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IBAN'dan para gönderenler dikkat! Bu açıklamayı yazıyorsanız başınız ağrıyabilir

IBAN üzerinden yapılan transferlerde dekont açıklamasına yazılan tek bir kelime ya da boş bırakılan alanlar, geriye dönük dev vergi cezalarını ve yasal takipleri beraberinde getirebilir. İşte dikkat edilmesi gerekenler...

IBAN'dan para gönderenler dikkat! Bu açıklamayı yazıyorsanız başınız ağrıyabilir
Cansu Çamcı

IBAN üzerinden yapılan para transferlerinde çoğu zaman gelişigüzel doldurulan ya da tamamen boş bırakılan açıklama bölümü, hem vergi incelemelerinde hem de taraflar arasında çıkabilecek hukuki uyuşmazlıklarda kritik önem taşıyor.

Alışverişten kira ödemesine, aile içindeki para transferlerinden borçlara kadar günlük hayattaki finansal işlemlerin önemli bölümü artık mobil bankacılık üzerinden gerçekleştiriliyor.

Ancak birkaç saniye içerisinde tamamlanan havale ve EFT işlemleri bankacılık sisteminde kayıt altında kalırken, transfer sırasında yazılan açıklama bölümü de işlemin hangi amaçla gerçekleştirildiğine ilişkin önemli ayrıntılardan biri haline geliyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Mali Suçları Araştırma Kurulunun (MASAK) kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında banka hesap hareketleri üzerindeki denetimleri nedeniyle, özellikle düzenli ve ticari nitelik taşıyabilecek para hareketleri önem kazanıyor.

"KİRA" YAZILAN DÜZENLİ ÖDEMELER DİKKAT ÇEKİYOR

Banka transferlerinde sık kullanılan açıklamalardan biri “kira”. Kiracılar ödemelerini gönderirken açıklama bölümüne genellikle “kira”, “kira ödemesi” veya “kira bedeli” ifadelerini yazıyor.

Gayrimenkulden kira geliri elde eden mülk sahiplerinin, mevzuatta belirlenen şartların oluşması halinde bu gelirlerini beyan etmeleri gerekiyor.
IBAN dan para gönderenler dikkat! Bu açıklamayı yazıyorsanız başınız ağrıyabilir 1

Bu nedenle banka hesabına her ay düzenli biçimde “kira” açıklamasıyla gelen ödemeler ile vergi beyanları arasındaki uyum, yapılabilecek incelemelerde önem taşıyor. Düzenli kira ödemesi görülmesine rağmen buna karşılık beyan bulunmaması durumunda hesap sahibinden söz konusu para hareketlerine ilişkin açıklama istenebiliyor.

AÇIKLAMA BÖLÜMÜNÜ BOŞ BIRAKMAK DA SORUN YARATABİLİYOR

Konu yalnızca vergi denetimleriyle sınırlı değil. Para gönderirken açıklama bölümünü boş bırakmak, yalnızca nokta koymak veya işlemin neden yapıldığını belirtmemek daha sonra taraflar arasında yaşanabilecek bir anlaşmazlıkta ispat sorununa dönüşebiliyor.

Banka yoluyla yapılan transferlerde açıklamanın bulunmaması, özellikle borç ilişkilerinde önem taşıyor. Bir kişiye daha sonra geri alınmak üzere para gönderildiğinde açıklamaya bunun borç verme amacıyla gönderildiğinin yazılmaması, ileride paranın geri ödenmemesi halinde gönderen kişinin iddiasını kanıtlamasını zorlaştırabiliyor.

Bu nedenle transferin amacı neyse açıklama bölümünde bunun açık ve gerçeğe uygun şekilde belirtilmesi önem taşıyor.

IBAN dan para gönderenler dikkat! Bu açıklamayı yazıyorsanız başınız ağrıyabilir 2

"BORÇ" VE "EMANET" AÇIKLAMALARI DA TEK BAŞINA YETERLİ DEĞİL

Dekonta “borç”, “borç iadesi” veya “emanet para” yazılması ise işlemin her durumda bu nitelikte kabul edileceği anlamına gelmiyor.

