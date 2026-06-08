Son 2.5 ayın dibini gördü! İslam Memiş önümüzdeki 3 güne dikkat çekti

Altın fiyatlarında son durum ne? Altın onsu son 2.5 ayın en düşük seviyesine geldi. Dolar, gümüş ve petrolde durum ne? Piyasalar, Orta Doğu'da çatışmaların yeniden alevlenmesiyle haftaya satış baskısı altında başladı. ABD/İsrail-İran Savaşı'nda tarafların karşılıklı saldırılarıyla Orta Doğu'da tansiyon yeniden yükseldi.

DOLAR ENDEKSİ YÜKSELDİ

ABD Merkez Bankası'na (Fed), ilişkin tahminlerin "şahin" tarafa kayması ve Orta Doğu'daki gerilimlerin etkisiyle yükselen dolar endeksi cuma günü 7 Nisan'dan bu tarafa ilk kez 100 seviyesini aştı.

ALTININ ONSU 2,5 AYIN EN DÜŞÜĞÜNDE

ABD'de cuma günü açıklanan güçlü istihdam raporunun ardından FED'in faiz artırımına gideceğine yönelik endişelerle azalan altın fiyatları düşüş eğilimini yeni haftada da sürdürdü.

Yükselen petrol fiyatlarının tetiklediği enflasyon endişeleriyle ABD'de 10 yıllık tahvil faizi 5 baz puan artışla yüzde 4,58'e çıktı ve yaklaşık son 20 günün en yüksek seviyesine ulaştı. Güçlenen dolar ve yükselen tahvil faizleri ile alternatif maliyeti artan altının ons fiyatında ise düşüş eğilimi yeni haftaya da taşındı.

Altının onsu yeni işlem gününde 4 bin 297 dolara gerileyerek 23 Mart'tan bu yana en düşük seviyesine indi.

ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 6 bin 372 lira

Çeyrek altın: 10 bin 807 lira

Cumhuriyet altını: 44 bin 30 lira

Tam altın: 43 bin 230 lira

Yarım altın: 21 bin 614 lira

8 BİNİN ÜZERİNE ÇIKMIŞTI

İsrail’in ABD desteğiyle İran’a saldırdığı 28 Şubat tarihinde, gram altın İstanbul Kapalıçarşı’da 8 bin liranın üzerine çıkmıştı.

DÖVİZ

Dolar/TL kuru cuma gününü 46,0520'den tamamlarken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 46,1034'ten işlem görüyor.

Döviz fiyatlarında son durum şöyle:

Dolar: 46,1034 lira

Euro: 53,1591 lira

Sterlin: 61,6257 lira

PETROL FİYATLARI

Söz konusu gerilimle birlikte petrol fiyatları yükselişe geçti. Brent petrolün varil fiyatı haftanın ilk işlem gününde 96 dolara kadar çıkarken, şu sıralarda yüzde 3,4 artışla 95,2 dolarda bulunuyor.

Altın ve piyasalar uzmanı İslam Memiş de küresel piyasalardaki son gelişmeleri değerlendirerek altın, petrol ve diğer yatırım araçlarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'in analizlerinden öne çıkanlar şöyle;

"Dünyada sadece yatırımcıların değil, merkez bankaların da altın stoklarını artırdığı bir dönemden geçiyoruz. Yine altın fiyatlarının sert düşüşleri veya gümüş fiyatlarının sert düşüşleri merkez bankaları tarafından talebi canlı tuttuğunu söyleyebiliriz.

ÖNÜMÜZDEKİ 3 GÜNE DİKKAT ÇEKTİ

Bu hafta küresel piyasalarda, yurt içi piyasalarda önemli veri akışlarının ve açıklamaların olduğu yoğun bir hafta bizi bekliyor olacak. Perşembe günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Perşembe günü Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Yine aynı gün Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagart'ın açıklamaları var. Yine Perşembe günü Amerika'da haftalık işsizlik maaşı başvuruları var. Bu da önemli olacak. Perşembe günü Amerika'da ÜFE verisi üretici fiyat endeksini takip edeceğiz. Yine cuma günü Almanya'da ÜFE verisi var. Dolayısıyla İngiltere'nin, Almanya'nın, Amerika'nın, Çin'in, Japonya'nın enflasyon rakamlarını açıklayacağı önemli bir hafta.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ın faiz kararı yurt dışı piyasalarda çok konuşuluyor olacak. Çok önemli olacak. Bu tarafı takip etmeye devam edeceğiz. İsrail'in İran'a saldırması ile birlikte bu gece küresel piyasalarda petrol fiyatlarının %4,5 civarında yükseldiği, petrol karşısındaki varlıkların tekrar satıcı bir haftaya başladığımızı gözlemliyoruz. Trump diğer yandan 'Netanyahu'nun dediği değil, benim dediğim olacak anlaşmaya uymak zorunda' açıklaması yaptı.

Büyük bir ihtimalle yakın bir zamanda Amerika İran tarafından bir anlaşma haberi gelebilir diye tahmin ediyoruz. Trump bastırmaya devam ediyor. Küresel piyasalarda yine jeopolitik gerilimin, beraberinde enflasyon verilerinin açıklandığı önemli bir hafta olacak. Kısa vadeli işlemlerden uzak durmak lazım."

"Altın iyice fırsat veriyor diye değerlendirebilir miyiz bu durumu?" sorusuna ise Memiş, şu yanıtı verdi;

"Geçen hafta altın ve gümüş fiyatları neden bu kadar değer kaybetti veya petrol de ciddi bir anlamda değer kaybetmişti? Çünkü Amerika'da cuma günü tarım dışı istihdam verisi açıklandı. Beklenenden oldukça yüksek gelen bir tarım dışı istihdam verisiyle birlikte bütün paralar para piyasasına kaçtı ve dolayısıyla para piyasası fonuna giden paralar da imtiyaz satışına, gümüş satışına ve birçok varlığın satışına neden oldu. Bugün petrol fiyatları biraz daha pozitif ayrıştı ama altın ve gümüş tarafında yine muhteşem fırsatlar karşımızda durmaya devam ediyor.

"TRUMP'IN AÇIKLAMALARI ÇOK ÖNEMLİ"

Geçen haftayı 6.513 seviyesinde tamamlamıştı. Altın fiyatları 6 ay aradan sonra Ocak ayı seviyelerine geldi. Trump'ın açıklamaları çok önemli. Trump, FED'e bir uyarıda bulundu. 'Faiz arttırmak iyi değildir' dedi. Şuanda piyasalarda FED tekrar faiz arttıracak diye bir beklenti var. Bu da altın tarafını baskılamaya devam ediyor."

Yatırımcılara uyarılarda bulunan Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "Altın ve gümüş kısa vadeli bir yatırım aracı değildir. Savaş nedenli manipülasyon piyasası oluştu. Merkez Bankaları tekrar faiz arttırılabilir mi endişesi var. Biz altın ve gümüş düşüşlerini ucuz olarak görmeye devam ediyoruz.

Düğün yapacaklar bu zamanı değerlendirsin. Bu düşüşler kalıcı olmayacak." dedi.