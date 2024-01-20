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Hafize Gaye Erkan iddiasına Ahmet Hakan’dan sert yanıt! ‘İşin doğrusunu yazıyorum’ diyerek anlattı: ‘Pardon ama siz bu işe ne karışıyorsunuz…’

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Finans Editörü
20.01.2024 10:43 | Son Güncelleme:
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Gazeteci Ahmet Hakan ve Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan ile gerçekleştirdiği röportaja yönelik ‘zorunlu açıklama’ diyerek hakkındaki iddialara yanıt verdi. Gerçekleştirilen röportajın planlanması ile ilgili Hafize Gaye Erkan'ın babasının aracı olduğuna ilişkin Hakan, “İşin doğrusunu yazıyorum: Hafize Gaye Erkan’la yaptığım röportajda sadece ve sadece Merkez Bankası’nın iletişim birimi aracılık yapmıştır” dedi.

Hafize Gaye Erkan iddiasına Ahmet Hakan’dan sert yanıt! ‘İşin doğrusunu yazıyorum’ diyerek anlattı: ‘Pardon ama siz bu işe ne karışıyorsunuz…’

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın babası ile ilgili ilddilar gündemi meşgul ederken Gazeteci Ahmet Hakan’dan da bir açıklama geldi. Geçtiğimiz aylarda Gaye Erkan ile ses getiren bir röportaj yapan Ahmet Hakan, röportajı ile ilgili ortaya atılan iddialara yanıt verdi.

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“HAKTAN ZERRE SAPILMASIN DİYE”

Söz konusu röportaj için Erkan’ın babasının aracılık yaptının iddia edilmesi üzerine Hakan, “Mücadele edilecekse mertçe edilsin diye... Yalan dolan egemen olmasın diye... Haktan hakkaniyetten zerre sapılmasın diye... Palavraya, dezenformasyona geçit verilmesin diye... İşin doğrusunu yazıyorum: Hafize Gaye Erkan’la yaptığım röportajda sadece ve sadece Merkez Bankası’nın iletişim birimi aracılık yapmıştır” dedi.

MERKEZ BANKASI (15)

“SİZ BU İŞE NE KARIŞIYORSUNUZ”

Hakan röportajın yapılmasında başka herhangi bir aracı olmadığını da dile getirdi. Usta gazeteci, “Ayrıca sözü edildiği tarzda bir aracılık söz konusu olsaydı, ‘Pardon ama siz bu işe ne karışıyorsunuz’ derdim” diyerek iddialara sert bir yanıt verdi.

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Hafize Gaye Erkan
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