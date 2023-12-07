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TÜİK verileri paylaştı! Yaşayanların en zengin olduğu il açıklandı... İstanbul değil! İşte kişi başı gelirde zirvedeki ve son sıradaki kentler

07.12.2023 11:06 | Son Güncelleme:
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 'İl Bazında Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH), 2022' verilerini açıkladı. Açıklanan listede kişi başı gelirde ilk sırada Kocaeli, son sırada Van yer aldı. GSYH'de en yüksek payı %30,4 ile İstanbul alırken; 2022'de en yüksek oranlı ekonomik büyüme Antalya'da, en yüksek oranlı küçülme ise Karabük'te oldu. İşte TÜİK'in açıkladığı GSYH verilerinde dikkat çeken rakamlar...

Yeni yıl için geri sayıma başlanırken, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) dikkat çeken veriler yayımladı. Hazırlanan 'İl Bazında Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH), 2022' verilerinde İstanbul, Antalya, Kocaeli, Karabük ve Van'la ilgili detaylar dikkat çekti.


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İSTANBUL YÜZDE YÜZDE 30,4'LÜK PAYLA BİRİNCİ

İSTANBUL YÜZDE YÜZDE 30,4'LÜK PAYLA BİRİNCİ

İl düzeyinde cari fiyatlarla yapılan GSYH hesaplamalarına göre; 2022 yılında İstanbul 4 trilyon 564 milyar 280 milyon TL ile en yüksek GSYH'ye ulaştı ve toplam GSYH'den yüzde 30,4 pay aldı.

İstanbul'u, 1 trilyon 329 milyar 810 milyon TL ve yüzde 8,9 pay ile Ankara, 972 milyar 238 milyon TL ve yüzde 6,5 pay ile İzmir izledi.


GSYH'den en yüksek payı alan ilk beş il, 2022 yılında toplam GSYH'nin %53,9'unu oluşturdu.

SON SIRADA BAYBURT YER ALDI

SON SIRADA BAYBURT YER ALDI

İl düzeyinde GSYH hesaplarında son üç sırada 11 milyar 288 milyon TL ile Tunceli, 10 milyar 539 milyon TL ile Ardahan ve 8 milyar 287 milyon TL ile Bayburt yer aldı.

KİŞİ BAŞINA DÜŞEN GELİRDE KOCAELİ BİRİNCİ, VAN SONUNCU

KİŞİ BAŞINA DÜŞEN GELİRDE KOCAELİ BİRİNCİ, VAN SONUNCU

Kişi başına GSYH'de 2022 yılında, Kocaeli 302 bin 772 TL ile ilk sırada yer aldı. Kocaeli'ni, 287 bin 524 TL ile İstanbul ve 253 bin 501 TL ile Tekirdağ izledi.

İl düzeyinde kişi başına GSYH hesaplamalarında, 64 bin 416 TL ile Şanlıurfa, 55 bin 296 TL ile Ağrı ve 54 bin 272 TL ile Van son üç sırada yer aldı.


Kişi başına GSYH, 2022 yılında on dört ilde Türkiye ortalamasının üzerinde gerçekleşti. d.k.

BİLGİ VE İLETİŞİMDE İSTANBUL PAYI YÜZDE 65,4

BİLGİ VE İLETİŞİMDE İSTANBUL PAYI YÜZDE 65,4

GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2022 yılında cari fiyatlarla GSYH'den en yüksek payı alan İstanbul, tarım sektörü ve diğer hizmet faaliyetleri hariç, tüm faaliyetlerde de ilk sırada yer aldı.

Bilgi ve iletişim faaliyetleri toplamı içinde İstanbul'un aldığı pay yüzde 65,4, finans ve sigorta faaliyetleri toplamından aldığı pay yüzde 59,0, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri toplamından aldığı pay yüzde 46,7, hizmetler sektörü toplamından aldığı pay yüzde 41,5, inşaat sektörü toplamından aldığı pay yüzde 32,6 olarak gerçekleşti.

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Anahtar Kelimeler:
Ankara İstanbul Kocaeli Van tüik
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