megakent için yeni arayışlar başladı. Son günlerde ise gündeme bazı ilçelere ücretli giriş formülü konuşulmaya başlandı.
Ses getiren formülde iki ilçe başrolde. Kadıköy ve Eminönü... İki ilçeye araç girişinin ücretli olması bazı vatandaşların tepkisini çekerken bazı vatandaşlarca da desteklendi.TV100'e konuşan vatandaşlardan biri "Böyle bir şey olursa İstanbul'u terk ederim" derken biri de, "Kesinlikle uygulanmalı" dedi.
Dünyada bu uygulamanın örnekleri olduğu bilinmekte. Fransa'da Paris'te, İtalya'da Milano'da, İngiltere'de ise Londra'da bazı bölgelerde bu yöntem kullanılıyor. Ancak yapısal olarak farklılık taşıyan İstanbul'da bu denenirse nasıl sonuç alınacağı merak ediliyor.
Gazeteci Kerem Kırçuval ve Ekonomist Muhammet Bayram dikkat çeken konuyu tv100 ekranlarında masaya yatırdı. Kırçuval, "Eminönü'nde çok vakit geçirmiş biri olarak söylüyorum Eminönün'e şart. Kadıköy'e karışmayayım da... Eminönü'nün pilot bölge seçilmesi önemli." ifadelerini kullandı.
Ekonomist Muhammed Bayram ise Kırçuval'ın aksine düşüncelerini şu sözlerle ifade etti;
"Olabilir. Zaten zamanında Cumhurbaşkanı Erdoğan bu şehir vergisi olarak söylemişti. Giriş çıkışlarda ücret alınacak. Bu olmalı. İstanbul dünyanın gözbebeği merkezi olan bir yer. Formül doğru ama uygulaması yanlış olur muhtemelen.