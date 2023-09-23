Ve milyonların beklediği hafta geldi! Emekli zammı çalışması Erdoğan’a sunuluyor: Masada 3 formül var

Milyonlarca emeklinin maaşlarında yapılacak ek iyileştirme için sona yaklaşıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yaklaşık 17 milyon emekli için çalışmalarda üç ayrı formül ortaya çıktı. Zam çalışması ile ilgili takvim de belli oldu. Çalışma ile Hazine ve Maliye bakanlığı bürokratların hazırlığını yaptığı çalışmalar için üçlü bir zirve yapılacak.
Yeni Asır'dan Faruk Erdem'in haberine göre, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan ile bir araya gelecek. Önümüzdeki hafta yapılması beklenen toplantıda son şekli verilecek çalışma, Erdoğan'a sunulduktan sonra Meclis aşamasına geçilecek.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, geçtiğimiz günlerde "Emeklilerimizle ilgili dengeleyici bir çalışmayı dikkate alabiliriz. Bu konuda yıl sonuna kadar çalışmalarımızı sonuçlandırmayı öngörüyoruz" açıklaması yaptı.
Ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de "Emeklilerimizi enflasyona ezdirmeme ilkemiz var. En düşük maaş alan emeklilerimizin durumunun iyileştirilmesine yönelik Cumhurbaşkanımızın talimatı oldu, o çalışmaları yapıyoruz" şeklinde konuştu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da yaptığı açıklamada "AK Parti hükümetleri olarak iktidarımız boyunca emeklilerimizi, işçilerimizi, memurlarımızı enflasyona ezdirmedik. Bundan sonra da aynı anlayışla devam edeceğiz" dedi.
Emekliler için yapılacak iyileştirme ve ara zam yasa ile yapılacağından, en erken Ekim ayında Meclis'e taşınacak. Emekliler Ekim'de Meclis'e taşınacak torba teklife iyileştirmenin de eklenmesini beklerken, çalışmada 3 başlığın masaya yatırıldığı belirtiliyor. Burada hem kök aylıkları artıracak hem en düşük emekli aylığı ödemesini yükseltecek formüller masada bulunuyor.
Birinci formül emeklilerin tamamına bir oransal artış yapılması. Bu artış refah payı şeklinde yansıtılabilir. Buna göre Temmuz ayında refah payı ile birlikte yüzde 25 zam alan emeklilere ilave bir artış daha yapılmış olacak.