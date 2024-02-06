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TÜİK açıkladı, veriler şaşırttı! Cumhuriyet tarihinde ikinci kez oluyor: İstanbul'un nüfusu azaldı

06.02.2024 17:21 | Son Güncelleme:
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Türkiye'nin Megakenti İstanbul'da cumhuriyet tarihinde ikinci kez nüfus düşüşü yaşandı. İlki 2020'de 57 bin kişiyle olan azalış 2023 sonu itibarıyla 252 bin oldu. Hala en kalabalık şehir statüsünü koruyan İstanbul'da, Esenyurt'ta geçen seneki ünvanını korudu ve Türkiye'nin en kalabalık ilçesi oldu.

Türkiye'nin en kalabalık ili İstanbul'un nüfusu geçen yıl bir önceki yıla göre 252 bin kişi azalırken, bu sayı 2020'deki 57 bin kişilik düşüşün ardından Cumhuriyet tarihindeki 2. nüfus azalışı oldu. İstanbul'un Esenyurt ilçesi, 2023 sonu itibarıyla 978 bini aşan nüfusuyla "Türkiye'nin en kalabalık ilçesi" olmaya devam ederken, bu özelliğiyle 57 ilin nüfusunu geçti.
Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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TÜRKİYE NÜFUSU 92 BİN ARTTI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlenen bilgiye göre, Türkiye'nin nüfusu, 2023'te, bir önceki yıla göre 92 bin 824 kişi artarak 85 milyon 372 bin 377'ye ulaştı. Geçen yıl 10 ilin nüfusu azalırken, İstanbul, bu iller arasında ilk sırada yer aldı.

CUMHURİYET TARİHİNDE İKİNCİ KEZ

CUMHURİYET TARİHİNDE İKİNCİ KEZ

Kentin nüfusu 2022'de 15 milyon 907 bin 951 iken geçen yıl bu rakam 252 bin 27 kişilik azalışla 15 milyon 655 bin 924'e geriledi. Böylece kentin nüfusu 2020'deki 56 bin 815 kişilik düşüşten sonra Cumhuriyet tarihinde 2. kez azalmış oldu. Ülke nüfusunun yüzde 18,33'ünün ikamet ettiği İstanbul, kilometrekareye düşen 3 bin 13 kişi ile nüfus yoğunluğunda da ilk sırada yer almaya devam etti.

1950'DE 1 MİLYONU GEÇMİŞTİ

1950'DE 1 MİLYONU GEÇMİŞTİ

Yıllara göre İstanbul'un nüfus verilerine bakıldığında, kentin nüfusunun, 1927'de 700 bin, 1950'de 1 milyon, 1955'de 1,5 milyon 1980'de 4,5 milyon 1985'te 5,5 milyon, 2000'de 11,1 milyon, 2010'da 13,2 milyon olduğu görüldü.

EN FAZLA ARTIŞ 2019'DA YAŞANDI

EN FAZLA ARTIŞ 2019'DA YAŞANDI

2001-2023 döneminde İstanbul'un nüfusunun yıllık bazda en fazla 2019'da arttığı görüldü. Söz konusu yılda ilin nüfusu bir önceki yıla göre 451 bin 543 kişi arttı. İlin nüfusunun en az arttığı yıl ise 38 bin 493 kişi ile 2018 olarak kayıtlara geçti.

ESENYURT ÜNVANINI KORUDU

ESENYURT ÜNVANINI KORUDU

Türkiye nüfusunun yüzde 18,34'ünün ikamet ettiği İstanbul'un ilçelerinden Esenyurt'un nüfusu, 2023'te bir önceki yıla göre 5 bin 564 kişi gerileyerek 978 bin 7 kişiye düştü. Buna rağmen "Türkiye'nin en kalabalık ilçesi" ünvanını koruyan Esenyurt'u, 939 bin 497 kişiyle Gaziantep'in Şahinbey ilçesi izledi. Ankara'nın Çankaya ilçesi ise 937 bin 546 kişilik nüfusuyla 3'üncü sırada yer alırken, bunu 923 bin 404 kişiyle Keçiören takip etti.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul nüfus tüik
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