Altın fiyatlarını gören kuyumculara akın etmişti! Makas 5 bin doları aştı, yurda kaçak altın girişi rekor kırdı

31 Mart yerel seçimleri öncesi altın ve dolarda yükseliş devam ederken vatandaşlarda altın ve dolara hücum etti. Altının kilogram fiyatında uluslararası piyasa ile Türkiye piyasası arasında fark 5 bin 300 dolara kadar çıktı. Kota uygulamasına karşın artan taleple iç ve dış piyasa arasında oluşan fiyat farkı altın kaçakçılığını zirveye taşıdı. 2023’ün tamamında 900 milyon lira değerinde kaçak altın yakalanırken bu yıl sadece şubatta yaklaşık 500 milyon liralık kaçak altın ele geçirildi.

