Üç partiden milletvekilleri olay yerine geldi! Bursa'da işçi krizi: Kendilerini vinçlere kilitlediler

Borusan Lojistik’e ait limanda sendikaya üye olan 4 işçinin işten çıkarılması sonrası işçiler protestoya başladı. Gösterilerin ikinci gününde polis müdahalesi oldu. Olay yerine çok sayıda milletvekili gitti, 4 işçi geri alındı. Liman İş Sendikası ile görüşmelerin süreceği öğrenildi.
İşçi sendikaları ile Borusan Lojistik A.Ş arasında 1963’ten itibaren devam eden mücadele devam ediyor.
İşçiler, sendikaya üye olan çalışanların Borusan A.Ş tarafından işten çıkarıldığını iddia ederek fabrika önünde eylemde bulundu.
Eylemin 2.gününde işçiler polis müdahalesiyle karşılaştı.
Çevik kuvvet ekiplerinin liman sahasından çıkarmak için operasyon düzenlerken, diğer çalışanlar ve çalışanların aileleri liman girişinde sloganlar ve alkışlarla içeride kalanlara destek verdi.
İçeride çalışanların kendilerini vinçlere kilitlediği ve limanı terk etmemek için direndikleri öğrenildi.