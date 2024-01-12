Uzman isim kritik zirveye dikkat çekti, uyardı: "Gram altın 3 bin TL'yi bulabilir"

"Enflasyon karşısında en çok koruyan da altın oldu. Bu hep böyleydi ve böyle olacak. Çünkü çift ayaklı yatırım aracı. Bir ayağı ons da diğer ayağı dolar da. Dolar en çok konuşulan, en çok kazandıran veya koruyan değil!"