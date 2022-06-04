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Ucuz konut için 'hazine arazisi' kararında ilk adım atıldı! 32 ilde 385 arsa satışa çıktı

04.06.2022 10:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konut fiyatlarındaki fahiş artışın önüne geçmek için bir dizi önlemler açıklayan ve bunlara yenilerini de eklemek için adımlar atan hükümet, geçtiğimiz günlerde hazine arazilerinin ucuz konut yapılması adına satışa çıkacağını duyurmuştu. Bu karar sonrası ilk hamle geldi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 32 ilde 400'e yakın arsayı satışa çıkardı? Peki araziler hangi şartla verilecek? İşte son dakika haberinin detayları...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hazine arazilerini vatandaşın kendisi için konut yapması adına uygun şartlarda satışa çıkaracaklarını açıklamasının ardından 32 ilde 385 arsa artırma ile satışa sunuldu. Ödemede net yüzde 20 indirim fırsatı sunan bakanlığın, buradan elde edilen geliri Kentsel Dönüşüm ve Konut Projelerine aktararak konut sorununa da çözüm üretmesi planlanıyor.

24 AYA KADAR VADE FIRSATI

Arsalar yüzde 25 peşinat ve 24 ay vade imkânıyla satışa sunulurken, tapu ve KDV masrafından muaf olması da yatırımcıya kolaylık sağlıyor. Taşınmazların satışında sunulan vade imkânında kanuni faiz yüzde 9 ile de vade yapılması taşınmazları daha cazip hale getiriyor.

32 ilde 385 arsa satışa çıktı

Yatırım için sunulan arsalar; Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir Kocaeli, Konya, Malatya, Mardin, Mersin, Muğla, Samsun, Tekirdağ, Van ve Yalova illerinde yer alıyor.

"ÖDEME ŞARTLARI UYGUN"

"ÖDEME ŞARTLARI UYGUN"
Araziyi yerinde görmeye geldiğini söyleyen Vecihi Özçam, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 32 ilde 385 muhtelif araziyi açık artırmayla satışlarını gördük. Arazileri yerinde görmeyi tercih ettik. Gayet uygun şartlarla yüzde 25 peşin 24 ay taksitle gayet iyi şartlarda açık artırma düzenleniyor.
Açık artırmaya girmeyi düşünüyoruz. Ödeme şartları konusunda uygun. Tabii yerlerine bakmak lazım. Buradan sonra da İzmir ve Konya’da olan arazileri de gidip yerinde görmek istiyoruz. Yerleri uygun olan arazileri yatırımla ilgili olarak tabii ki düşünüyoruz” şeklinde konuştu.
Uzun zamandır arsa aradığını belirten Celal Erbaş, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı geçen günlerde bu konuyla alakalı bir açıklama yaptı. 14-15 Haziran’da satış yapılacağı söylenildi. Biz de uzun zamandır arsa arıyorduk. Bu arsa arayışımız için bu şekilde bize daha avantajlı geldi. İnşallah 14-15 Haziran tarihlerinde biz de güzel bir arsa bulur ve o arsaya kendi evimizi yaparız diye düşünüyoruz.
Tabii ki yatırım yapacağım çünkü bu fırsat her zaman ele geçmez. Çok iyi ve güzel bir proje. En azından düşük gelirli insanlar da ev sahibi olabilecek. Yüzde 25 pay verip 2 yılda da bunun ödemesi olacağı için insanlar taksitle daha rahat ödeyebilir. İstanbul, Konya, İzmir gibi yerlerde arsa bulmak çok zor ama devlet arazileri satışa sundu, güzel bir fırsat ve bence bu fırsatı herkesin en iyi şekilde değerlendirmesini isterim” şeklinde konuştu.
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