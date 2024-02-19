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Yapay zeka işin içine girdi! Piyasalarda 'Muhteşem Yedili' etkisi

19.02.2024 14:51 | Son Güncelleme:
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Teknolojide yapay zeka ile ilgili gelişmelere duyulan heyecan, piyasalarda da çip üreticileri başta olmak üzere bu alandaki çalışmalarını yoğunlaştıran şirketlerin hisselerinin yükselişine ivme kazandırıyor. Piyasalardaki yapay zeka heyecanıyla hisseleri değer kazanan şirketlerden öne çıkanlar şöyle...

Teknolojide yapay zeka ile ilgili gelişmelere duyulan heyecan, piyasalarda da çip üreticileri başta olmak üzere bu alandaki çalışmalarını yoğunlaştıran şirketlerin hisselerinin yükselişine ivme kazandırıyor. Yapay zekanın kullanım alanları her geçen gün genişlerken, yatırımcıların yapay zeka ve bununla bağlantılı bileşenleri geliştiren şirketlerin hisselerine olan ilgisi artıyor. Bu alandaki gelişmelerin hızı, sunduğu yeni gelir fırsatları ve verimlilik iyileşmesi kaynaklı kar potansiyeliyle yatırımcıları heyecanlandırıyor. Yapay zekaya ilişkin iyimserlik, çok sayıda ters rüzgarla karşı karşıya olan piyasaları destekleyen önemli bir faktör olarak öne çıkıyor.

PİYASALARDA "MUHTEŞEM YEDİLİ" ETKİSİ

Yatırımcıların ilgisinin özellikle Apple, Alphabet, Microsoft, Amazon, Meta, Tesla ve Nvidia'nın aralarında olduğu ve "Muhteşem Yedili" olarak adlandırılan teknoloji şirketlerinin hisseleri etrafında yoğunlaştığı görülüyor. Teknoloji sektöründeki 7 yüksek performanslı ve etkili hisse senedinden oluşan bu grubun kazandığı değer dikkati çekiyor.

Yapay zekaya yönelik artan talep özellikle çip üreticisi Nvidia'nın hisselerini güçlendirirken, şirketin hisselerini "Muhteşem Yedili" arasında en iyi performans gösteren hisse senedi haline getirdi. Bazı analistler, piyasalardaki yapay zeka heyecanın uzun soluklu olacağını düşünürken, kimi analistler ise bu hisselerin şu anki fiyatlarını korumasının zor ve sürdürülemez olduğunu savunuyor. Piyasalardaki yapay zeka heyecanıyla hisseleri değer kazanan şirketlerden öne çıkanlar şöyle:
Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır

Anlık Borsa

MICROSOFT

MICROSOFT

3 trilyon doları aşan piyasa değeriyle ABD'nin en büyük şirketi konumunda bulunan Microsoft, ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI ile yaptığı işbirliği ile yapay zeka çalışmalarını hızlandırdı. Şirket, geçen yıl da yapay zeka asistanı Copilot'u piyasaya sürdü. Yapay zeka teknolojisine yaptığı yatırımlar ve bu alandaki atılımlarının da etkisiyle 2023 başında yaklaşık 240 dolar seviyesinde bulunan Microsoft'un hisse fiyatı yıl sonunda 376 dolara yükseldi. Microsoft'un hisseleri geçen yıl yaklaşık yüzde 57 değer kazanırken, şirketin hisseleri bu yıl da yaklaşık yüzde 8 artışla 400 doların üzerine çıktı.

APPLE

APPLE

ABD medyasında, 2,8 trilyon dolarla ülkenin en değerli ikinci şirketi Apple'ın, Microsoft'un Copilot'una rakip olabilecek bir yapay zeka aracını tamamlamaya yaklaştığı ve bu yıl piyasaya süreceği haberleri yer aldı. Geçen yıl başında 125 dolardan işlem gören teknoloji devinin hisseleri 2023 sonunda 200 dolara yaklaştı. Apple hisseleri geçen yıl yüzde 48'in üzerinde artarken, şirket bu yıl ise yaklaşık yüzde 5 değer kaybetti.

NVIDIA

NVIDIA

Yapay zeka çiplerine olan talep artışının etkisiyle California merkezli çip şirketi Nvidia sektörde tırmanışını sürdürüyor. Hızla yükselen hisseleri Nvidia'yı ABD'nin en değerli üçüncü şirketi konumuna taşıdı. Nvidia'nın geçen yıl başında 400 milyar doların altında bulunan piyasa değeri, mayıs ayı sonunda 1 trilyon dolara ulaştı. Şirket bu yıl da 1,8 trilyon doları geçen piyasa değeriyle önce ABD'li perakende devi Amazon'u daha sonra da Google'ın ana kuruluşu Alphabet'i geride bıraktı. Çip şirketinin geçen yıl başında 150 doların altında bulunan hisse fiyatı aralık sonu itibarıyla 500 dolara yaklaştı. Böylelikle Nvidia'nın hisseleri geçen yıl yüzde 240'a yakın artış gösterirken, 2024'te yüzde 47'ye yakın değer kazandı.

ALPHABET

ALPHABET

Yaklaşık yedi yıldır çalışmalarını yapay zeka odaklı sürdüren Alphabet, geçen yıl şubat ayında ChatGPT'ye rakip olabilecek "Bard" ismini verdiği yeni teknolojisini tanıttı. Şirket, bu yıl sohbet robotunu "Gemini" olarak yeniden adlandırırken, yeni sürüm "Gemini Advanced" için ücretli abonelik başlattı. Piyasa değeri 1,8 trilyon dolar civarında olan şirketin hisselerindeki kazanç, geçen yıl yüzde 59'a yaklaştı. Google'ın ana kuruluşu Alphabet, hisselerinde bu yıl da yaklaşık yüzde 1 artış gördü.

AMAZON

AMAZON

Yapay zeka ve makine öğrenimini 20 yılı aşkın bir süredir odağında tutan Amazon, geçen yıl üretken yapay zeka uygulamaları oluşturmanın ve ölçeklendirmenin bir yolu olan "Amazon Bedrock" ve "Amazon Titan" modellerini tanıttı. Piyasa değeri yaklaşık 1,8 trilyon dolar olan ABD'li e-ticaret devinin hisselerinde geçen yıl yaklaşık yüzde 81 artış kaydedildi. Amazon'un hisselerinin getirisi bu yıl ise 12'ye yaklaştı.

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borsa
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