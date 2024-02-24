Vatandaş da ne yapacağını şaşırdı! Biri 400 lira biri 1000: Aslında ikisi de aynı

Kasabın en büyük denetçisi halktır. Kasap sucuğunun ortalama fiyatı 400-450 lira. Daha ucuza satanlar da var ki bunlar hileye çok açık ürünler. Baharat ağırlıklı olduğu zaman tüketen bunun ne olduğunu bile kolayca anlayamaz. Bu nedenle 100 liraya bile satan olsa zarar etmez. Yüksek fiyatlarda satışlar olduğunu da görüyoruz.