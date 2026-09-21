Böylesi görülmedi! 14 dakikada 115 bin lira dolandırıldı

Erzurum'un Yakutiye ilçesindeki Eski Bat Pazarı Çarşısı'nda yorgancılık yapan 4 çocuk babası 61 yaşındaki Ahmet Al, satın aldığı yazarkasa POS cihazının kurulumu için çalıştığı kamu bankasının personeliyle iletişime geçti.

ÖNCE 100 BİN LİRA SONRA 15 BİN LİRA GİTTİ

Al'ın iddiasına göre görevli, bankaya gelmesine gerek olmadığını belirterek POS cihazının arkasındaki seri numarasını istedi. Telefonda görüştüğü görevli, seri numarasını aldığını belirterek Ahmet Al'a işlemlerin başlatıldığını ve gün içerisinde genel müdürlükten aranacağını söyledi.

Kısa süre sonra kendisini bankanın genel müdürlüğünden aradığını söyleyen kişi, POS cihazının 100 bin liralık limitinin aktif hale getirileceğini belirterek Al'dan cep telefonundan mobil bankacılık uygulamasını açmasını istedi. Şüpheli, işlem sırasında hesabına girmemesi gerektiğini tembihleyerek, gelecek SMS'lerdeki onayları vermesini talep etti.

İlk onayın ardından Al'ın hesabından 100 bin lira, ikinci onayın ardından ise 15 bin lira, B.K. adına kayıtlı hesaba transfer edildi. Üçüncü işlem için onay mesajı gelmesi üzerine şüphelenen Al, telefonu kapatarak bankanın müşteri hizmetlerini aradı. Dolandırıldığını öğrenen Al, hesabına bloke konulmasının ardından bankaya ve Cumhuriyet Savcılığı'na başvurdu.

"14 DAKİKA İÇERİSİNDE 115 BİN LİRAMI ALDILAR"

36 yıllık esnaf olarak ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını söyleyen Ahmet Al, "İş yerime yazarkasa POS cihazı aldım. Kamu bankasıyla çalışmak istediğimi, orada çalışan arkadaşıma yazışarak beyan ettim. O da bankaya gelmeme gerek kalmadığını, cihazın arkasındaki seri numarasını atarsam işlemleri başlatacağını söyledi. Mesaj atıp 'Ne yaptın işlemleri?' diye sorduğumda, 'Abi seni gün içerisinde genel müdürlükten arayacaklar. Ona göre kaldığın yerden işleme devam edeceksin' dedi. Ben de 'Tamam' dedim, yazışmayı bitirdim. Akşam saat 17.00 sıralarında beni arayan kişi genel müdürlükten kurulum için aradığını, yazarkasa POS cihazıyla ilgili işlem yapacaklarını söyledi. Güzel bir üslupla 'mobil şubeyi aç bana' dedi. Mobil şubeyi açtım. 'İşlem sürecince hesabının içine girme. Ben burada yazar kasa POS'u programlıyorum' dedi. 'Tamam' dedim. 'Onay kodu gelecek, ona evet yaz' dedi. İlk onay koduna onay verdim. Ardından bankanın sesli yanıt sistemi devreye girdi. Ona da 'Evet' deyince ilk etapta 100 bin liram gitti. İkinci onayı da verdikten sonra bu kez 15 bin liram gitti. Üçüncü işlem için onay gelince şüphelendim. 'Bunda bir iş var' dedim ve telefonu kapattım” diye konuştu.

‘BU PARAYI ZOR ŞARTLARDA KAZANIYORUM’

Şüphelenerek bankanın müşteri hizmetlerini aradığını anlatan Ahmet Al, şunları söyledi:

“Bana dolandırıldığımı söylediler. Hesaplarıma bloke koyuldu. Ertesi gün bankaya gidip durumu anlattım. Onlar da genel merkeze yazılacağını söyledi. Ardından savcılığa giderek suç duyurusunda bulundum. Olayın sonuçlanmasını bekliyorum. Beni arayan kişi çok iyi konuşuyordu. İnsanın anlaması mümkün değil. Adamlar 14 dakika içerisinde benim 115 bin liramı aldı. Benim bu tuzağa düşmemdeki en büyük etken, bankadaki portföy yöneticimin bana 'Seni gün içerisinde genel müdürlükten arayacaklar' demesi oldu. Zor şartlarda burada kazanıyorum bu parayı. Emekliyim. Bu ay sonu itibarıyla ödemelerim var. Mağdurum. Benden sonraki insanlar da bu haberi izlerse benim düştüğüm tuzağa düşmesinler. Böyle bir yöntem uygulanıyorsa telefonu kapatsınlar. Bankasını, polisi ya da kolluk kuvvetlerini arasınlar, ondan sonra işleme devam etsinler."



Kaynak: DHA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır