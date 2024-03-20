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Altın fiyatlarını gören kuyumculara akın etmişti! Makas 5 bin doları aştı, yurda kaçak altın girişi rekor kırdı

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
20.03.2024 11:35
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Altın rekor üstüne rekor kırarken vatandaşlar fiziki altın almak için kuyumculara koştu. İç ve dış piyasa fiyat makasının 5 bin doları aştı, yurda kaçak altın girişi ise hızlandı. Sektör temsilcileri altında kota uygulamasının altın piyasasını ciddi şekilde etkilediğini kaydetti, geçici de olsa kota uygulamasının kaldırılması talep edildi.

31 Mart yerel seçimleri öncesi altın ve dolarda yükseliş devam ederken vatandaşlarda altın ve dolara hücum etti. Altının kilogram fiyatında uluslararası piyasa ile Türkiye piyasası arasında fark 5 bin 300 dolara kadar çıktı. Kota uygulamasına karşın artan taleple iç ve dış piyasa arasında oluşan fiyat farkı altın kaçakçılığını zirveye taşıdı. 2023’ün tamamında 900 milyon lira değerinde kaçak altın yakalanırken bu yıl sadece şubatta yaklaşık 500 milyon liralık kaçak altın ele geçirildi.

Anlık Borsa

Sektör kazanımlarının heba olacağını savunan sektör temsilcileri geçici dahi olsa kotanın kaldırılmasını bekliyor. İhracatta katma değerin yüzde 36 düşüşle 446 dolara gerilediğini hatırlatan sektör temsilcileri alıcıların İtalya’ya, üreticinin Mısır’a yöneldiğine dikkat çekiyor.

Ekonomim'den Yener Karadeniz'in haberine göre, geçen yıl getirilen kotaya karşın özellikle bireysel yatırımcı tarafında artan altın talebi, altının kilogram fiyatında uluslararası piyasa ile Türkiye piyasası arasındaki farkın 5 bin 300 dolar ile rekor düzeye çıkmasına yol açtı.

Gelişmenin kaçak altın girişinde tarihi yüksek seviyelerin görülmesine yol açtığını dile getiren sektör temsilcileri, yurtdışından gelenlerin oluşan fark ile tatilini bedavaya getirdiğini aktardı. Arz ile ilgili sıkıntının sürdüğünü ve piyasayı adeta kaçak altının domine ettiğini dile getiren iş insanları, geçici dahi olsa altında kotanın kaldırılması gerektiğini belirterek, aksi takdirde bugüne kadar edinilen kazanımların kaybedilme riski ile karşı karşıya kalınacağı uyarısında bulundu.

KAÇAK ALTINDA REKOR ARTIŞ

KAÇAK ALTINDA REKOR ARTIŞ

Ticaret Bakanlığı verilerine göre gümrüklerde altının da dahil olduğu değerli maden yakalamalarının değeri geçen yılın tamamında 909 milyon TL iken bu yıl sadece şubat ayında 468 milyon TL’ye çıktı. Son olarak haftasonu Van’da bir otomobil içinde 88 kilogram yabancı menşeli külçe altın bulundu.

Piyasa değeri yaklaşık 215 milyon TL olan altınlara el konuldu. Benzer şekilde yine birkaç hafta önce Hakkari’de düzenlenen altın kaçakçılığı operasyonunda 221 kilogram yabancı ülke menşeli kaçak külçe altın ele geçirilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Kuyumcu Altın kaçak
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