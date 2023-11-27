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Uzmanlar uyardı! 300 TL'den kaçarken 80 bin TL'den olmayın... Peş peşe hatalarla hesap çok kabarık çıkabilir

27.11.2023 13:03 | Son Güncelleme:
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Soğukların etkisini iyiden iyiye göstermesiyle birlikte araç sahiplerine de uzmanlar tarafından önemli uyarılar yapılıyor. Soğuk havaların etkisiyle araçların motor kısmındaki donmaların önlenmesi için 300 liralık antifrizi almaktan kaçınan sürücülere sanayi ustalarından, “80 bin liralık fatura ile karşılaşabilirsiniz” diye uyarı geldi. Ustalar ortaya çıkabilecek çeşitli motor arızalarına da dikkat çekti.

Kış aylarında yollarda donma ve hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle otomobil sürücüleri sanayilerin yolunu tutarken, araç ustalarından 'antifriz' uyarısı geldi. Araçların kışın motor kısmında donmaların meydana gelmemesi için antifriz kullanılması gerekiyor. 300 TL'lik antifriz masrafından kaçan sürücüler, 40 bin ila 80 bin liralık çeşitli motor arızalarıyla karşılaşabiliyor.


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UZMANINDAN ÖNEMLİ ANTİFRİZ UYARISI '80 BİN TL HESAP ÇIKABİLİR'

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesindeki 3. Organize Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren motor mekanik uzmanı Ziya Kaya, araçlarda kış bakımı döneminin başladığını belirterek, periyodik bakımların vatandaşların ağır masraflarla karşılamasını önlediğini söyledi.

"300 LİRALIK ANTİFRİZ KOYMAYANLAR 40-80 BİN TL ARASINDA MOTOR HASARLARINA SEBEP OLUYOR"

"300 LİRALIK ANTİFRİZ KOYMAYANLAR 40-80 BİN TL ARASINDA MOTOR HASARLARINA SEBEP OLUYOR"
Araçların periyodik bakımlarında antifrizin sadece kışın önemli olmadığını, aynı zamanda yaz aylarında da kullanılması gerektiğine dikkat çeken Kaya, “Antifriz, aracın insanlardaki dolaşan kanı gibidir. Kış aylarında 300 liralık antifriz koymayanlar 40 bin ile 80 bin lira arasında motor hasarlarına sebep oluyor. Antifriz sadece kış ayları için geçerli olan bir şey değildir. Antifriz 4 mevsim kullanılmalıdır. Eğer antifriz araçta 4 mevsim kullanılırsa aracın içindeki yedek parçanın paslanmasını önler ve bu da aracın yedek parçasının daha fazla ömürlü olmasını sağlar. Bunun için antifriz çok önemlidir. Kış aylarında motorun donmasını önler ve araç sürücülerinin araçlarını daha rahat çalıştırıp yollarına devam etmesini sağlar” dedi.

"DERECE DERECE DEĞİŞİYOR"

"DERECE DERECE DEĞİŞİYOR"
Antifrizde derecelerin farklılık gösterdiğini ifade eden Kaya, “Antifriz derece derece değişiyor. Eksi 37, 56 ve 74 derece saf dediğimiz antifrizler var. Kimi yerde eksi dereceye düşmediği zaman araç sıfırı görmediği için eksi 10 derece de olsa onu kurtarır. Kimi yerlerde hava sıcaklığı eksi 30-40 dereceye düştüğü zaman antifriz o aracın donmasını önler” diye konuştu.

"ARAÇ SÜRÜCÜLERİ ANTİFRİZİ SÜREKLİ KULLANSINLAR"

"ARAÇ SÜRÜCÜLERİ ANTİFRİZİ SÜREKLİ KULLANSINLAR"
“Antifriz kullanılmadığı takdirde aracın motoru donar ve otomobil çalıştırılamaz” diye konuşmasına devam eden Kaya, şunları kaydetti: “Eğer motorun çalıştırılması zorlanırsa hasarlar meydana gelir. Bu da çeşitli arızaların çıkmasına sebep olur. Motor arızalarıyla beraber o motoru yapmaya kalkışılırsa yaklaşık 80 bin liralık bir hesap çıkar. Araç sürücüleri antifrizi sürekli kullansınlar. Sadece kış aylarına özgü bir şekilde kullanmasınlar. Vatandaşlar aracında sürekli antifriz kullandığı zaman kendi menfaatlerine daha iyi araç performansına sahip olurlar. Yedek parçalarının daha uzun ömürlü dayanıklılığını sağlamış olurlar.” (İHA)
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Anahtar Kelimeler:
Araç antifriz
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