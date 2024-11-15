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TÜRK-İŞ asgari ücret için 'Algı operasyonu yapılıyor' dedi... Yapılacak zam için son noktayı koydu!

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
15.11.2024 15:50
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Yılın bitmesine artık tam bir buçuk ay kaldı. Asgari ücretli ise yeni yılda alacağı zammı bekliyor. 2025 yılına yaklaşırken asgari ücret zam konuşmaları ise kızışmaya devam ediyor. TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu toplantısının ardından yayımlanan sonuç bildirisinde asgari ücret için açıklamalar yer aldı. Kurul, enflasyonla mücadelede asgari ücretin kullanılmasını kabul etmediklerini belirtti.

Türk-İş Başkanlar Kurulu toplantısı, Konfederasyon Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi. Toplantının ardından yayımlanan sonuç bildirisi yayımlandı. Bildiride 20 Ekim tarihinde düzenlenen "Emek Buluşması" mitinginin dönüm noktası olduğu ve mitinge katılanların geleceğe dair umut veren bir dayanışma gösterdiği aktarıldı.

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VERGİDE ADALET

VERGİDE ADALET

Vergiden adaletten de bahsedilen bildiride, Türk-İş Başkanlar Kurulunun işçi konfederasyonlarının "ortak görüşü"nü desteklediği kaydedilerek, "Gelir ve vergide adalet sağlanmalı, yaşama şartları iyileştirilmelidir" sözleri kullanıldı.

TÜRK-İŞ HEK-İŞ VE DİSK MECLİS'E GİDECEK

TÜRK-İŞ HEK-İŞ VE DİSK MECLİS'E GİDECEK

Türk-İş, Hek-İş ve DİSK Genel Başkanları'nın, TBMM'de grubu bulunan tüm siyasi partilerin grup başkanvekillikleri ile Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanını 19-20 Kasım'da ziyaret edecekleri ifade edilen bildiride, Kurul'un bu ziyaret planlamasını olumlu bulduğu ve üç konfederasyonun önerdiği düzenlemelerin bir an önce uygulanmasını talep ettiği belirtildi.

ASGARİ ÜCRET İÇİN: 'ALGI OPERASYONU YÜRÜTÜLMEKTE'

ASGARİ ÜCRET İÇİN: 'ALGI OPERASYONU YÜRÜTÜLMEKTE'

Asgari ücret hakkında birçok tahminin açıklamanın yapıldığı bu dönemde, yayımlanan bildiride ocak ayı zammına da değinildi. Kurul bildirisinde asgari ücret için şu sözlere yer verildi:

"Burada bir algı operasyonu yürütülmekte ve enflasyonla mücadele için düşük asgari ücret gerektiği savunulmaktadır. Türk-İş Başkanlar Kurulu bu yaklaşımı kabul etmemektedir. Türk-İş Başkanlar Kurulu, asgari ücret konusunda bir rakam açıklamak yerine tespit yapılırken temel alınması gereken ilkelerin önemli olduğuna ve komisyon çalışmalarında bu ilkelerin savunulması gerektiğine işaret etmektedir. 2025 yılı için tespit edilecek asgari ücret, işçi ve ailesinin, günün ekonomik ve sosyal şartlarına göre insanca yaşamasını mümkün kılacak, insanlık onuruyla bağdaşacak bir düzeyde tespit edilmelidir."

EMEKLİLİK SİSTEMİ İÇİN DÜZENLEME TALEBİ

EMEKLİLİK SİSTEMİ İÇİN DÜZENLEME TALEBİ

2024 yılında emekli olanların 2025 yılında emekli olanlara göre yüzde 30'a yakın daha fazla zam alacak olmasına da değinilen bildiride, iş gücü kaybının yaşanabileceğine vurgu yapıldı ve acil bir düzenlemenin yapılması gerektiği aktarıldı.

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Zam türk iş asgari ücret 2025
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