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  4. Uyandığında 650 bin TL borcu, 3 kredi kartı vardı! Profesör falan dinlemediler, adına kredi çekip dolandırdılar... Dijital bankacılıkta büyük tuzak

Uyandığında 650 bin TL borcu, 3 kredi kartı vardı! Profesör falan dinlemediler, adına kredi çekip dolandırdılar... Dijital bankacılıkta büyük tuzak

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
18.11.2024 08:08
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Dolandırıcılar bu kez profesörü hedef aldı. Bir sabah uyandığında kendinden habersiz adına kredi çekildiğini öğrenen Prof. Dr. Fikret Soyal, bankayı aradığında ikinci şoku yaşadı. Adına daha önceden alınmış 3 tane de kredi kartı olduğunu öğrenen Soyal, ne yapacağını şaşırdı. Bir anda yaklaşık 650 bin TL borçlanan Soyal'ın telefonuna hala kredi başvuru mesajları gelirken "Hala sms'ler geliyor. Borcumun 1 milyonun üzerine çıkacağına yönelik ciddi endişelerim var" diye konuştu.

Dijital bankacılık üzerinden dolandırılanlardan biri de akademisyen Fikret Soyal oldu. İstanbul Üniversitesi'nde görev yapan Prof. Dr. Fikret Soyal'ın kimlik bilgileri kopyalanarak adına kredi çekilirken, bankayı arayan Soyal; üstüne bir de 3 tane kredi kartı çıkarılmış olduğunu öğrendi. İşte herkesin başına gelebilecek kredi dolandırıcılığıyla ilgili detaylar...

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ONDAN HABERSİZ ADINA KREDİ ÇEKTİLER

ONDAN HABERSİZ ADINA KREDİ ÇEKTİLER

"Adıma 450 bin TL kredi çekildiğini öğrendim. Tam bir şok oldum." diyen Prof. Dr. Soyal, sadece ailesin değil, iş arkadaşlarının, akrabalarının ve durumdan haberdar olan herkesin bir dehşet içerisinde olduğunu belirtti.

"KREDİ BAŞVURUSU ONAYLANMIŞ AYNI GÜN PARAYI ÇEKMİŞ"

"KREDİ BAŞVURUSU ONAYLANMIŞ AYNI GÜN PARAYI ÇEKMİŞ"

Nasıl dolandırıcılık kurbanı olduğuyla ilgili süreci ATV Haber'e anlatan Soyal, "Kimlik fotokopimi alarak üzerindeki fotoğrafı değiştirmiş ve bunu bankanın sitemine kendini Fikret Soyal'mış gibi tanıtmış, yüklemiş. Hesap açılmış. Akabinde kredi başvurusu yapılmış ve aynı gün onaylanmış. Adam da bu parayı çekiyor, başka hesaplara gönderiyor." diye konuştu.

3 TANE DE KREDİ KARTI VARMIŞ

3 TANE DE KREDİ KARTI VARMIŞ

Adına kredi çekildiğini öğrenir öğrenmez banka müşteri hizmetlerini aradığını belirten Soyal, yeni bir şokla karşılaştı. Soyal bir anda 3 tane de kredi kartı olduğunu öğrendi.

KREDİ BAŞVURU MESAJLARI GELMEYE DEVAM EDİYOR

KREDİ BAŞVURU MESAJLARI GELMEYE DEVAM EDİYOR

Haberi bile olmadan yaklaşık 650 bin TL borçlanan Soyal'ın telefonuna hala kredi başvuru mesajları gelirken "Gerçekte benim olmayan 650 bin civarı bir borcum var ve ben bunun devam etmeyeceğinden emin değilim. Çünkü hala sms'ler geliyor. Bunun 1 milyonun üzerine çıkacağına yönelik ciddi endişelerim var." diye konuştu.

DOLANDIRICININ NUMARASINI DA VERMİŞLER

DOLANDIRICININ NUMARASINI DA VERMİŞLER

Bir bankadan, kendisine dolandırıcının numarasının da verildiğini belirten Soyal "Sahtekar, telefon numarasını hala kullanıyor. Ben çeşitli numaralardan aradığımda her seferinde telefon çalıyor. Hatta bir defasında açtı da" dedi.

Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Profesör kredi kartı kredi
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