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Üç partiden milletvekilleri olay yerine geldi! Bursa'da işçi krizi: Kendilerini vinçlere kilitlediler

25.03.2024 08:55
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Bursa'da işçi krizinde gerginlik yaşandı, devreye önce polisler, ardından AK Parti, MHP ve İYİ Partili milletvekilleri girdi. İşten çıkarıldıklarını öne süren işçiler kendilerini vinçlere kilitleyerek limanı terk etmemek için direndi.

Borusan Lojistik’e ait limanda sendikaya üye olan 4 işçinin işten çıkarılması sonrası işçiler protestoya başladı. Gösterilerin ikinci gününde polis müdahalesi oldu. Olay yerine çok sayıda milletvekili gitti, 4 işçi geri alındı. Liman İş Sendikası ile görüşmelerin süreceği öğrenildi.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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EYLEME BAŞLADILAR

EYLEME BAŞLADILAR

İşçi sendikaları ile Borusan Lojistik A.Ş arasında 1963’ten itibaren devam eden mücadele devam ediyor.

İşçiler, sendikaya üye olan çalışanların Borusan A.Ş tarafından işten çıkarıldığını iddia ederek fabrika önünde eylemde bulundu.

POLİS DEVREYE GİRDİ

POLİS DEVREYE GİRDİ

Eylemin 2.gününde işçiler polis müdahalesiyle karşılaştı.

Çevik kuvvet ekiplerinin liman sahasından çıkarmak için operasyon düzenlerken, diğer çalışanlar ve çalışanların aileleri liman girişinde sloganlar ve alkışlarla içeride kalanlara destek verdi.

KENDİLERİNİ KİLİTLEYEREK DİRENDİLER

KENDİLERİNİ KİLİTLEYEREK DİRENDİLER

İçeride çalışanların kendilerini vinçlere kilitlediği ve limanı terk etmemek için direndikleri öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
İşçi
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