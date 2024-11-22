TÜM PLAN DEĞİŞTİ | Erdoğan 'Enflasyona ezdirmeyeceğiz' dedi, asgari ücretlinin içine su serpti: Zam tahmini neredeyse iki katına çıktı!

ERDOĞAN'IN AÇIKLAMASI SONRASI TAHMİNLER DEĞİŞTİ

Yaşanan enflasyon değil, hedeflenen enflasyona göre asgari ücretin belirleneceği konuşuluyorken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan asgari ücret ve diğer maaşlar için konuştu. Erdoğan, "Biz ne emeklimizi ne memurumuzu ne asgari ücretlimizi, toplumun hiçbir kesimi enflasyona ezdirmeyeceğiz. Son 22 yılda da resim buydu, son 1 yılda da aynı şekildeydi, bu sene içerisinde değişmedi” şeklinde konuştu.