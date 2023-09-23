Ve milyonların beklediği hafta geldi! Emekli zammı çalışması Erdoğan’a sunuluyor: Masada 3 formül var

Milyonlarca emeklinin maaşlarında yapılacak ek iyileştirme için sona yaklaşıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yaklaşık 17 milyon emekli için çalışmalarda üç ayrı formül ortaya çıktı. Zam çalışması ile ilgili takvim de belli oldu. Çalışma ile Hazine ve Maliye bakanlığı bürokratların hazırlığını yaptığı çalışmalar için üçlü bir zirve yapılacak.

Yeni Asır'dan Faruk Erdem'in haberine göre, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan ile bir araya gelecek. Önümüzdeki hafta yapılması beklenen toplantıda son şekli verilecek çalışma, Erdoğan'a sunulduktan sonra Meclis aşamasına geçilecek.