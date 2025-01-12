Türkiye bir basamak geriledi! Dünyanın en güçlü orduları listesi güncellendi: TSK yine ilk 10'da, askeri gücünü yükselten ülkeler dikkat çekti

Ülkelerin askeri gücünü hesaplayıp düzenli olarak raporlar yayımlayan ABD merkezli Global Firepower 2025 listesini açıkladı. Dünyanın en güçlü orduları sıralaması için 60'tan fazla ölçüt hesaba katıldı. Ülkelerin askeri güçleri, askeri personel sayısı, savunma bütçesi, hava ve deniz gücü, lojistik kapasite ve teknolojik üstünlükler değerlendirildi. Türk ordusu geçtiğimiz yıl olduğu gibi 2025'te de dünyanın en güçlü ilk 10 ordusu arasında yer aldı.

DÜNYANIN EN GÜÇLÜ İLK 3 ORDUSU HANGİLERİ?

Global Firepower'ın en güçlü ordular listesinin zirvesinde sırasıyla Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Rusya ve Çin yer alıyor. Son istatistiklere göre askeri gücünün genişliği bakımından Rusya öne çıktı. Çin ise donanmasıyla güçlenmeyi sürdürüyor.

TÜRKİYE EN GÜÇLÜ KAÇINCI ORDUYA SAHİP?

NATO’nun en güçlü ikinci ordusu olan Türkiye son dönemde savunma sanayiinde yapılan özellikle yerli üretim yatırımlarıyla dünyanın da dikkatini çekiyor. Geçtiğimiz yılki listede 8. sırada yer alan Türkiye 2025'te bir basamak gerileyerek dünyanın en güçlü 9. ordusu olarak kayıtlara geçti.

FRANSA ORDUSU İLK 10'A GİRDİ

Bu arada Fransa bu yılki listede ilk 10'a girmeyi başardı.

İSRAİL ORDUSU VE ALMANYA ORDUSU YÜKSELDİ

İsrail ve Almanya da sıralamasını yükselten ülkeler arasında. İsrail ordusuyla 15. sırada, Almanya ise 14. sırada yer buldu.

JAPONYA VE İRAN ORDULARI GERİLEDİ

Japonya ve İran gibi kimi ülkeler sıralamada geriye düştü.

Gerek yüksek savunma bütçeleri, gerek teknolojik gelişmişlikleri gerekse güçlü askeri stratejileriyle küresel askeri dengelerde önemli rol sahibi olan ülkelerin ordularının güç bakımından sıralaması şöyle: