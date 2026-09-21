Konkordato ilan etmişti! Köklü otobüs firması için kritik tarih belli oldu

1975 yılında faaliyetlerine başlayan ve Türkiye’nin tanınmış şehirler arası yolcu taşımacılığı şirketlerinden biri olan Kale Seyahat ile grup bünyesindeki bazı şirketlerin konkordato sürecinde yeni bir karar alındı. Daha önce geçici mühlet verilen şirketler hakkında mahkeme, bu sürenin ardından 1 yıllık kesin mühlet uygulanmasına hükmetti.

Kale Seyahat’in de aralarında bulunduğu toplam 6 şirket ile bir kişi hakkında verilen konkordato kararında yeni aşamaya geçildi. Tekirdağ Asliye Ticaret Mahkemesi, daha önce geçici olarak verilen konkordato mühletini 1 yıllık kesin mühlete dönüştürdü.

1 YILLIK KESİN MÜHLET KARARI

Mahkemenin kararı kapsamında konkordato sürecine dahil edilen isimler arasında Cemal Alirıza Çelebi ile Bayraktar Saray Petrolcülük Sanayi Ticaret Limited Şirketi, Çelebiler Turizm Otomotiv ve Üst Yapı Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi, Grandtur Turizm ve Organizasyon Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi, Kale Express Seyahat Limited Şirketi ve Kale Otobüs Seyahat Anonim Şirketi yer aldı.

KONKORDATO İÇİN KRİTİK TARİH BELLİ OLDU

Konkordatonun tasdikine yönelik davanın duruşması için tarih de belirlendi. Duruşma, 15 Aralık 2026 tarihinde saat 15.50’de gerçekleştirilecek.

NİHAİ KARAR MAHKEME İNCELEMESİNİN ARDINDAN

Söz konusu şirketlerin konkordato sürecine ilişkin nihai değerlendirmenin, mahkemenin yapacağı incelemelerin ardından gerçekleştirileceği kaydedildi.