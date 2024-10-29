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Ulusal Et Konseyi duyurdu: Et fiyatlarına zam geldi

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
29.10.2024 14:08
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Ulusal Et Konseyi (UKON) karkar et fiyatlarına zam geldiğini duyurdu. Buna göre, bölgesel olarak farklılık gösteren et fiyatları haberimizde...

Türkiye'de karkas et fiyatları, bölgelere göre değişiklik göstermektedir. Karadeniz ve Marmara bölgelerinde fiyatlar genellikle daha yüksekken, Ege ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde et fiyatları daha uygun seviyelerde seyretmektedir.

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ET FİYATLARINA ZAM GELDİ

Ege Bölgesi

Ege Bölgesi

Dana Karkas Et: 316,67 TL

Kuzu Karkas Et: 331,67 TL

Marmara Bölgesi

Marmara Bölgesi

Dana Karkas Et: 326,17 TL

Kuzu Karkas Et: 388,92 TL

Akdeniz Bölgesi

Akdeniz Bölgesi

Dana Karkas Et: 320,75 TL

Kuzu Karkas Et: 350,51 TL

Karadeniz Bölgesi

Dana Karkas Et: 337,50 TL

Kuzu Karkas Et: 398,40 TL

İç Anadolu Bölgesi

İç Anadolu Bölgesi

Dana Karkas Et: 321,91 TL

Kuzu Karkas Et: 372,65 TL

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Dana Karkas Et: 313,75 TL

Kuzu Karkas Et: 353,80 TL


Doğu Anadolu Bölgesi

Doğu Anadolu Bölgesi

Dana Karkas Et: 326,00 TL

Kuzu Karkas Et: 357,04 TL

Ortalama Karkas Et Fiyatları (Türkiye Geneli)

Dana Karkas Et: 323,25 TL

Kuzu Karkas Et: 364,86 TL

Anahtar Kelimeler:
et fiyatları Zam karkas et
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