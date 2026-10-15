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İstanbul'da selde aracı hasar gören ne yapacak? Sel hasarında kasko detayı

İstanbul'da meydana gelen şiddetli yağışta pek çok araç su altında kaldı. Özellikle otomobili selde zarar gören araç sahipleri kaskonun bu hasarı karşılayıp karşılamadığını araştırıyor. Ödeme yapılmasının poliçedeki teminatlara ve hasar incelemesine bağlı olduğu öğrenildi.

İstanbul'da selde aracı hasar gören ne yapacak? Sel hasarında kasko detayı
Hande Dağ

İstanbul’da aşırı yağış nedeniyle birçok noktayı su bastı. Bazı yerlerde yollar ve parklar sular altında kalırken özellikle aracı sel sularından zarar gören araç sahipleri, masraflarını sigortadan karşılayıp karşılayamayacaklarını merak ediyor. İşte, selde zarar gören aracın hasarını kasko öder mi sorusunun yanıtı...

İstanbul da selde aracı hasar gören ne yapacak? Sel hasarında kasko detayı 1

SEL HASARINI KASKO KARŞILAR MI?

Nefes'te yer alan habere göre; sel ve su baskını sebebiyle araçta oluşan hasarın karşılanması, öncelikle poliçenin kapsamına bağlı. Standart kasko poliçelerinde sel ve su baskını teminatı genellikle bulunmakla beraber sürücülerin kendi sözleşmelerindeki teminatları ve istisnaları kontrol etmesinin gerektiği kaydedildi.

Kasko kapsamında sel teminatı olan araçlarda, sigorta şirketinin hasarı inceleyip poliçe şartları doğrultusunda ödeme yapabileceği aktarılırken buna karşın her olayda otomatik ödeme yapılacağının düşünülmemesi gerektiği vurgulandı. Belirleyici olan detaylar; hasarın niteliği, poliçe kapsamı ve eksper değerlendirmesi.

İstanbul da selde aracı hasar gören ne yapacak? Sel hasarında kasko detayı 2

SELDE ARAÇ İÇİN NE YAPMAK GEREKİR?

Su altında kalan araçlarda ilk yapılması gereken, güvenliği sağlamak olurken araç çalışır durumda görünse dahi motoru tekrar çalıştırmanın elektrik ve mekanik sistemlerdeki hasarı artırabileceği kaydedildi. Dolayısıyla aracın güvenli bir noktaya alınmadan çalıştırılmaması, mümkünse çekici yardımı istenmesi gerektiği işaret edildi.

Sürücülerin hasarın fotoğraf ve videolarını çekmesinin, olayın gerçekleştiği yeri kaydetmesinin ve vakit kaybetmeden sigorta şirketine bildirimde bulunmasının önemi vurgulanırken şirketin yönlendirmesi olmadan kapsamlı onarım yaptırmamanın da hasar tespit sürecini kolaylaştırabileceği aktarıldı.

İstanbul da selde aracı hasar gören ne yapacak? Sel hasarında kasko detayı 3

HASAR ÖDEMESİ NASIL BELİRLENİR?

Sigorta şirketi, bildirim sonrası gerekli incelemeleri ve eksper değerlendirmesini yapar. Ödenecek tutarın da hasarın boyutuna, poliçedeki teminat limitlerine, muafiyetlere ve sözleşme koşullarına göre değişebildiği kaydedildi. Öte yandan araç ağır hasar almışsa farklı bir değerlendirme sürecinin de uygulanabileceği aktarıldı.

TRAFİK SİGORTASI SEL HASARINI ÖDER Mİ?

Zorunlu trafik sigortasının, temel olarak üçüncü kişilere verilen zararları karşılamaya yönelik olduğu belirtilirken dolayısıyla araç sahibinin kendi otomobilinde oluşan sel hasarını normal şartlarda karşılamadığı, sürücülerin kasko poliçelerini kontrol edip sel ve su baskını teminatlarının olup olmadığını öğrenmesi gerektiği kaydedildi.

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sel Araç kasko hasar trafik sigortası zarar
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