Üç partiden milletvekilleri olay yerine geldi! Bursa'da işçi krizi: Kendilerini vinçlere kilitlediler

Borusan Lojistik’e ait limanda sendikaya üye olan 4 işçinin işten çıkarılması sonrası işçiler protestoya başladı. Gösterilerin ikinci gününde polis müdahalesi oldu. Olay yerine çok sayıda milletvekili gitti, 4 işçi geri alındı. Liman İş Sendikası ile görüşmelerin süreceği öğrenildi.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

