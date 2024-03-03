Uykusunda dolandırıldı! Sabah gözünü yüzbinlerce liralık borçla açtı... Mağdur olmamak için uygulamalardaki o izni kaldırın

Yılmaz, "Telefonum şarjda ve biz uyurken gerçekleşmiş bu olay. Herhangi bir onay mesajı, arama, bildirim de gelmedi" diye konuştu. Kırık konuya ilişkin olarak, "Geçmişte olduğu gibi herhangi bir linke tıklamanıza gerek kalmadan uygulamalara verdiğiniz erişim izinlerini kullanan siber dolandırıcılar bu sayede hesaplarına erişim sağlayabilir" diye konuştu.





Kırık sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kişisel verilerinizi ele geçirebileceği gibi banka hesaplarınızı da çok rahatlıkla boşaltabilir."

