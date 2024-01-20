Hafize Gaye Erkan iddiasına Ahmet Hakan’dan sert yanıt! ‘İşin doğrusunu yazıyorum’ diyerek anlattı: ‘Pardon ama siz bu işe ne karışıyorsunuz…’

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın babası ile ilgili ilddilar gündemi meşgul ederken Gazeteci Ahmet Hakan’dan da bir açıklama geldi. Geçtiğimiz aylarda Gaye Erkan ile ses getiren bir röportaj yapan Ahmet Hakan, röportajı ile ilgili ortaya atılan iddialara yanıt verdi.

“HAKTAN ZERRE SAPILMASIN DİYE”

Söz konusu röportaj için Erkan’ın babasının aracılık yaptının iddia edilmesi üzerine Hakan, “Mücadele edilecekse mertçe edilsin diye... Yalan dolan egemen olmasın diye... Haktan hakkaniyetten zerre sapılmasın diye... Palavraya, dezenformasyona geçit verilmesin diye... İşin doğrusunu yazıyorum: Hafize Gaye Erkan’la yaptığım röportajda sadece ve sadece Merkez Bankası’nın iletişim birimi aracılık yapmıştır” dedi.

“SİZ BU İŞE NE KARIŞIYORSUNUZ”

Hakan röportajın yapılmasında başka herhangi bir aracı olmadığını da dile getirdi. Usta gazeteci, “Ayrıca sözü edildiği tarzda bir aracılık söz konusu olsaydı, ‘Pardon ama siz bu işe ne karışıyorsunuz’ derdim” diyerek iddialara sert bir yanıt verdi.







