Uyandığında 650 bin TL borcu, 3 kredi kartı vardı! Profesör falan dinlemediler, adına kredi çekip dolandırdılar... Dijital bankacılıkta büyük tuzak

Dijital bankacılık üzerinden dolandırılanlardan biri de akademisyen Fikret Soyal oldu. İstanbul Üniversitesi'nde görev yapan Prof. Dr. Fikret Soyal'ın kimlik bilgileri kopyalanarak adına kredi çekilirken, bankayı arayan Soyal; üstüne bir de 3 tane kredi kartı çıkarılmış olduğunu öğrendi. İşte herkesin başına gelebilecek kredi dolandırıcılığıyla ilgili detaylar...
"Adıma 450 bin TL kredi çekildiğini öğrendim. Tam bir şok oldum." diyen Prof. Dr. Soyal, sadece ailesin değil, iş arkadaşlarının, akrabalarının ve durumdan haberdar olan herkesin bir dehşet içerisinde olduğunu belirtti.
Nasıl dolandırıcılık kurbanı olduğuyla ilgili süreci ATV Haber'e anlatan Soyal, "Kimlik fotokopimi alarak üzerindeki fotoğrafı değiştirmiş ve bunu bankanın sitemine kendini Fikret Soyal'mış gibi tanıtmış, yüklemiş. Hesap açılmış. Akabinde kredi başvurusu yapılmış ve aynı gün onaylanmış. Adam da bu parayı çekiyor, başka hesaplara gönderiyor." diye konuştu.
Adına kredi çekildiğini öğrenir öğrenmez banka müşteri hizmetlerini aradığını belirten Soyal, yeni bir şokla karşılaştı. Soyal bir anda 3 tane de kredi kartı olduğunu öğrendi.
Haberi bile olmadan yaklaşık 650 bin TL borçlanan Soyal'ın telefonuna hala kredi başvuru mesajları gelirken "Gerçekte benim olmayan 650 bin civarı bir borcum var ve ben bunun devam etmeyeceğinden emin değilim. Çünkü hala sms'ler geliyor. Bunun 1 milyonun üzerine çıkacağına yönelik ciddi endişelerim var." diye konuştu.
Bir bankadan, kendisine dolandırıcının numarasının da verildiğini belirten Soyal "Sahtekar, telefon numarasını hala kullanıyor. Ben çeşitli numaralardan aradığımda her seferinde telefon çalıyor. Hatta bir defasında açtı da" dedi.