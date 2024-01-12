Uzman isim kritik zirveye dikkat çekti, uyardı: "Gram altın 3 bin TL'yi bulabilir"

Geçen yıl yatırımcısının yüzünü güldüren altın için 2024 beklentileri merakla takip ediliyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, dolardaki kritik zirveye dikkat çekerek gram altın için tahminlerini paylaştı.
İslam Memiş TV100'deki yazısında, "Dolar resmi olarak 30 TL'yi test etti.Yani 1 dolar 30 lira oldu. Peki 2024'te dolar yükselişini sürdürür mü? Evet 40-45 lira aralığını 2024'te test edebilir" değerlendirmesini yaptı.
Memiş yazısında, "20 liraya alışmak zor olmadı. 30 liraya alışmak da zor olmayacak. 40 liraya da öyle. Dövizin serbest kalmasıyla beraber her yeni zirve sürpriz değil" düşüncesini dile getirdi.
Memiş şu ifadeleri kullandı:
"Doların 40 lira olduğu bir ortamda gram altın ise 3 bin lira olur. Bu rakamlar artık şaşırtıcı değil. Çünkü ortada kazanç yok, korunma var"
"Enflasyon karşısında en çok koruyan da altın oldu. Bu hep böyleydi ve böyle olacak. Çünkü çift ayaklı yatırım aracı. Bir ayağı ons da diğer ayağı dolar da. Dolar en çok konuşulan, en çok kazandıran veya koruyan değil!"
"Elimde dolarım var onu ne yapayım? Parite üzerinden altın, gümüş, Euro veya sterlin çeşitlendirmesi iyi olur. TL üzerinden bir işlem yapılmadığından açıkta kalmıyorsun. Sadece ons ve parite getirilerinden faydalanıyorsun"