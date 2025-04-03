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  4. Türkiye de listede! Kim ne kadar vergi ödeyecek? Trump tüm dünyaya ilan etti, 185 ülke var

Türkiye de listede! Kim ne kadar vergi ödeyecek? Trump tüm dünyaya ilan etti, 185 ülke var

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
03.04.2025 08:06
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ABD Başkanı Donald Trump, tüm dünyayı ilgilendiren yeni gümrük vergilerini duyurdu. Aralarında Türkiye'nin de olduğu 185 ülkelik listeyi açıklayan ABD Başkanı Trump, "Bugün kurtuluş günü" dedi. Peki kim ne kadar vergi ödeyecek? İşte en yüksek ve en düşük vergi uygulanacak ülkeler...

Yeni gümrük vergileri tüm dünyanın gündemine oturdu. Kameraların karşısına geçen ABD Başkanı Donald Trump, dediğini yaptı ve aldığı yeni kararları tek tek duyurdu. Çin ve Avrup Birliğini açık açık hedef alan ABD Başkanı Trump, "Çin, ABD'ye yüzde 67 vergi uyguluyor. Biz yüzde 34 vergi uygulayacağız. Avrupa Birliği zor bir rakip. Bizi soydular. Biz de yüzde 20 vergi getiriyoruz." açıklamasını yaptı.

Dışarıda üretilen otomobiller için de yüzde 25'lik vergi getirdiklerini duyuran Trump, aralarında Türkiye'nin de olduğu ülkelere ise en az yüzde 10'luk vergi uygulayacaklarını söyledi.

Canlı Borsa

Afrika ülkesi Lesotho'ya yüzde 50 ile en yüksek gümrük vergisi oranına maruz kalan ülke oldu.

Anahtar Kelimeler:
gümrük vergisi Türkiye Donald Trump abd
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