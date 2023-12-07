TÜİK verileri paylaştı! Yaşayanların en zengin olduğu il açıklandı... İstanbul değil! İşte kişi başı gelirde zirvedeki ve son sıradaki kentler

KİŞİ BAŞINA DÜŞEN GELİRDE KOCAELİ BİRİNCİ, VAN SONUNCU

Kişi başına GSYH'de 2022 yılında, Kocaeli 302 bin 772 TL ile ilk sırada yer aldı. Kocaeli'ni, 287 bin 524 TL ile İstanbul ve 253 bin 501 TL ile Tekirdağ izledi.

İl düzeyinde kişi başına GSYH hesaplamalarında, 64 bin 416 TL ile Şanlıurfa, 55 bin 296 TL ile Ağrı ve 54 bin 272 TL ile Van son üç sırada yer aldı.





Kişi başına GSYH, 2022 yılında on dört ilde Türkiye ortalamasının üzerinde gerçekleşti. d.k.

