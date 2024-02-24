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Vatandaş da ne yapacağını şaşırdı! Biri 400 lira biri 1000: Aslında ikisi de aynı

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
24.02.2024 12:41
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Yüksek fiyatlar vatandaşın cüzdanını sarsmaya devam ediyor. Üstelik bazı aynı ürünler arasındaki fark satıldığı yerden dolayı iki katına geliyor. Adana’da zincir marketlerde kasap sucuğunun fiyatı markasına göre bin liraya ulaşırken, kasaplarda ise 400-450 liraya satılıyor. Hileye açık ürünler olması nedeniyle dikkat edilmesi gerek bazı sucuklar için, "100 liraya satsalar zarar etmezler." uyarısı geldi.

Sucukta fiyat makası her geçen gün açılıyor. Isıl işlem görmüş hazır sucuklara nazaran daha çok ilgi gösterilen kasap sucuğunun fiyatı kasaplarda 400-450 lirayken, marketlerde markasına göre bin liraya ulaştı.

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ÜST SINIR YOK

Adana Kasaplar Odası Başkanı Murat Saruhan Yağmur, kasaplarda kemiksiz dana etinin 350-400 liraya satıldığını belirterek, iyi kalitede, güvenilir kasap sucuğun fiyatının ise maksimum 450 TL olduğunu söyledi. Bu rakamın altındaki sucuklarda tavuk eti, boya, taşlık gibi hileli malzemeler bulunabileceğine dikkat çeken Yağmur, serbest piyasa ekonomisi nedeniyle de fiyatlarda üst sınır bulunmadığını söyledi.

"MAKAS BU KADAR AÇIK OLMAMALI"

"MAKAS BU KADAR AÇIK OLMAMALI"

Markalı ürünler ile bu ürünlerin satıldığı marketlerin işletme maliyeti, nakliye, işçilik gibi fiyatı yükselten unsurların olduğunu göz önünde bulundurduklarını belirten Yağmur, bunlara rağmen yine de makasın bu kadar yüksek olmaması gerektiğini savundu.

"100 LİRAYA SATAN OLSA ZARAR ETMEZ"

"100 LİRAYA SATAN OLSA ZARAR ETMEZ"

Kasap sucuğunun en güvenilir şekilde kasaplardan alınabileceğine dikkat eken Yağmur, “Tüketicilerimiz etini, yağ ve baharat oranını belirleyip kasaplarda kendi gözleri önünde hazırlatıp, sucuğunu afiyetle tüketebilir.

Kasabın en büyük denetçisi halktır. Kasap sucuğunun ortalama fiyatı 400-450 lira. Daha ucuza satanlar da var ki bunlar hileye çok açık ürünler. Baharat ağırlıklı olduğu zaman tüketen bunun ne olduğunu bile kolayca anlayamaz. Bu nedenle 100 liraya bile satan olsa zarar etmez. Yüksek fiyatlarda satışlar olduğunu da görüyoruz.

Adana’da bin liraya kasap sucuğu yoktur ama bizim 400 liraya sattığımız kemiksiz etin marketlerde 700 liraya satıldığını göz önünde bulundurursak, sucuğun yüksek fiyatlara satılmasına da şaşırmıyoruz” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Kasap Adana sucuk
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