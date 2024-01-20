Uğur Dündar WhatsApp görüntülerini paylaştı: Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’ı böyle savundu! ‘Demek ki birileri fena halde rahatsız…’

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) başkanlık katında 4 yıldır protokol görevlisi olarak çalıştığını belirten Büşra Bozkurt’un Hafize Gaye Erken hakkındaki iddiaları gündem olmuştu. Bozkurt, CİMER’e yazdığı şikâyette Başkan Hafize Gaye Erkan’ın babası Erol Erkan tarafından işten çıkartıldığını öne sürmüştü.
Erol Erkan’a bankada özel oda ve makam arabası tahsis edildiğini de iddia eden Bozkurt, Sözcü Gazetesi’ne verdiği röportajında, “CİMER’e ilettiğim şikayetlerin hiçbiri yalan değil, eksik bile” ifadelerini kullandı. Bozkurt aynı zamanda, Erol Erkan’ın bir çalışanı tokatladığını ve görüntülerin olduğunu öne sürdü.
Büşra Bozkurt’un Hafize Gaye Erkan hakkında ortaya attığı iddialar gündemdeyken, aynı gazetenin yazarı Uğur Dündar, yaptığı paylaşımda Merkez Bankası başkanını savundu. Elindeki WhatsApp görüntülerini paylaştı.
Hafize Gaye Erkan’ın emzirmesi gereken bebeğinden dolayı anne ve babasının emzirme saatlerinde işler aksamasın diye Merkez Bankası’na gittiğini ve geç saatlere kadar torunlarına bakmak için orada kaldıklarını ileri süren Uğur Dündar, paylaşımında şunları söyledi:
“Ocak ayı başında Kübra isimli bir personel, anne Gamze Hanıma bir WhatsApp mesajı gönderiyor ve kul hakkından korktuğunu belirterek böyle bir iftira atılacağını haber veriyor. Nitekim Gaye Erkan ABD'de Türkiye'ye kaynak bulmaya çalışırken iftira servis ediliyor. Demek ki birilerinin Gaye Erkan'ın bu çabalarından fena halde rahatsız oldukları anlaşılıyor.”
Dündar'ın paylaşımını alıntılayan gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı da, "Bundan böyle tüm devlet kurumlarının PR işleri Uğur Dündar’ın görevidir" dedi.
Kütahyalı, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle, Devlet’in emrinde her zaman hazırol duruşunda olmuş Uğur Dündar, Basın ve Halkla İlişkiler vazifelerinden sorumlu DEVLET BAKANLIĞI makamına atanmıştır. Bundan böyle tüm devlet kurumlarının PR işleri Uğur Dündar’ın görevidir."