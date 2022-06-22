Türkiye'de bir ilk! Hayata geçirildi: Haberi Bakan Varank duyurdu

Denizaltılardan atılan mühimmatların eğitim, test ve sertifikasyon süreçlerini iyileştirecek Türkiye’nin ilk denizaltı testleri altyapısı olan tesisi açıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank konuya ilişkin, "DATA, önemli mühimmatların geliştirme süreçlerini çok hızlandıracak. Bundan sonra denizaltılarımızın kullanacağı mühimmatları da dünya konuşacak" dedi.

Türkiye’nin ilk Denizaltı Test Altyapısı (DATA), faaliyete başladı

RODOS ADASI'NA DOĞRU ATEŞLENDİ Su altı atış platformu, vinçle suyun 14 metre altına indirildi. Düzenek içerisindeki test kapsülü, Bakan Varank’ın geri sayımının ardından 'Bismillah, salvo ateş' komutuyla fırlatıldı. Bölgenin doğal konumu nedeniyle Rodos Adası’na doğru ateşlenen kapsülün, başarıyla su yüzeyine ulaşması alkışlandı.

Test sonrası değerlendirmelerde bulunan Varank, "TÜBİTAK SAGE koordinasyonunda Milli Savunma Bakanlığı, Savunma Sanayi Başkanlığı, Deniz Kuvvetlerimizin iş birliğinde geliştirilen denizaltı test altyapısı sisteminin atış testine katıldık. Bu altyapı, denizaltıların kullanacağı bütün mühimmatların test edilebileceği, bir denizaltıya ihtiyaç duymadan denizaltından havaya, karaya ya da deniz yüzeyine atılan bütün roket sistemlerinin, mühimmatların kolayca test edilebildiği bir altyapı.

Tabii böyle bir kabiliyete sahip olmak, özellikle denizaltıların kullanacağı güdümlü füzeler dahil önemli mühimmatların geliştirilme süreçlerini çok hızlandıracak. Bu manada TÜBİTAK SAGE ile adeta bir denizaltı simülatörünü geliştirmiş olduk ve burada da onun bir test atışına katıldık" dedi.

'TÜRKİYE'NİN ÜRETTİĞİ ÜRÜNLER DÜNYANIN HER TARAFINDA KONUŞULUYOR' Bakan Varank, Savunma sanayi alanında Türkiye'nin son dönemde büyük kabiliyetler kazandığını belirterek, şunları söyledi: "Bu kabiliyetlerini her alana yaymaya çalışıyor. Mavi Vatan’da gelecekte oluşabilecek bütün risklere karşı vatan savunmasına kararlı bir şekilde devam eden Türkiye’nin özellikle deniz alanında da kendi kabiliyetlerini geliştirmesi, savunma sanayi alanında denizde birtakım kabiliyetleri başarması önemli. İşte bugün ülkemize kazandırdığımız test altyapısıyla bu kabiliyetleri geliştirirken kullanacağımız önemli bir işi başarmış olduk. Böylesine başarılı bir işe imza atmış olmaktan gerçekten çok memnunuz. Buradaki arkadaşlarımızın motivasyonundan ben çok etkilendim. Gerçekten büyük bir gayretle çalışıyorlar.