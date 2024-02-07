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  4. Türkiye'nin nüfus yoğunluğu en yüksek ve en düşük illeri belli oldu! Zirvedeki kent ortalamayı 30'a katladı

Türkiye'nin nüfus yoğunluğu en yüksek ve en düşük illeri belli oldu! Zirvedeki kent ortalamayı 30'a katladı

07.02.2024 12:36 | Son Güncelleme:
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TÜİK 2023'e ait nüfus verilerini paylaştı. İstanbul cumhuriyet tarihinde ikinci kez nüfusta azalma yaşarken zirveyi yine hiçbir kente bırakmadı. Yeni verilerle birlikte "bir kilometreye düşen kişi" sayısı da belli oldu. Türkiye de bir kilometreye ortalama 111 kişi düştü. İşte nüfus yoğunluğu en yüksek ve en düşük iller...

Türkiye'de Cumhuriyet tarihinde ilk sayımın gerçekleştirildiği 1927 yılında 13 milyon 648 bin olan nüfus, Cumhuriyet'in 100. yılı 2023'te 85 milyon 372 bini aştı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlenen bilgiye göre, ülkenin nüfusu ilk sayımın yapıldığı 1927'den bu yana yaklaşık 6 kat artış gösterdi.
Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Nüfus yoğunluğu olarak tanımlanan "bir kilometrekareye düşen kişi sayısı", Türkiye genelinde 111 kişi oldu. İstanbul ise kilometrekareye düşen 3 bin 13 kişi ile ilk sırada yer aldı. İşte nüfus yoğunluğu en yüksek ve en düşük iller...

EN YÜKSEK İLLER - İSTANBUL - 3 bin 13

EN YÜKSEK İLLER - İSTANBUL - 3 bin 13

KOCAELİ - 582

KOCAELİ - 582

İZMİR - 373

İZMİR - 373

YALOVA - 360

YALOVA - 360
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