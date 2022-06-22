FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Türkiye'de bir ilk! Hayata geçirildi: Haberi Bakan Varank duyurdu

Türkiye'de bir ilk! Hayata geçirildi: Haberi Bakan Varank duyurdu

22.06.2022 13:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk Denizaltı Test Altyapısı (DATA) hayata geçirildi. Test platformu olan DATA, denizaltıya ihtiyaç duymadan denizaltı mühimmatlarının test ve simülasyonunu yapabiliyor.

Denizaltılardan atılan mühimmatların eğitim, test ve sertifikasyon süreçlerini iyileştirecek Türkiye’nin ilk denizaltı testleri altyapısı olan tesisi açıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank konuya ilişkin, "DATA, önemli mühimmatların geliştirme süreçlerini çok hızlandıracak. Bundan sonra denizaltılarımızın kullanacağı mühimmatları da dünya konuşacak" dedi.

Türkiye’nin ilk Denizaltı Test Altyapısı (DATA), faaliyete başladı

RODOS ADASI'NA DOĞRU ATEŞLENDİ

RODOS ADASI'NA DOĞRU ATEŞLENDİ
Su altı atış platformu, vinçle suyun 14 metre altına indirildi. Düzenek içerisindeki test kapsülü, Bakan Varank’ın geri sayımının ardından 'Bismillah, salvo ateş' komutuyla fırlatıldı. Bölgenin doğal konumu nedeniyle Rodos Adası’na doğru ateşlenen kapsülün, başarıyla su yüzeyine ulaşması alkışlandı.
Test sonrası değerlendirmelerde bulunan Varank, "TÜBİTAK SAGE koordinasyonunda Milli Savunma Bakanlığı, Savunma Sanayi Başkanlığı, Deniz Kuvvetlerimizin iş birliğinde geliştirilen denizaltı test altyapısı sisteminin atış testine katıldık. Bu altyapı, denizaltıların kullanacağı bütün mühimmatların test edilebileceği, bir denizaltıya ihtiyaç duymadan denizaltından havaya, karaya ya da deniz yüzeyine atılan bütün roket sistemlerinin, mühimmatların kolayca test edilebildiği bir altyapı.
Tabii böyle bir kabiliyete sahip olmak, özellikle denizaltıların kullanacağı güdümlü füzeler dahil önemli mühimmatların geliştirilme süreçlerini çok hızlandıracak. Bu manada TÜBİTAK SAGE ile adeta bir denizaltı simülatörünü geliştirmiş olduk ve burada da onun bir test atışına katıldık" dedi.

'TÜRKİYE'NİN ÜRETTİĞİ ÜRÜNLER DÜNYANIN HER TARAFINDA KONUŞULUYOR'

'TÜRKİYE'NİN ÜRETTİĞİ ÜRÜNLER DÜNYANIN HER TARAFINDA KONUŞULUYOR'
Bakan Varank, Savunma sanayi alanında Türkiye'nin son dönemde büyük kabiliyetler kazandığını belirterek, şunları söyledi: "Bu kabiliyetlerini her alana yaymaya çalışıyor. Mavi Vatan’da gelecekte oluşabilecek bütün risklere karşı vatan savunmasına kararlı bir şekilde devam eden Türkiye’nin özellikle deniz alanında da kendi kabiliyetlerini geliştirmesi, savunma sanayi alanında denizde birtakım kabiliyetleri başarması önemli. İşte bugün ülkemize kazandırdığımız test altyapısıyla bu kabiliyetleri geliştirirken kullanacağımız önemli bir işi başarmış olduk. Böylesine başarılı bir işe imza atmış olmaktan gerçekten çok memnunuz. Buradaki arkadaşlarımızın motivasyonundan ben çok etkilendim. Gerçekten büyük bir gayretle çalışıyorlar.
Aylardır buraya gelip bu sistemi kurmaya çalışıyorlar. Tamamen kendi mühendislerimizin, teknisyenlerimizin dizayn ettiği, uyguladığı ve ürettiği bir sistemden bahsediyoruz. Bu kabiliyetler bizi savunma sanayi alanında bir üst noktaya taşıyacak. Türkiye’nin ürettiği ürünler dünyanın her tarafında konuşuluyor. İşte bu altyapı sayesinde inşallah bundan sonra denizaltıların kullanacağı mühimmatları da dünya konuşmaya başlayacak. Bunları Türkiye, kendi yerli ve milli olarak geliştirip üretebilecek."
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kim ne kadar zamlı maaş alacak?

Kim ne kadar zamlı maaş alacak?

Benzinde ilk indirim az da olsa geldi! Motorin fiyatları ise…

Benzinde ilk indirim az da olsa geldi! Motorin fiyatları ise…

Marmaris'te korkutan yangın... Bölgeden gelen görüntüler kahretti

Marmaris'te korkutan yangın... Bölgeden gelen görüntüler kahretti

Ayakta alkışlandı! Herkes törene damga vuran bu ifadeleri konuşuyor

Ayakta alkışlandı! Herkes törene damga vuran bu ifadeleri konuşuyor

3 büyük zincir markete kötü haber!

3 büyük zincir markete kötü haber!

‘Altın fiyatları için bu seviyenin üstü zor ancak...'

‘Altın fiyatları için bu seviyenin üstü zor ancak...'

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Putin’e en yakın isme şok! Görevi: Nükleer bavulunu taşımaktı

Putin’e en yakın isme şok! Görevi: Nükleer bavulunu taşımaktı

Hapishane mahkumu bir katille evlenmeye hazırlanıyor!

Hapishane mahkumu bir katille evlenmeye hazırlanıyor!

Yemeklerinizi yapmanızı kolaylaştırıp daha lezzetli hale getirecek en iyi döküm tencereler

Yemeklerinizi yapmanızı kolaylaştırıp daha lezzetli hale getirecek en iyi döküm tencereler

Her an patlayabilirdi! Doktorlar şaştı kaldı: Karpuz gibi büyüdü

Her an patlayabilirdi! Doktorlar şaştı kaldı: Karpuz gibi büyüdü

Bikinisi ve filesiyle meydan okudu! “Büyük olduğumu söyleyen...”

Bikinisi ve filesiyle meydan okudu! “Büyük olduğumu söyleyen...”

Yaz için daha iyi bir aksesuar düşünülemez, en iyi erkek güneş gözlüğü markaları

Yaz için daha iyi bir aksesuar düşünülemez, en iyi erkek güneş gözlüğü markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.