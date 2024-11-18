Uyandığında 650 bin TL borcu, 3 kredi kartı vardı! Profesör falan dinlemediler, adına kredi çekip dolandırdılar... Dijital bankacılıkta büyük tuzak

KREDİ BAŞVURU MESAJLARI GELMEYE DEVAM EDİYOR

Haberi bile olmadan yaklaşık 650 bin TL borçlanan Soyal'ın telefonuna hala kredi başvuru mesajları gelirken "Gerçekte benim olmayan 650 bin civarı bir borcum var ve ben bunun devam etmeyeceğinden emin değilim. Çünkü hala sms'ler geliyor. Bunun 1 milyonun üzerine çıkacağına yönelik ciddi endişelerim var." diye konuştu.