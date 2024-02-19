Yapay zeka işin içine girdi! Piyasalarda 'Muhteşem Yedili' etkisi

Teknolojide yapay zeka ile ilgili gelişmelere duyulan heyecan, piyasalarda da çip üreticileri başta olmak üzere bu alandaki çalışmalarını yoğunlaştıran şirketlerin hisselerinin yükselişine ivme kazandırıyor. Yapay zekanın kullanım alanları her geçen gün genişlerken, yatırımcıların yapay zeka ve bununla bağlantılı bileşenleri geliştiren şirketlerin hisselerine olan ilgisi artıyor. Bu alandaki gelişmelerin hızı, sunduğu yeni gelir fırsatları ve verimlilik iyileşmesi kaynaklı kar potansiyeliyle yatırımcıları heyecanlandırıyor. Yapay zekaya ilişkin iyimserlik, çok sayıda ters rüzgarla karşı karşıya olan piyasaları destekleyen önemli bir faktör olarak öne çıkıyor.

PİYASALARDA "MUHTEŞEM YEDİLİ" ETKİSİ

Yatırımcıların ilgisinin özellikle Apple, Alphabet, Microsoft, Amazon, Meta, Tesla ve Nvidia'nın aralarında olduğu ve "Muhteşem Yedili" olarak adlandırılan teknoloji şirketlerinin hisseleri etrafında yoğunlaştığı görülüyor. Teknoloji sektöründeki 7 yüksek performanslı ve etkili hisse senedinden oluşan bu grubun kazandığı değer dikkati çekiyor.

Yapay zekaya yönelik artan talep özellikle çip üreticisi Nvidia'nın hisselerini güçlendirirken, şirketin hisselerini "Muhteşem Yedili" arasında en iyi performans gösteren hisse senedi haline getirdi. Bazı analistler, piyasalardaki yapay zeka heyecanın uzun soluklu olacağını düşünürken, kimi analistler ise bu hisselerin şu anki fiyatlarını korumasının zor ve sürdürülemez olduğunu savunuyor. Piyasalardaki yapay zeka heyecanıyla hisseleri değer kazanan şirketlerden öne çıkanlar şöyle:

Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır

