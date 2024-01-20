Uğur Dündar WhatsApp görüntülerini paylaştı: Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’ı böyle savundu! ‘Demek ki birileri fena halde rahatsız…’

“Ocak ayı başında Kübra isimli bir personel, anne Gamze Hanıma bir WhatsApp mesajı gönderiyor ve kul hakkından korktuğunu belirterek böyle bir iftira atılacağını haber veriyor. Nitekim Gaye Erkan ABD'de Türkiye'ye kaynak bulmaya çalışırken iftira servis ediliyor. Demek ki birilerinin Gaye Erkan'ın bu çabalarından fena halde rahatsız oldukları anlaşılıyor.”