Vaiz, uzman doktor, imam ve avukat maaşları ne kadar oldu? 2021 Temmuz ayı maaş zammı ve zamlı memur maaşları...

TÜİK tarafından açıklanması beklenen Haziran ayı enflasyon oranı ve Temmuz ayı zamlı maaşlar bugün saat 10:00 itibariyle belli oldu. Açıklanan veriler sonrası vatandaşlar "Vaiz, uzman doktor, imam ve avukat maaşları ne kadar oldu?" sorusunu araştırmaya koyuldu. Haziran ayı enflasyon oranına göre vaiz, uzman doktor, imam ve avukat maaşları da belirlenmiş oldu. Yılın ikinci yarısında memurlara %3 oranında toplu sözleşme zammı uygulanacak. Aynı zamanda, Ocak ve Haziran döneminde yüzde 3’ü aşmış olan enflasyon farkı da yansıtılacak. Peki vaiz, uzman doktor, imam ve avukat maaşları ne kadar oldu? İşte Temmuz ayı memur maaşları ve ayrıntılar...