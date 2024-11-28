Türkiye'de bir ilk! İstanbul'da iki bölgeye giriş paralı olacak: O araçlar daha fazla ödeyecek

Okul dönemi ve özellikle yağmurun şiddetini artırdığı saatlerde İstanbul trafiğinde ilerlemek neredeyse imkansız bir hal alıyor. Yıllardır birçok teori ortaya atılsa da henüz uygulamaya geçen herhangi bir sistem yok. Geçen sene ilk kez konuşulan “Trafik Sıkışıklığı Fiyatlandırması” yeniden gündeme geldi. Uygulama hayata geçerse Kadıköy'ün ve Emimönü'nün belirli noktalarına araçla giriş ücretli olacak.