Uludağ'da sömestir tatili cep yaktı: Otel fiyatları gecelik 45 bin TL'yi buldu, doluluk oranı yüzde 60'a ulaştı!

Kayakseverlerin 'beyaz cennet' olarak tanımladığı Uludağ'daki otellerde doluluk oranı yüzde 60'a ulaşırken, sömestir tatilini geçirmek isteyenlerin ödeyeceği rakam ise gecelik kişi başı 3 bin ile 45 bin lira arasında değişiyor. Yeni yılı karsız karşılayan, 17 otel, tesis ve 5 bin yatak kapasitesiyle Türkiye'nin ilk ve en büyük kış ve doğa sporları merkezi olan Uludağ, sömestire ise 'beyaz cennet' adına yakışır şekilde girmeye hazırlanıyor. Otellerin sezonu 15 Aralık'ta açtığı, kayak sezonunun ise ocak ayının ilk haftasında başladığı Uludağ'da kar kalınlığı 45 santim olarak ölçüldü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre sömestir tatilinin ilk pazar günü de Uludağ'da kar yağışı bekleniyor. Hava sıcaklığının en yüksek 7, en düşük ise sıfırın altında 8 derece olarak ölçüldüğü Uludağ'da yarıyıl tatili için otel rezervasyonları da sürüyor.