Üzerime mal varlığı varken yetim aylığı bağlanır mı? Ailesini kaybedene maaş yardımı

Anne veya babasını kaybeden pek çok kişi hem maddi hem de manevi anlamda büyük sıkıntılar yaşamak durumunda kalıyor. Devlet bu sıkıntıları bir nebze olsun giderebilmek adına babasını kaybedenlere yetim aylığı bağlıyor. Ancak bu yetim aylığına başvurular için bazı şartlar gerekiyor. En çok merak edilenlerden biri ise bir kişinin üzerine mal varlığı olursa yetim aylığı bağlanıp bağlanmayacağı. İşte sorularınızın yanıtları…

Üzerime mal varlığı varken yetim aylığı bağlanır mı?

Anne veya babasından herhangi birini kaybeden kişiler SSK’ya başvurduğu takdirde yetim aylığından yararlanabiliyor.

Üzerinize mal varlığı olsa da yetim aylığı alabilirsiniz. Çocuğun üzerine olan mal varlığı ne olursa olsun, anne veya babasının vefatından dolayı yetim aylığı bağlatılabilir.

SSK’DAN HEM YETİM AYLIĞI HEM DE İKRAMİYE ALABİLİRSİNİZ Eğer vefat eden anne ya da babanız vefat etmeden hemen önce SSK’lı olarak sigortası yatırılıyorsa kız çocuğu iseniz ve evlenmediyseniz, çalışmadığınız sürece aylık alabiliyor.

Erkek çocukları ise yüksek öğrenimleri devam ediyorsa 25 yaşına kadar, devam etmiyorsa 18 yaşına kadar yetim aylığı alabilir.