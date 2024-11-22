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TÜM PLAN DEĞİŞTİ | Erdoğan 'Enflasyona ezdirmeyeceğiz' dedi, asgari ücretlinin içine su serpti: Zam tahmini neredeyse iki katına çıktı!

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
22.11.2024 09:13
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Asgari ücret için geri sayım başladı. Milyonlarca vatandaş 2025 yılındaki maaş zammını merak ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın asgari ücret için "enflasyona ezdirmeyeceğiz" söyleminden sonra tüm hesaplar değişti. Asgari ücret için yüzde 30'lar konuşuluyorken Erdoğan'ın açıklaması sonrası asgari ücret için tahminler yüzde 45'lere kadar yükseldi. Yeminli Mali Müşavir Muhammet Bayram ve Ekonomi Gazetecisi Faruk Erdem asgari ücret için son gelişmeleri değerlendirip tahminlerini paylaştı.

Yılın artık son zamanlarını yaşıyorken milyonlar asgari ücretin ne kadar olacağını merak ediyor. Ekim ayının başından beri konuşulan asgari ücret için yüzde 25 ile yüzde 50 arasında tahminler yapılıyorken birçok kurum, ekonomist ve uzman asgari ücret zam oranını yüzde 25 ile yüzde 35 aralığında tutmuştu.

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ERDOĞAN'IN AÇIKLAMASI SONRASI TAHMİNLER DEĞİŞTİ

ERDOĞAN'IN AÇIKLAMASI SONRASI TAHMİNLER DEĞİŞTİ

Yaşanan enflasyon değil, hedeflenen enflasyona göre asgari ücretin belirleneceği konuşuluyorken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan asgari ücret ve diğer maaşlar için konuştu. Erdoğan, "Biz ne emeklimizi ne memurumuzu ne asgari ücretlimizi, toplumun hiçbir kesimi enflasyona ezdirmeyeceğiz. Son 22 yılda da resim buydu, son 1 yılda da aynı şekildeydi, bu sene içerisinde değişmedi” şeklinde konuştu.

ASGARİ ÜCRET İÇİN YÜZDE 45 HAYAL OLMAYABİLİR

ASGARİ ÜCRET İÇİN YÜZDE 45 HAYAL OLMAYABİLİR

Erdoğan'ın bu açıklaması sonrası asgari ücret için konuşulan tüm oranlar değişti. Yüzde 35'lik bir zam oranı adeta hayal olarak anlatılırken Erdoğan'ın açıklaması sonrası uzmanlar tahminlerini yüzde 45'lere kadar çıkardı.

Ocak 2024'ten beri 17 bin 2 lira alan asgari ücretli temmuz ayında ara zam almamış ve enflasyon karşısında parasının değeri erimişti. Erdoğan'ın açıklamaları sonrası asgari ücretli, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan çıkacak rakam için gün saymaya başladı.

MERKEZ BANKASI'NIN YIL SONU ENFLASYONTAHMİNİ YÜZDE 44

MERKEZ BANKASI'NIN YIL SONU ENFLASYONTAHMİNİ YÜZDE 44

Tahminler sıfırdan yapılmaya başlamışken Show Haber'in haberine göre, asgari ücret yüzde 45 seviyesinde bir zam alacak. Bunun nedeni ise Erdoğan'ın 2024 yılını, Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini olan yüzde 44 ile tamamlanacağına dikkat çekmesi.

Yüzde 45 oranında bir zam yapılması ile asgari ücretli 24 bin 500 lira maaş alacak.

Anahtar Kelimeler:
asgari ücret 2025
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