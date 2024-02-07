Türkiye'nin nüfus yoğunluğu en yüksek ve en düşük illeri belli oldu! Zirvedeki kent ortalamayı 30'a katladı

Türkiye'de Cumhuriyet tarihinde ilk sayımın gerçekleştirildiği 1927 yılında 13 milyon 648 bin olan nüfus, Cumhuriyet'in 100. yılı 2023'te 85 milyon 372 bini aştı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlenen bilgiye göre, ülkenin nüfusu ilk sayımın yapıldığı 1927'den bu yana yaklaşık 6 kat artış gösterdi.
Nüfus yoğunluğu olarak tanımlanan "bir kilometrekareye düşen kişi sayısı", Türkiye genelinde 111 kişi oldu. İstanbul ise kilometrekareye düşen 3 bin 13 kişi ile ilk sırada yer aldı. İşte nüfus yoğunluğu en yüksek ve en düşük iller...