Uzman isim yatırımcıları uyardı: "Sakın macera aramayın, süreç başladı!"

Yatırımcılar "Dolar kuru ne kadar olacak? Gram altın kaç TL olacak?" sorularına yanıt ararken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş yatırımcıları alım satım konusunda uyardı. Memiş önceki haftanın alım fırsatı olduğunu hatırlattı. Memiş, "Sakın macera aramayın, süreç başladı!" dedi. Daha önce "Özellikle bu alım işlerini bitirin, yeni bir trend başlıyor" diyen Memiş bu kez yatırımcılara "Sakın macera aramayın, süreç başladı!" uyarısını yaptı. İşte uzman ismin son değerlendirmeleri

