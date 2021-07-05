Vaiz, uzman doktor, imam ve avukat maaşları ne kadar oldu? 2021 Temmuz ayı maaş zammı ve zamlı memur maaşları...

TÜİK tarafından açıklanması beklenen Haziran ayı enflasyon oranı ve Temmuz ayı zamlı maaşlar bugün saat 10:00 itibariyle belli oldu. Açıklanan veriler sonrası vatandaşlar "Vaiz, uzman doktor, imam ve avukat maaşları ne kadar oldu?" sorusunu araştırmaya koyuldu. Haziran ayı enflasyon oranına göre vaiz, uzman doktor, imam ve avukat maaşları da belirlenmiş oldu. Yılın ikinci yarısında memurlara %3 oranında toplu sözleşme zammı uygulanacak. Aynı zamanda, Ocak ve Haziran döneminde yüzde 3’ü aşmış olan enflasyon farkı da yansıtılacak. Peki vaiz, uzman doktor, imam ve avukat maaşları ne kadar oldu? İşte Temmuz ayı memur maaşları ve ayrıntılar...
Vaiz, uzman doktor, imam, avukat maaşları ne kadar oldu?
Vatandaşların merakla beklediği 2021 Haziran ayı enflasyon oranları TÜİK tarafından açıklandı. "Vaiz, cami hocası, uzman doktor, avukat maaşları ne kadar oldu?" soruları enflasyon oranlarının açıklanması sonrası merak edilmeye başlandı.
2021 yılı Ocak ayında, memur maaşları ve emekli memur aylıklarında %7.36 oranında bir artış yapılmıştı.
Yapılan bu artışın 3 puanı toplu sözleşme zammından, 4.36 puanı ise geçtiğimiz senenin Temmuz-Aralık dönemindeki enflasyon farkından kaynaklanmıştı.
Vatandaşların ilgiyle takip ettiği enflasyon oranları bugün saat 10:00 itibariyle belli oldu. Buna göre memurlar 6 aylık fark olarak %5.45 oranında zam almış oldu. Emeklilere ise %8.45 oranında maaş zammı uygulandı.
Yeni memur maaş zammına göre vaiz toplam 6627 TL, avukat toplam 8055 TL, teknisyen 5312 TL, uzman doktor da 9821 TL maaş alacak. İmam maaşı ise yeni zamdan sonra 4 bin 762 liraya yükseldi.
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