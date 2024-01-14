Uzman isim yatırımcıları uyardı: "Sakın macera aramayın, süreç başladı!"

Yatırımcılar "Dolar kuru ne kadar olacak? Gram altın kaç TL olacak?" sorularına yanıt ararken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş yatırımcıları alım satım konusunda uyardı. Memiş önceki haftanın alım fırsatı olduğunu hatırlattı. Memiş, "Sakın macera aramayın, süreç başladı!" dedi. Daha önce "Özellikle bu alım işlerini bitirin, yeni bir trend başlıyor" diyen Memiş bu kez yatırımcılara "Sakın macera aramayın, süreç başladı!" uyarısını yaptı. İşte uzman ismin son değerlendirmeleri
"Bu hafta özellikle döviz ve altın, gümüş tarafında iyi alım fırsatları vereceğini ifade etmiştim ve haftanın son kapanışında da altın, gümüş fiyatlarının; Euro ve diğer enstrümanların haftayı yükselişle kapadığını gözlemliyoruz."
"Dolar kuru resmi kur tarafında 30 TL seviyesine oturdu. Yaklaşık 6 aydır ocak ayı itibariyle dolar kurunda 30 lira seviyesine oturacak, 30-34 lira aralığında yılın ilk çeyreğinde fiyatlama göreceğimizi sık sık bahsediyordum."
"30 lira seviyesi artık Türkiye'de normalleşen bir kur olarak karşımızda oldu. 1 dolar 30 lira. 30 lira seviyesine alışacağız. 40-45 lira bandıyla alakalı öngörüm var."
"İlerleyen aylarda bir değişim olursa bu sefer öngörümüzü güncelleriz. 40-45 bandını 2024 yılı içerisinde beklemeye devam ediyorum."
"Dolar 30 lira seviyesine yerleşti. Yılın ilk çeyreğinde 34 lira seviyesine kadar yükselişlerini devam ettirecek. Euro kurunda da yükseliş devam ediyor."