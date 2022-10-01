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Tüketici kredisi, mesafeli satış, tüketici hakem heyetleri… Her şey bugün değişti! Tüketiciler için yeni dönem

01.10.2022 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca tüketiciyi ilgilendiren değişiklikler geldi. Ticaret Bakanlığı'nın tüketicilerle ilgili yeni düzenlemesi yürürlüğe girdi. Düzenlemeyle birlikte pek çok konuda yeni bir dönem başlayacak. Kredi sözleşmelerinden mesafeli satışlara, satış sonrası hizmetlerden tüketici hakem heyetlerine kadar pek çok konuda değişiklik yapıldı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Ticaret Bakanlığı'nın tüketicilerle ilgili yeni düzenlemesi yürürlüğe girdi. Düzenleme ile birçok başlıkta tüketici lehine değişiklik getiriyor. Yeni tüketici düzenlemesinin yürürlüğe girmesiyle kredi sözleşmelerinden mesafeli satışlara, satış sonrası hizmetlerden tüketici hakem heyetlerine kadar pek çok konuda yeni bir dönem başlayacak. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Kat Mülkiyeti Kanunu'nda değişiklik öngören yeni düzenleme ile tüketicilerin daha ileri seviyede korunması amaçlanıyor.

İŞTE YENİ DÜZENLEMELER

Taksitle satış sözleşmelerinde tüketicinin temerrüde düşmesi halinde, tüketiciler lehine düzenleme yapıldı. Tüketicilerin temerrüde düşmesi halinde tüm borcun talep edilebilmesi hususunda sözleşme bedelinin dikkate alınması sağlanarak, ödeme güçlüğüne giren tüketicinin tüm borcunu ödemesinin daha geç talep edilmesi sağlandı.
Tüketicilerin, tüketici kredisi sözleşmelerinde 14 gün içinde cayma haklarını kullanarak sadece krediden yararlanılan döneme ilişkin faizi ödeyerek kapatabilecekleri kredi borçlarında, bu cayma hakkının kullanılmaması nedeniyle faize ilave olarak ödedikleri ücret ve komisyonların maliyetine katlanmaları önlenecek.

KREDİ SÖZLEŞMELERİNDE 30 GÜN ŞARTI KALDIRILDI

KREDİ SÖZLEŞMELERİNDE 30 GÜN ŞARTI KALDIRILDI
Kredi kartı veya kredili mevduat hesabı gibi belirsiz süreli sözleşmelerde yapılan faiz oranı indirimin uygulanabilmesi için 30 gün öncesinde bildirim yapılması şartı kaldırıldı. Akdi faiz oranının düşürülmesi durumunda da bu değişikliğin tüketiciye bildirildiği döneme ilişkin son ödeme tarihinden itibaren uygulanabilmesine imkan sağlandı.
Tüketici ve konut kredilerinde bunlarla ilgili olmayan sigortalar ve yan finansal ürün ve hizmetler yasaklandı. Bankaların sigortasız kredi seçeneğini de tüketiciye sunmak şartıyla kredi bağlantılı sigortayı içeren bir teklifi tüketiciye sunabilmelerine olanak tanındı. Tüketicinin bu iki teklifi de kendi iradesiyle değerlendirmesi ve ister sigortalı ister sigortasız teklifi tercih edebilmesi sağlandı.
Ön ödemeli olarak tüketicilere satılan konutun azami teslim süresi 48 aya çıkarılırken sözleşmede belirlenen teslim tarihine uyulması da zorunlu hale getirildi.

CAYMA HAKKI

CAYMA HAKKI
Tüketicilerin e-ticaret alışverişlerinde taraf olduğu mesafeli sözleşmelere ilişkin olarak aracı hizmet sağlayıcılar, tüketicilerin bildirim ve taleplerini iletebilecekleri ve takip edebilecekleri kesintisiz bir sistem kuracak. Aracı hizmet sağlayıcıların mesafeli sözleşmelerin bedel tahsilatına da aracılık etmeleri durumunda, bedel kendilerinde kaldığı sürece teslim veya ifa ile cayma hakkının kullanımında satıcı veya sağlayıcı birlikte sorumlu olacak.
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Anahtar Kelimeler:
tüketici kanunu
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