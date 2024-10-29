Ulusal Et Konseyi duyurdu: Et fiyatlarına zam geldi

Türkiye'de karkas et fiyatları, bölgelere göre değişiklik göstermektedir. Karadeniz ve Marmara bölgelerinde fiyatlar genellikle daha yüksekken, Ege ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde et fiyatları daha uygun seviyelerde seyretmektedir.
Dana Karkas Et: 316,67 TL
Kuzu Karkas Et: 331,67 TL
Dana Karkas Et: 326,17 TL
Kuzu Karkas Et: 388,92 TL
Dana Karkas Et: 320,75 TL
Kuzu Karkas Et: 350,51 TL
Karadeniz Bölgesi
Dana Karkas Et: 337,50 TL
Kuzu Karkas Et: 398,40 TL
Dana Karkas Et: 321,91 TL
Kuzu Karkas Et: 372,65 TL
Güneydoğu Anadolu Bölgesi
Dana Karkas Et: 313,75 TL
Kuzu Karkas Et: 353,80 TL
Dana Karkas Et: 326,00 TL
Kuzu Karkas Et: 357,04 TL
Ortalama Karkas Et Fiyatları (Türkiye Geneli)
Dana Karkas Et: 323,25 TL
Kuzu Karkas Et: 364,86 TL