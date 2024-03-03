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Uykusunda dolandırıldı! Sabah gözünü yüzbinlerce liralık borçla açtı... Mağdur olmamak için uygulamalardaki o izni kaldırın

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
03.03.2024 08:37
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Sakarya'da yaşayan Ali Yılmaz akılalmaz şekilde uykusunda dolandırıldı. Yılmaz sabah gözünü 285 bin liralık borçla açtı. Siber dolandırıcılık mağduru olmamak için yapılması gerekenler neler? Adli Bilişim Uzman Ali Murat Kınık dolandırıcıların hedefi olmamak için uyarılarda bulundu.

Sakarya'da yaşayan Ali Yılmaz 21 Şubat sabahı siber dolandırıcıların hedefi oldu. Kınık'ın adına 3 farklı bankadan 285 bin TL'lik kredi çekildi. Yılmaz kendisinin kredi talebi olduğunda vermeyen bankaların dolandırıcıların kredi isteğini onaylamasına tepki gösterdi. Telefonunda herhangi bir bildirim ve onay talebi olmadığını söyleyen Yılmaz, "Artık bankaların uygulamalarını bile indirmekten korkuyorum" dedi.

Anlık Borsa

Sakarya'da yaşayan Ali Yılmaz, bir sabah uyandığında 3 bankadan adına kredi çekildiğini fark ettti. Uyurken bunun nasıl mümkün olduğunu çözemedi. Sonunda hacker'ların cep telefonundaki uygulamalar üzerinden bunu yaptığını anladı.

ATV Haber'e konuşan mağdur Ali Yılmaz, "Bana o krediyi vermeyen bankaların bu kadar yüksek kredili mevduat hesabından para kullandırmaları da kafamızda soru işaretleri oluşturdu" dedi.

Adli bilişim uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, "Dolandırıcılar uygulamalardaki güvenlik açıklarını tespit ederek gece yarısı telefonunuza sızabilirler" uyarısını yaptı.

Dolandırıcılar Ali Yılmaz uykudayken harekete geçti. Sabah saat 05.51'de 3 bankanın mobil uygulamasından 285 bin TL kredi çekildi.

Yılmaz, "Telefonum şarjda ve biz uyurken gerçekleşmiş bu olay. Herhangi bir onay mesajı, arama, bildirim de gelmedi" diye konuştu. Kırık konuya ilişkin olarak, "Geçmişte olduğu gibi herhangi bir linke tıklamanıza gerek kalmadan uygulamalara verdiğiniz erişim izinlerini kullanan siber dolandırıcılar bu sayede hesaplarına erişim sağlayabilir" diye konuştu.


Kırık sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kişisel verilerinizi ele geçirebileceği gibi banka hesaplarınızı da çok rahatlıkla boşaltabilir."

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Anahtar Kelimeler:
siber saldırı banka dolandırıcı izin uygulama
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