Özellikle ticari faaliyette bulunan bir kişinin hesabına çok sayıda farklı kişiden ve sürekli biçimde benzer açıklamalarla para gelmesi, işlemlerin gerçek niteliğinin araştırılmasına yol açabiliyor.

Bu tür bir incelemede taraflar arasında gerçekten bir borç ilişkisi bulunup bulunmadığı; sözleşme, senet veya diğer belgeler üzerinden değerlendirilebiliyor. İşlemlerin gerçekte kayıt dışı ticari faaliyetten kaynaklandığının belirlenmesi halinde ise vergi yönünden sonuçlar ortaya çıkabiliyor.

TİCARİ ÖDEMELERDE DEKONT İLE FATURA KARŞILAŞTIRILABİLİYOR

IBAN üzerinden yapılan alışverişlerde de açıklama bölümü önem taşıyor.

Bir işletmeden veya sosyal medya üzerinden satış yapan bir hesaptan ürün ya da hizmet alınırken açıklamaya “ürün bedeli”, “elbise parası”, “hizmet bedeli” veya sipariş numarası gibi ifadelerin yazılması, transferin ticari niteliğine ilişkin kayıt oluşturuyor.

Bu durumda ödeme ile söz konusu satış için düzenlenmesi gereken fatura veya fiş arasında bağlantı kurulabiliyor. Ticari faaliyetten kaynaklanan bir ödemenin kayıt dışı bırakıldığının tespit edilmesi halinde işletme açısından vergi ve usulsüzlük incelemeleri gündeme gelebiliyor.

IBAN dan para gönderenler dikkat! Bu açıklamayı yazıyorsanız başınız ağrıyabilir 3

Müşterilerin işletmenin kurumsal ödeme kanalları yerine kişisel IBAN'lara yönlendirilmesi de denetimlerde dikkat edilen konular arasında yer alıyor.

YÜKSEK TUTARLI TRANSFERLERDE AÇIKLAMA DAHA ÖNEMLİ HALE GELİYOR

Yüksek meblağlı para hareketlerinde bankaların suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesine yönelik yükümlülükleri de devreye giriyor.

Bu işlemlerde paranın kaynağı, gönderilme amacı ve kişinin finansal profiliyle uyumu değerlendirilebiliyor. Kaynağı veya amacı açıklanamayan olağan dışı para hareketleri, bankaların uyum süreçleri kapsamında daha ayrıntılı incelemeye konu olabiliyor.

DEKONTA GERÇEK İŞLEM NEDENİNİ YAZMAK ÖNEMLİ

Banka transferlerinde sonradan yaşanabilecek sorunların önüne geçmenin en basit yollarından biri, açıklama bölümünü işlemin gerçek amacına uygun doldurmak.

Bir kişiye borç veriliyorsa bunun “borç verme”, araç alımı için para gönderiliyorsa “araç satış peşinatı”, eğitim masrafı karşılanıyorsa “eğitim gideri” gibi işlemi açıkça anlatan ifadelerle belirtilmesi öneriliyor.

IBAN dan para gönderenler dikkat! Bu açıklamayı yazıyorsanız başınız ağrıyabilir 4

Ticari veya resmi bir alım satım söz konusuysa fatura numarası, sözleşme tarihi ya da işlemle bağlantılı belge bilgilerinin açıklamaya eklenmesi de daha sonra ödemenin hangi amaçla gerçekleştirildiğinin ortaya konulmasını kolaylaştırıyor.

Bu nedenle IBAN üzerinden para gönderirken açıklama bölümünü boş bırakmak veya gerçek işlemle ilgisi olmayan ifadeler kullanmak yerine, paranın neden gönderildiğini açık ve doğru biçimde yazmak hem mali incelemeler hem de olası hukuki uyuşmazlıklar açısından önem taşıyor.

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Anahtar Kelimeler:
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